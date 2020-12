La fin de 2020 approche et Apple vient d’annoncer ses 15 meilleures applications et jeux et plusieurs catégories. Le prix «Application iPhone de l’année» est décerné à Réveil – une plateforme permettant à toutes les personnes confinées à leur domicile de rester actives. Travailler et étudier à domicile a également été récompensé – à Zoom pour «App iPad de l’année».









Réveil • Zoom • Disney +

Dans la catégorie Jeux Impact Genshin de miHoYo est devenu «iPhone Game of the Year», tandis que Riot’s Légendes de Runeterra a remporté le prix dans la section boutique iPad. Une autre catégorie est Apple TV, où Disney + a remporté le prix de la meilleure application, tandis que Dandara Trials of Fear était le meilleur match.









Genshin Impact • Legends of Runeterra • Dandara Trials of Fear

Apple a également mis en évidence certaines tendances des applications au cours de l’année écoulée. Les développeurs se sont massivement tournés vers les applications de bien-être, avec Éclat visant la santé mentale. Tout expliquer tableau blanc était un outil pour les enseignants pour «réinventer l’expérience en classe» – il s’agit d’un outil de collaboration basé sur le cloud où des groupes d’élèves peuvent travailler ensemble sur des projets même lorsque tout le monde est à la maison.

Pokemon Go vu une augmentation de l’utilisation lorsque les gens faisaient leurs sorties quotidiennes, tandis que le PartagerTheMeal L’application du Programme alimentaire mondial des Nations Unies a apporté 87 millions de repas aux enfants du monde entier.

Pour commémorer ces réalisations, Apple a pour la première fois remis un prix physique, inspiré de l’icône de l’App Store. Il a le logo sur le devant, la gravure du nom du gagnant sur le dos, et Apple a dit qu’il est fait d’aluminium 100% recyclé. Vous pouvez trouver les liens de téléchargement pour toutes les applications gagnantes sur le lien source ci-dessous.

