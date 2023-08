Waleed Johnson et Plano pointent vers un démarrage rapide comme clé pour revenir aux séries éliminatoires – Shaw Local

PLANO – Les joueurs et les entraîneurs de Plano prêchent le même message lorsqu’ils envisagent la saison.

Un départ rapide est essentiel pour une grande finition.

L’année dernière, les Reapers ont perdu cinq de leurs six derniers matchs pour terminer 3-6 et ont raté des apparitions consécutives en séries éliminatoires. Mais une défaite d’un point contre Ottawa lors du premier match de la saison l’an dernier est celle qui semble encore piquer.

« Quand vous avez cette première défaite, cela démoralise en quelque sorte une équipe, surtout quand c’est une victoire que vous pensez que vous auriez dû avoir », a déclaré le porteur de ballon senior de Plano, Waleed Johnson. « Nous devons remporter cette première victoire avant d’affronter certains de ces adversaires plus coriaces. »

Johnson, une mention honorable de classe 4A l’année dernière lors de sa première saison en tant que leader de Plano, est une grande raison pour laquelle les Reapers sont optimistes quant à leur retour en séries éliminatoires.

Le speedster Plano a parcouru 1 285 verges en tant que junior, avec 17 attrapés pour 235 verges et 16 touchés au total. Johnson a noté que cette année, les Reapers dévoileront une nouvelle infraction. Bien qu’il ne montrerait pas ses cartes sur ce à quoi ressemblera cette attaque remaniée, ce n’est pas un secret que l’entraîneur de Plano, Rick Ponx, aimerait que Johnson touche dans l’espace.

« Tout le monde sait qu’il a du talent, mais vous ne pouvez pas simplement vous retourner et lui donner le ballon parce que tout le monde va se tourner vers lui », a déclaré Ponx. « Il doit avoir le ballon entre ses mains, mais vous ne pouvez pas simplement le lui donner. Nous voulons utiliser Waleed pour créer des opportunités pour d’autres personnes, puis trouver un moyen de lui envoyer le ballon dans l’espace afin qu’il ne soit pas à 9 mètres de profondeur. Il doit obtenir le ballon avec de la place pour bouger parce que c’est un enfant sournois. En tête-à-tête, avec un tacle à briser, j’aime nos chances.

Johnson semble prêt pour une lourde charge de travail. Il s’est maintenu en forme en jouant au basket et à la piste de course, et il est resté occupé pendant l’été.

« J’ai fait beaucoup d’exercices de musculation, d’exercices de jeu de jambes, d’entraînement de vitesse sur ces collines », a déclaré Johnson. «Je vais être partout depuis la deuxième année. Partout où l’entraîneur veut que je sois, où que je sois, je vais.

Johnson est l’un des deux joueurs universitaires de troisième année sur lesquels Plano comptera pour mener.

Armando Martinez, quart-arrière et secondeur, a lancé pour 950 verges et six touchés en tant que junior et sera de retour pour une double tâche.

« Armando, c’est un joueur intelligent », a déclaré Ponx. « Les deux dernières années, nous l’avons élevé et l’avons placé dans ce rôle en deuxième année afin qu’il soit prêt pour cette année en tant que senior. Nous savions que nous avions Sam [Sifuentes] avant qu’Armando ne puisse apprendre. Il a regardé des films, il comprend et il est très facile à coacher. Il prend ce que vous lui apprenez et l’applique. Avoir un quart-arrière intelligent est essentiel.

Entraînement de football au lycée Plano Armando Martinez cherche un receveur lors d’un entraînement de football à Plano High School. 9 août 2023. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Ses expériences ont sans aucun doute préparé Martinez pour la saison à venir.

« Je suis beaucoup mieux cette année, plus calme », ​​a déclaré Martinez. « L’an dernier, ma première saison commençant, j’étais un peu anxieux. Cette année, j’ai plus confiance en moi.

Martinez, le senior Logan Scheich et le junior Kaiden Schimandle forment un corps de secondeurs dans lequel Ponx se sent plutôt bien. Plano a diplômé trois partants sur les deux lignes, mais les seniors Arik Harrelson et Mario Melendez sont de retour, et Ponx a déclaré que les Reapers ont des juniors qui interviennent du côté défensif qui sont plus gros que les Reapers au cours des dernières saisons.

Plano n’est pas particulièrement profond, même avec 24 seniors composant une liste universitaire de 42 hommes, il sera donc crucial d’éviter les blessures qui ont tourmenté les Reapers tout au long de la saison dernière. Plano débutera le 25 août à domicile contre Ottawa.

« L’essentiel pour nous est de rester en bonne santé et de prendre un bon départ », a déclaré Ponx. « L’an dernier, nous avons trébuché à Ottawa, perdu 13-12, nous avons eu l’occasion de gagner ce match. Si on ne se cogne pas l’orteil, l’année dernière aurait peut-être été différente. On démarre bien, on va à Manteno, puis la semaine 3 contre Sandwich. Nous regardons le premier tiers de la saison; pour que nous réussissions, c’est 3-0. Si nous faisons cela, nous sommes de retour dans le siège du conducteur. Nous devons encore gagner des matchs, mais la confiance sera élevée et se poursuivra.

Johnson prévoit de jouer au niveau supérieur, mais il sait que le temps presse pour laisser sa marque sur le programme Plano.

Il ne veut pas rater cette chance.

« C’est toujours l’objectif d’accéder aux séries éliminatoires, et étant senior, c’est ma dernière chance de le faire pour mon équipe », a déclaré Johnson. « Nous avons l’opportunité. Tant que nous sortons avec de l’énergie et exécutons nos trucs, je pense que nous pouvons gagner beaucoup de matchs.