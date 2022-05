Walgreens, Amazon et Wawa réussissent avec un travailleur le plus souvent au chômage

Walgreens forme et emploie des travailleurs neurodiversifiés depuis 2007. “Ce que nous savons, d’après les données et la recherche, c’est qu’il s’agit du groupe démographique de chômeurs le plus élevé du pays”, a déclaré Carlos Cubia, directeur mondial de la diversité chez Walgreens Boots Alliance, à propos des travailleurs. handicapés.

“Tout le monde a du mal à trouver des talents sur le marché”, a déclaré Carlos Cubia, directeur mondial de la diversité chez Walgreens Boots Alliance. “Ce que nous savons, d’après les données et la recherche, c’est qu’il s’agit du groupe démographique de chômeurs le plus élevé du pays. Et ce sont les personnes handicapées. C’est donc une ressource inexploitée vers laquelle les entreprises peuvent, espérons-le, se tourner.”

“Les employeurs essaient plusieurs méthodes d’embauche et recherchent des ressources qu’ils n’avaient peut-être pas auparavant”, a déclaré John Dooney, conseiller en ressources humaines à la Society for Human Resource Management.

Il s’agit d’un point de données important pour les employeurs dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre actuelle. Selon le Bureau of Labor Statistics, environ la moitié des États américains ont désormais des taux de chômage inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie – un creux de 50 ans – tandis que 13 États ont des taux de chômage inférieurs à 3 %. Cela signifie que les employeurs ont du mal à pourvoir les postes vacants et sont plus disposés à examiner de plus près des segments de la population auparavant négligés.

En tant que personne avec autisme, trouver un emploi est difficile. Plus de la moitié des jeunes adultes autistes sont au chômage. Le chômage des adultes neurodivergents atteint 30 à 40 %, soit trois fois le taux des personnes handicapées — jusqu’à 85% des personnes sur le spectre de l’autisme sont au chômage, selon un récent rapport de Deloitte. La neurodiversité est un terme générique qui couvre un large éventail de conditions, notamment l’autisme, le TDAH, la dyspraxie et la dyslexie. Avec un adulte sur 45 dans le seul spectre de l’autisme, c’est beaucoup de potentiel inexploité sur le marché du travail.

Lorsque Cornelia Quinn, co-fondatrice de Go-Be, qui fabrique des housses de plateaux d’avion antimicrobiennes réutilisables, a eu besoin d’aide pour emballer et exécuter les commandes, elle n’a pas cherché plus loin que son fils de 19 ans, Jake, qui est autiste.

L’entreprise a également un programme similaire pour ses magasins de détail. Le Retail Employees with Disabilities forme les employés handicapés à approvisionner les étagères, décharger les camions, accueillir les clients ou travailler comme caissier. Pour que le programme continue de fonctionner, le service des ressources humaines et la direction du centre de distribution de Walgreen travaillent avec des organisations communautaires locales ainsi qu’avec des agences de services sociaux nationales et locales pour aider à trouver et à sélectionner des candidats.

Depuis son lancement en 2007, le programme Transition Work Group de Walgreens a permis de placer 1 000 personnes dans les centres de distribution de l’entreprise. Le programme de formation de 13 semaines comprend à la fois une formation en classe et en cours d’emploi qui enseigne comment tirer et emballer les commandes du centre de distribution aux magasins.

Le coaching au travail peut être un élément crucial pour assurer le succès. Wawa, qui exploite une chaîne de dépanneurs et de stations-service dans le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware et trois autres États, répartit les tâches des employés neurodivers. Les employés typiques ont une gamme de responsabilités allant de la préparation des aliments au nettoyage en passant par le service à la clientèle. Un job coach, employé par une organisation de coaching, et non par Wawa, aidera à déterminer la bonne portée des tâches pour l’individu, qui peut varier en fonction de ses capacités et de ses désirs.

Jay Culotta, trésorier de Wawa et président de la Fondation Wawa, a déclaré que lorsque sa fille Hannah, atteinte du syndrome de Down, a commencé à travailler pour l’entreprise il y a deux ans, elle a travaillé avec un coach de travail pour s’assurer qu’elle effectuait ses tâches de manière efficace et efficiente. “Au fil du temps, à mesure qu’Hannah devenait plus indépendante, cet entraîneur professionnel commençait à disparaître”, a déclaré Culotta.

Wawa travaille avec Eden Autism Services dans le New Jersey depuis plus de 40 ans. Le partenariat a commencé lorsqu’un gérant de magasin a embauché Ari Shiner, qui est autiste, par l’intermédiaire d’Eden en 1981. Wawa travaille maintenant avec plus de 200 organisations différentes de coaching professionnel. Shiner est toujours dans l’entreprise et Wawa compte environ 30 autres employés neurodivers qui sont restés en poste pendant au moins 20 ans.

Alors que certaines personnes neurodiverses peuvent avoir besoin de plus d’aménagements, beaucoup n’en ont pas besoin.

“Les logements qui sont généralement nécessaires ne sont pas énormes”, a déclaré Dan Roth, un recruteur technique pour Amazon qui, en tant que personne atteinte de TDAH, est également considérée comme neurodiverse. “Si quelqu’un travaille à 50% de sa capacité, mais si vous faites deux ou trois aménagements légers, et cela les amène à 85 ou 95% … là, regardez combien de retour sur investissement vous obtenez”, a-t-il déclaré.

À Go-Be, qui emploie quatre personnes neurodiverses, Quinn décompose les tâches en fonction de l’individu. Alors que son fils, Jake, est particulièrement doué pour les tâches informatiques, un autre membre aime vraiment rouler et plier les manches. “C’est presque thérapeutique pour lui”, a-t-elle déclaré. “Nous avons mis en place des stations pour eux et nous voulons vraiment promouvoir leur succès et leur donner des opportunités sociales de collaborer les uns avec les autres pour accomplir leur rôle ou leur tâche”, a déclaré Quinn.