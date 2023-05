Wakefield 6 – 26 Coque

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de la Betfred Super League entre Wakefield Trinity et Hull FC.

Le Hull FC a empilé plus de misère sur Wakefield Trinity alors que les visiteurs ont remporté leur troisième victoire consécutive avec un triomphe 26-6 au Be Well Support Stadium.

L’essai d’Adam Swift et la conversion de Jake Clifford au milieu de la première moitié du choc de la Super League se sont avérés suffisants pour donner l’avantage aux Noirs et Blancs à la mi-temps, tandis que Wakefield n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti des opportunités qu’ils ont créées.

Le score de Carlos Tuimavave après une pause du talonneur d’échange Brad Dwyer et le sixième essai de la saison de Liam Sutcliffe, tous deux convertis par Clifford qui a également frappé un penalty, ont permis au Hull FC de prendre le contrôle après la pause.

L’essai converti de Matty Ashurst à 12 minutes de la fin a permis à Trinity d’éviter d’être annulé pour la sixième fois cette saison, mais cela n’a pas pu inspirer un retour alors que l’équipe du sous-sol de la Super League s’effondrait à sa 12e défaite de la campagne, avec Scott Taylor finissant les choses pour Hull FC tard.

Histoire du jeu

Wakefield était sans nouvelle signature et l’ancien capitaine du Hull FC, Luke Gale, suite à sa récente arrivée du côté du championnat, Keighley Cougars.

L’ancien demi-arrière anglais n’a pas été jugé prêt à jouer, laissant à nouveau Morgan Smith et Mason Lino ensemble dans les moitiés.

Au cours du premier quart-temps, les équipes se sont affrontées, mais les hôtes n’ont pas pu traduire leur début prometteur en points et leur indiscipline leur a coûté à la 19e minute.

Adam Swift a ouvert le score pour Hull FC contre Wakefield Trinity

Leur concession de pénalités consécutives a conduit les Noirs et Blancs à faire sortir le ballon sur le flanc gauche.

Danny Houghton a trouvé Jake Trueman et il a déchargé sur le demi-arrière australien Clifford, dont la longue passe exquise a envoyé Swift plonger de manière acrobatique dans le coin. C’était le cinquième essai de l’ailier de la saison et converti par Clifford pour donner une avance de 6-0 au Hull FC.

Wakefield est revenu en force alors que la première mi-temps se déroulait et a poussé fort pour un essai avec Lino, le talonneur Liam Hood et le deuxième ligne Kelepi Tanginoa tous en vue. Il a ensuite fallu un superbe effort défensif de Trueman pour empêcher le deuxième rameur de Wakefield, Ashurst, d’être à bout portant.

Sept minutes après le début de la seconde mi-temps, le Hull FC a marqué un deuxième essai après un brillant jeu de Dwyer alors que l’ancien joueur des Rhinos de Leeds s’est lancé dans une pause fulgurante à partir de la mi-temps avant de trouver Trueman en soutien.

L'éclatement de Brad Dwyer à travers la défense de Wakefield Trinity a aidé le Hull FC à réclamer son deuxième essai grâce à Carlos Tuimavave

La progression de Trueman a été stoppée par le tacle de Will Dagger, mais le demi-arrière a été renvoyé à Dwyer et sa passe lobée a trouvé Tuimavave dans le canal droit. Le centre a eu le temps et l’espace pour passer devant une poignée de défenseurs de Wakefield aux pieds de plomb et a franchi la ligne pour un essai que Clifford a de nouveau converti pour porter le score à 12-0.

À l’autre bout, Trinity a traversé Tanginoa dans le coin droit mais il s’est déchargé directement dans les bras de Sutcliffe. Clifford a ensuite ajouté une pénalité après que Wakefield ait été pris hors-jeu et Sutcliffe a réclamé son troisième essai lorsque la courte passe de l’arrière Davy Litten a ouvert le centre à l’intérieur du canal gauche.

Clifford s’est converti à nouveau avant que la passe intelligente de Lino n’envoie Ashurst plonger au-dessus de la ligne pour le seul essai de Wakefield, converti par Dagger.

Le Hull FC s’est inquiété tard car le jeune arrière latéral Litten, qui a connu un beau match, a été blessé et manifestement mal à l’aise, mais le pilier vétéran Taylor a fait irruption tard et Clifford a marqué son cinquième but après autant de tentatives.

Ce qu’ils ont dit

Tony Smith, entraîneur-chef du Hull FC

L'entraîneur-chef du Hull FC, Tony Smith, était satisfait de l'éthique de travail de son équipe lors de sa victoire contre Wakefield Trinity

« J’ai aimé notre éthique de travail ce soir. Je pensais défensivement, nous avons travaillé très dur dans cette première mi-temps.

« Wakey nous a lancé des trucs, mais nous avons continué à venir. Wakefield essaie vraiment fort et chaque semaine, ils vous font travailler pour cela. »

L’entraîneur-chef de Wakefield Trinity, Mark Applegarth

L'entraîneur-chef de Wakefield Trinity, Mark Applegarth, a déclaré qu'il se sentait comme un « record battu » après que son équipe ait subi sa 12e défaite consécutive en Super League en 2023.

« J’ai l’impression d’avoir un record battu et c’est frustrant. Nous étions menés 6-0 à la mi-temps, mais bien devant en termes de nombre de jeux et de choses comme ça.

« Nous manquons simplement de sang-froid en ce moment et c’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler. C’est juste décevant. »

Joueur du match Scott Taylor

Scott Taylor a été nommé joueur du match

« Je me suis vraiment amusé. Nous devions gagner; nous avons eu deux bonnes victoires, mais venir ici avec Wakefield qui abandonne pour leur vie et ne pas devenir trop incohérent avec nous-mêmes … était le plus important.

« Je suis vraiment content de la performance, mais vraiment fier de l’équipe. Défensivement, c’était incroyable. »

Et après?

Le Coupe du défi Betfred occupe le devant de la scène la semaine prochaine, avec Wakefield hébergement Leigh Léopards lors de leur match nul au sixième tour le vendredi 19 mai (19h45). FC Hull voyager à Tigres de Castleford deux jours plus tard pour leur affrontement en Coupe (15h).