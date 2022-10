Walgreens cherche à acquérir un actif technologique pour élargir ses offres de soins de santé

Lors d’un appel aux résultats jeudi, le PDG de Walgreens Boots Alliance, Roz Brewer, a déclaré que le géant de la vente au détail de pharmacies prévoyait d’acquérir un actif technologique alors qu’il renforçait ses ambitions dans le domaine de la santé.

“Nous faisons des progrès importants et des progrès constants dans la construction de notre prochain moteur de croissance, le segment des soins de santé aux États-Unis”, a déclaré Brewer lors de l’appel.

Brewer a déclaré que la stratégie de santé de Walgreens “prend vie” et est loin d’être au stade de la planification. Il est en train de mettre en œuvre sa vision de solutions de soins de santé centrées sur le consommateur et basées sur la technologie.

“Nous avons dépassé notre période d’investissement maximale à ce stade. Nous sommes donc satisfaits des actifs dont nous disposons. Mais nous restons attachés à notre conversation précédente selon laquelle notre prochain actif ressemblera probablement à un actif technologique”, a noté Brewer. à l’appel.

“Nous chercherions quelque chose qui atteint actuellement l’EBITDA [earnings before interest, taxes, depreciation and amortization] alors que nous nous tournons vers l’avenir en termes d’investissement. Mais en ce qui concerne ce que nous ferions ensuite, nous chercherions à lier très soigneusement ces actifs ensemble. Et cela nous permet de regarder dans l’espace technologique.”

L’entreprise a élargi sa chaîne de soins primaires VillageMD, qu’il acquis une participation majoritaire dans l’année dernière. Walgreens a également annoncé récemment qu’il accélérerait ses plans d’acquisition de la pleine propriété de la société de coordination à domicile Care Centrix.

Walgreen a enregistré des revenus de 622 millions de dollars pour son segment de la santé aux États-Unis, bien que le bénéfice brut ait été une perte de 37 millions de dollars. La société a relevé son objectif de ventes pour l’exercice 2025 pour le segment des soins de santé entre 11 et 12 milliards de dollars, contre 9 à 10 milliards de dollars auparavant.

LA GRANDE TENDANCE

Les géants de la vente au détail voient la valeur de la mise en œuvre de solutions de soins de santé basées sur la technologie dans leurs offres.

Aide rituelle a récemment annoncé un partenariat technologique pluriannuel avec Google Cloud, permettant à la chaîne de pharmacies de déplacer ses principales applications vers Google Cloud, notamment son outil de planification des vaccins, son infrastructure de messagerie client et sa plateforme d’engagement numérique.

Le mois dernier, CVS Health a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir plateforme de santé à domicile Signify Santé pour environ 8 milliards de dollars.