Wakefield : le coroner demande de nouveaux tests de caillot sanguin après le décès d’un adolescent

Par Rachel Russell

nouvelles de la BBC

13 mai 2024

Légende, Lilly Proctor, 13 ans, est décédée le 3 avril 2022 à l’hôpital Pinderfields de Wakefield

Un coroner a demandé de nouveaux tests de dépistage pour détecter les caillots sanguins chez les enfants après le décès d’une jeune fille de 13 ans.

Lilly Proctor est décédée le 3 avril 2022 à l’hôpital Pinderfields de Wakefield, après s’être effondrée chez elle.

Elle avait déjà été admise à l’hôpital le 1er avril pour un essoufflement et des douleurs thoraciques.

Le coroner Oliver Longstaff a déclaré qu’elle était sortie de l’hôpital « sans diagnostic formel ni traitement prescrit » avant son décès.

Il a déclaré que des mesures supplémentaires seraient nécessaires dans d’autres cas pour « prévenir de futurs décès » après avoir enregistré une conclusion narrative à la suite de l’enquête sur la mort de Lilly en avril 2024.

‘La tragédie’

M. Longstaff a déclaré que ses inquiétudes étaient qu’il n’existait aucun outil de dépistage spécifique aux enfants disponible au Royaume-Uni et que les directives du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pour ces types de cas étaient spécifiques uniquement aux adultes et ne s’appliquaient pas aux enfants.

Il a également cité le manque de ressources pour traiter un caillot sanguin circulant, connu sous le nom de thromboembolie, signifiant que « les cliniciens travaillant avec des enfants peuvent être désavantagés dans le diagnostic et le traitement de cette maladie ».

Il était également préoccupé par le fait que la famille de Lilly avait de forts antécédents familiaux de maladie thromboembolique, mais seul un des cinq médecins qui l’ont vue à l’hôpital a découvert l’expérience passée de sa mère en matière de caillots sanguins dus à une maladie héréditaire.

M. Longstaff a ajouté dans son rapport qu’on « ne peut pas dire, selon la prépondérance des probabilités, que toute mesure prise comme alternative au renvoi de Lilly le 2 avril 2022 aurait empêché la tragédie de l’effondrement de son terminal le lendemain ».

Une autopsie pédiatrique et médico-légale a révélé que la cause de son décès était une thromboembolie pulmonaire massive, une thrombose veineuse profonde et une mutation génétique affectant la coagulation sanguine.