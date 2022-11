Walgreens, Coinbase, Duolingo, Ralph Lauren

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Doximity – La plateforme en ligne pour les professionnels de la santé a grimpé en flèche de plus de 27 % après que la société a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Doximity a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions.

Walgreens – Les actions ont augmenté de 6% après une mise à niveau pour acheter à partir de Deutsche Bank, qui a déclaré qu’elle aimait les plans de fusion et d’acquisition de Walgreens.

Coinbase – Coinbase a bondi de 9% après que Piper Sandler a réitéré sa note de surpondération sur le titre, le qualifiant de bien positionné pour “surmonter un hiver crypto prolongé”. L’industrie de la cryptographie se prépare à un revers majeur susceptible d’exercer une pression accrue sur les prix et de supprimer l’activité commerciale, après l’effondrement soudain de la populaire bourse FTX.

Duolingo — Les actions de la plateforme d’apprentissage des langues étrangères ont perdu 10 % après que la société ait annoncé des revenus inférieurs aux attentes tout en affichant une perte trimestrielle inférieure aux attentes. Duolingo a également repoussé ses perspectives pour l’année entière.

Wynn Resorts – Le stock du casino a bondi de plus de 8% après que la Chine a déclaré qu’elle assouplirait certaines restrictions de Covid, réduisant de deux jours le temps de quarantaine pour les voyageurs internationaux. Les opérations de Wynn Resort à Macao ont été mises sous pression cette année en raison des politiques strictes de la Chine en matière de Covid.

Ralph Lauren — Le fabricant de vêtements a fait un bond de 7,7 % après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. UBS a qualifié la société de “stock de redressement”, notant des changements utiles à son modèle commercial.

GSK – Les actions de la société pharmaceutique ont chuté de 6,2% après que GSK a annoncé vendredi qu’il n’utiliserait pas de médicament contre le cancer de l’ovaire aux États-Unis pour certains patients présentant des mutations de consommation, selon Reuters. Il a également été rétrogradé à neutre par UBS en raison de son “scénario de bénéfices peu attrayant”.

Actions de la santé – Les actions de la santé ont mené le S&P 500 à la baisse alors que les investisseurs ont abandonné ces surperformants réguliers cette semaine en faveur des actions de croissance maintenant que le marché rebondit. Parmi les retardataires se trouvaient Cigna (baisse de 9,3 %), Élévation (7,7 % de moins), Humane (en baisse de 6,7 %), Sommet (baisse de 4,3 %) et McKesson (en baisse de 4,8 %).

Imax – Les actions de la société de divertissement ont augmenté de 5% après que Wedbush ait nommé Imax l’une de ses meilleures idées. La société a déclaré que la société était bien placée pour jouer le rebond de la demande de théâtres.

Netflix – Le géant du streaming a augmenté de 4,4% après que JPMorgan a réitéré le titre comme surpondéré, citant une “conviction accrue” dans la capacité de l’entreprise à augmenter la croissance des revenus, les flux de trésorerie disponibles et les marges d’exploitation.

Moteurs généraux — L’action du géant de l’automobile a bondi de plus de 6,3 % après que Citi a réitéré la société comme premier choix. Citi a déclaré qu’il voyait “la croissance et la résilience” se diriger vers la journée des investisseurs de la société la semaine prochaine.

Amazone – Les actions d’Amazon ont augmenté de 4,1% suite à un rapport du Wall Street Journal selon lequel la société examine les mesures de réduction des coûts, en particulier dans les unités commerciales non rentables telles qu’Alexa. Les analystes de Wall Street chez Bank of America et Morgan Stanley ont applaudi cette décision.

Mentions légalesZoom — L’action a gagné 7,5 % après avoir enregistré une perte trimestrielle inférieure aux attentes. Le fournisseur de documents juridiques a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

Maisons Beazer – Les actions de l’entreprise de construction de maisons ont augmenté de 4,3% après que Beazer ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus, notant qu’elle a vu des augmentations de meilleurs prix des maisons et des marges bénéficiaires.

— Yun Li, Tanaya Macheel, Sarah Min et Carmen Reinicke de CNBC reportage contribué.