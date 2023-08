Wakefield 42-6 Warrington: Trinity submerge les Wolves pour continuer la bataille pour la survie de la Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Wakefield Trinity et Warrington Wolves

Wakefield, le bas de la table, a dépassé Warrington 42-6 pour poursuivre son offre pour la survie de la Betfred Super League.

L’ailier prêté Innes Senior a marqué quatre essais pour Wakefield alors qu’ils remportaient une quatrième victoire consécutive à domicile.

Le club du West Yorkshire, radié par beaucoup après avoir perdu ses 14 premiers matchs de la saison et échoué à marquer dans pas moins de cinq d’entre eux, a couru en huit essais devant une foule largement exubérante au Be Well Support Stadium.

Tom Lineham marque un essai pour Wakefield

Trinity, autrefois condamnée, est maintenant à égalité de points avec ses voisins proches et ses compagnons de lutte Castleford.

En plus de Senior, Kevin Proctor, Tom Lineham, Liam Hood et Max Jowitt ont tous croisé pour les hôtes, les retours de Luke Gale et Max Jowitt ajoutant cinq buts entre eux.

Les loups, qui ont à l’inverse commencé la campagne avec huit victoires consécutives en tête du classement, glissent désormais à la sixième place alors que Hull KR les révise à la différence de points.

Un score en début de deuxième mi-temps de la conversion de Paul Vaughan et Stefan Ratchford s’est avéré une simple consolation alors que la cinquième défaite consécutive de Warrington – leur septième défaite en huit matches de championnat – a mis plus de pression sur Daryl Powell et il a ensuite quitté son poste d’entraîneur-chef par consentement mutuel.

Innes Senior de Wakefield célèbre l’un de ses quatre essais contre Warrington

C’est la pire course des Wolves en une seule saison depuis 2002.

Senior, quelques jours seulement après avoir signé un prêt de Huddersfield, avait ouvert les vannes pour Wakefield lorsqu’il traversait dans le coin, bien que Gale, tout juste de retour d’une blessure, n’ait pas réussi à juger un vent violent et était large avec la tentative de conversion.

En cinq minutes, l’accessoire puissant Proctor a utilisé sa taille et sa force pour se frayer un chemin plus près des poteaux et Gale a ajouté les deux points pour amener Trinity à deux chiffres.

Senior était sur place pour marquer à nouveau dans le même coin et, alors que Gale était à nouveau capricieux avec le coup de pied suivant, il a expié en inscrivant un penalty, à la suite d’un tir téméraire de Ben Currie, peu de temps après.

Senior a complété son tour du chapeau à la 30e minute, devançant à nouveau son homologue au drapeau de coin.

À la suite des ennuis de Gale, Jowitt a assumé les fonctions de coup de pied et s’est avéré plus rentable, jugeant le vent violent à la perfection en marquant depuis la ligne de touche pour donner à Wakefield un avantage de 22-0 à la mi-temps.

L’accessoire australien Vaughan s’est frayé un chemin à travers un ruck de défenseurs pour placer Warrington sur le tableau de bord juste après le redémarrage alors que les visiteurs tentaient de progresser avec le vent en leur faveur.

Mais Lineham a marqué pour Trinity, une fois de plus dans le coin, puis Liam Hood s’est frayé un chemin depuis la moitié fictive, Jowitt convertissant ce dernier pour essayer de contrecarrer davantage les efforts de retour des Wolves.

Jowitt s’est vu refuser un essai pour un double mouvement tandis que Lineham a provoqué plus d’excitation tardive avec une interception et une course de 70 mètres sur la droite de Trinity.

Senior a réclamé son quatrième essai à quelques minutes du temps avant que Jowitt ne croise également pour compléter la déroute.

« Je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit de bien »

S’exprimant après le match et avant que la nouvelle de son départ ne soit publiée à 21 heures dimanche, Daryl Powell a été brutalement honnête dans son évaluation de la plus lourde défaite de la saison de l’équipe du Cheshire.

Daryl Powell a quitté son poste d’entraîneur-chef des Warrington Wolves dimanche soir

« Je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit de bien aujourd’hui », a déclaré Powell. « Wakefield a bien joué alors donnez-leur du crédit, mais nous étions vraiment pauvres à tous les niveaux.

« Nous avions l’air vraiment vulnérables. Nous nous sommes très bien entraînés mais nous avons été vraiment choqués et je suis déçu de ce que j’ai vu. »

Il a accusé les joueurs, en particulier dans l’unité intermédiaire, de ne pas fournir suffisamment d’efforts, le club affichant sa pire série de résultats en une seule saison depuis plus de 20 ans.

Powell a également déduit qu’il y aurait des changements dans son équipe dans les prochains jours.

Il a déclaré: « Nous avons signé Jordy Crowther et fait revenir James Harrison [from injury] mais je pense qu’on va leur ajouter au moins un joueur [before the August 4 deadline]. »