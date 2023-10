WENDELL, Caroline du Nord (30 octobre 2023) – La sécurité publique et la préparation aux situations d’urgence en Caroline du Nord bénéficieront bientôt d’un coup de pouce. Wake Tech et Elizabeth City State University unissent leurs forces sur des programmes dans les domaines de l’aviation, des systèmes d’avions sans pilote (UAS) et de la justice pénale. Les dirigeants ont signé aujourd’hui un protocole d’accord (MOA) donnant à l’Elizabeth City State University (ECSU) une présence à Wake Tech East, le plus récent site du collège à Wendell. Le MOA, qui a été transporté par drone lors d’une cérémonie spéciale, appelle les deux institutions à travailler ensemble sur un partenariat éducatif en matière d’aviation et de sécurité publique.

« Wake Tech est ravi de s’associer à l’ECSU, un leader dans l’enseignement de l’aviation, pour offrir de nouvelles opportunités aussi passionnantes à notre communauté, et en particulier aux résidents de l’est du comté de Wake », a déclaré le président de Wake Tech, le Dr Scott Ralls, « Ce partenariat est une réponse innovante aux besoins de la région. La formation en matière de sécurité publique est bien sûr vitale pour nos communautés – et pour la mission de Wake Tech – et les systèmes d’avions sans pilote, ou drones, deviennent rapidement un élément essentiel pour assurer la sécurité de nos communautés.

Le partenariat comprend le développement de programmes UAS pour l’exploitation d’équipements de drones. Les deux institutions collaboreront également avec l’East Wake High School située à proximité sur une potentielle académie de drones et avec le Lenoir Community College sur des programmes d’aviation et de gestion des urgences.

L’ECSU partagera un laboratoire dédié dans le nouveau complexe de simulation de sécurité publique et d’autres espaces de classe à Wake Tech East afin de fournir un enseignement et une formation par simulation. L’ECSU partagera également un nouveau pavillon de drones sur le site.

La Chancelière Karrie G. Dixon a exprimé son grand enthousiasme pour le partenariat ECSU et Wake Tech, « pour promouvoir les systèmes d’avions sans pilote et la sécurité publique/gestion des urgences, ce qui créera de nouvelles voies pour les étudiants vers une belle carrière. L’ECSU et Wake Tech sont dans une position unique pour offrir un programme UAS de qualité axé sur la sécurité publique. La sécurité publique est l’un des domaines à la croissance la plus rapide à avoir adopté la technologie des drones. Ce partenariat permet un transfert transparent vers les programmes UAS, Aviation et Gestion des urgences à l’ECSU une fois que les étudiants ont obtenu leur diplôme à Wake Tech. .»

S’appuyant sur plus de 30 ans d’expertise en aviation, l’ECSU a développé le seul programme d’études UAS de quatre ans en Caroline du Nord. Le baccalauréat ès sciences en systèmes d’avions sans pilote couvre l’ingénierie, la physique, les lois et réglementations, la gestion de l’aviation, le contrôle du trafic aérien et plus encore. Wake Tech propose actuellement une formation non diplômante pour préparer les étudiants à devenir pilotes de drones certifiés FAA. Le collège propose également un certificat UAS Drone Tech dans son programme d’études en géomatique/arpentage.

En plus du partenariat éducatif sur l’aviation et la sécurité publique, les dirigeants de Wake Tech et de l’ECSU ont signé un nouvel accord d’articulation qui crée une voie de transfert dans le domaine de la justice pénale. Wake Tech propose deux programmes d’études d’associé en sciences appliquées : technologie de la justice pénale et justice pénale/sciences médico-légales, qui seront transférés de manière transparente dans le baccalauréat ès sciences en justice pénale en ligne de l’ECSU.

L’ECSU est l’une des quatre universités de Caroline du Nord participant au programme NC Promise – facturant un taux de scolarité fixe de seulement 500 $ par semestre.

Le Dr Jamie Wicker, Wake Tech Provost for Public Safety Education and Training, est enthousiasmé par ce que ces deux accords historiques signifient pour la communauté : « Rien n’est plus tourné vers l’avenir que l’aviation, et rien n’est plus essentiel que la sécurité publique – nous sommes donc extrêmement heureux de collaborer avec l’Elizabeth City State University sur ces programmes vitaux. Ensemble, nous exploiterons les dernières technologies pour améliorer la préparation aux situations d’urgence ici et dans tout notre État.

Le nouvel emplacement de Wake Tech East se trouve juste à côté de la I-87, sur Wendell Boulevard et Rolesville Road à Wendell. Lors de son ouverture au printemps prochain, le complexe de simulation de sécurité publique sera le centre de formation à des scénarios basés sur la réalité le plus complet doté de capacités de conduite et de force contre force en Caroline du Nord. Le prochain bâtiment à ouvrir sera le Centre d’éducation et d’innovation, qui ouvrira ses portes à l’automne prochain pour les transferts universitaires et les cours de formation générale. Il abritera le programme d’associé en ingénierie de Wake Tech et offrira des opportunités de partenariat avec les écoles publiques du comté de Wake. Wake Tech East devrait à terme devenir le septième campus Wake Tech du comté de Wake.