Wakefield Trinity: Les lutteurs de la Super League de Betfred peuvent-ils renverser la vapeur alors que Luke Gale est inclus pour affronter le Hull FC? | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs de Wakefield ont de nouveau été abattus après la défaite de vendredi dernier à Warrington

Pendant 53 minutes contre les Warrington Wolves vendredi dernier, tout le monde associé à Wakefield Trinity aurait pu être pardonné de penser que peut-être, juste peut-être, leur saison commençait enfin à tourner.

Les lutteurs de la Betfred Super League gardaient l’un des meilleurs joueurs de la compétition verrouillé à 12-12. C’est jusqu’à ce que Kevin Proctor reçoive un carton rouge pour un tacle élevé sur Matty Ashton pour laisser les visiteurs à 12 hommes.

Ce qui s’est avéré être une défaite 32-18 au stade Halliwell Jones a quitté le tableau de la Super League, ce qui donne une lecture sombre à Trinity : aucune victoire, aucun match nul, 11 défaites et seulement 71 points marqués avec 379 contre pour une différence de points de – 249.

Cela ne devient pas plus facile pour l’équipe de Mark Applegarth alors qu’ils accueillent une équipe du Hull FC soutenue par une victoire stoïque de 14-10 contre les Wigan Warriors au Be Well Support Stadium jeudi, en direct sur Sports du cielmais l’entraîneur-chef fait de son mieux pour maintenir une attitude positive.

« J’étais fier de la performance, c’était un effort audacieux et ils ont continué à se battre jusqu’à la fin contre l’un des prétendants dans des circonstances difficiles », a déclaré Applegarth après la défaite contre les Wolves.

« Warrington a pris un départ rapide avec une avance de 12-0, mais nos gars ont très bien fait face et se sont battus pour revenir dans le match et ce fut un match égal à la mi-temps.

« Maintenant que nous avons récupéré quelques corps, vous pouvez voir l’esprit de l’équipe et il y a beaucoup de points positifs à retirer de la performance. »

Bien qu’il ne soit pas étranger aux batailles de relégation à certains moments, Wakefield a toujours été présent en Super League depuis sa promotion dans l’élite en 1998 et a atteint les barrages à trois reprises – bien que la dernière de ces apparitions ait eu lieu en 2012.

Deux fois champions dans les années 1960, Trinity fête également son 150e anniversaire cette année et sa maison historique de Belle Vue, qui a autrefois honoré le grand écran en Cette vie sportivefait l’objet d’un réaménagement tant attendu pour moderniser le lieu qui remonte à la première saison de l’Union du Nord en 1895.

Sur le terrain cependant, Wakefield se retrouve actuellement à quatre points de la sécurité et est le favori pour passer par la trappe lors de la dernière saison de promotion et de relégation automatiques avant que les places en Super League ne soient décidées par des critères de classement ainsi que par des performances sur le terrain.

Un regard sur les statistiques donne un aperçu au-delà de leurs seuls résultats. Après 11 manches, Trinity a gagné le moins de mètres dans la compétition (11 564) avec un gain moyen de seulement 5,99 mètres.

Maintenant que nous avons quelques corps en arrière, vous pouvez voir l’esprit de l’équipe et il y a beaucoup de points positifs à retirer de la performance. L’entraîneur-chef de Wakefield Trinity, Mark Applegarth

Ils ont le plus petit nombre d’essais (12), de tacles cassés (271) et de breaks nets également, tandis qu’au niveau individuel, trois de leurs joueurs sont parmi les 10 meilleurs pour les causes d’essai et deux autres sont dans le top 10 pour les causes de break. .

Le départ de membres clés de l’équipe comme le demi-arrière Jacob Miller, les piliers du pack David Fifita et Tinirau Arona, et l’ailier libre Tom Johnstone – actuellement en moyenne un essai pour les Dragons catalans – n’a pas aidé les choses pour les finissants de la saison dernière à la 10e place. soit.

On espère que la récente signature de l’ancien demi-arrière anglais Luke Gale, de retour en Super League après avoir commencé la saison avec les joueurs à temps partiel du Betfred Championship Keighley Cougars, pourra aider Trinity à arrêter son difficile début de campagne.

Après avoir été spectateur de la défaite de Warrington, Gale est en ligne pour affronter l’ancien club du Hull FC jeudi après avoir été nommé dans l’équipe de 21 joueurs d’Applegarth pour le match, bien que le joueur de 38 ans ait averti que sa nouvelle recrue ferait face à la concurrence d’un des buteurs d’essais de la semaine dernière à Morgan Smith.

« Cela aurait un peu plus de sens, mais c’est un jeu plus important que Luke Gale et Hull », a déclaré Applegarth, qui dispose également de l’ancien international néo-zélandais de deuxième rangée Proctor après avoir évité l’interdiction de son carton rouge. -conférence de presse du match avant la venue des Noirs et Blancs.

« Il s’agit de l’équipe, et il serait le premier à lever la main et à le dire. Nous ferons ce qui est bon pour l’équipe et pas seulement cette histoire d’amour à propos de Luke Gale jouant contre son ancien club.

« Luke Gale jouera un grand rôle pour Wakefield Trinity, mais Morgan Smith a fait exactement ce que je lui ai demandé [against Warrington]. Il a marqué un bel essai bien mérité. »

