PLANO – Jouant l’un contre l’autre pour la sixième fois en 10 ans, Plano a remporté six victoires consécutives contre Westmont avec une victoire de 54-0 le vendredi 9 septembre.

Les Reapers (2-1) ont été si efficaces en attaque qu’ils menaient 42-0 à un moment donné tout en n’exécutant que six jeux en attaque, combinés à un échappé récupéré dans la zone des buts pour un score et un retour de botté de dégagement.

Événements étranges à Plano, en effet.

“C’était juste une affaire d’équipe avec tout le monde faisant ce qu’il fallait”, a déclaré le porteur de ballon junior de Plano Waleed Johnson, qui s’est précipité pour trois touchés et en a attrapé un autre pour un score de 65 verges. “Tout le monde faisait son travail, et si tout le monde fait son travail en tant qu’unité, nous pouvons faire avancer les choses.”

Waleed Johnson faisait allusion à AJ Johnson récupérant un échappé sur la possession d’ouverture de Plano pour le score rapide, ainsi que Thomas Harding en attrapant un et échappant aux Sentinelles au retour de botté de dégagement pour un touché, Armando Martinez lançant le ballon dans sa direction pour un score, et la défense des Reapers fait pression sur un botté de dégagement de verges négatives qui a mis en place un touché de 10 verges par Waleed Johnson.

Ses autres touchés au sol comprenaient un score de 39 verges, tandis que son premier l’a vu se frayer un chemin et déjouer les défenseurs tout en courant 47 verges.

Westmont à Plano Football Le porteur de ballon de Plano Waleed Johnson (6) exécute un seul jeu en attaque contre Westmont, pour un touché, signalé par son coéquipier Thomas Harding (3) lors d’un match de football universitaire à Plano High School le vendredi 9 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

“Quand j’ai eu le ballon pour la première fois, j’ai dû secouer un tacle, puis j’ai juste dû en casser un de plus”, a déclaré Johnson. “Entraîneur [Rick] Ponx parle toujours d’une plante et c’est parti et je viens [saw] l’herbe verte et j’ai juste couru aussi fort que moi [could].”

Westmont (2-1) a retourné le ballon deux fois pour ouvrir le jeu et n’a jamais eu de réelle chance.

“Ce fut une expérience humiliante parce que nous avons gagné deux matchs et nous pensions que nous étions juste cette grande équipe”, a déclaré l’entraîneur de Westmont, Tarshma Jackson. “Mais, nous n’avons que quatre seniors, un junior et cinq étudiants de deuxième année, et les autres sont des étudiants de première année.”

Darius Stevenson Jr. était le gars de référence de Westmont en attaque. Bien qu’il ait couru dur, les Reapers l’ont gardé sous contrôle, gardant ses gains modestes et l’atteignant parfois dans le champ arrière.

Westmont à Plano Football Une passe destinée à Lucas Fears (22 ans) de Westmont est presque interceptée par le défenseur de Plano Aydan Olson (27 ans) lors d’un match de football universitaire au lycée Plano le vendredi 9 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

“Le principal, c’est que c’était un niveau de compétition élevé”, a déclaré Jackson. “Nous sommes venus ici et nous nous sommes améliorés en équipe, car nous avons dû revenir à l’essentiel car beaucoup de nos gars n’ont jamais joué au football (jusqu’à cette année).”

Sophomore Tristan Meszaros s’est joint aux festivités pour les Reapers avec une course de 23 verges avec 4:34 à jouer au troisième quart.

Le junior Andrew Cox a complété le score avec une course de 43 verges avec 7:58 à faire dans le match, ce qui était le premier entre les équipes depuis 2017.

“Nous sommes sortis et avons obtenu un touché défensif pour commencer et cela nous a donné un élan pour le reste du match”, a déclaré Waleed Johnson. “Nous avons eu ce début et nous n’avons jamais arrêté.”