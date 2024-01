Wake Forest contre Caroline du Nord Cotes, choix et pronostics ce soir

Les Tar Heels de Caroline du Nord chercheront à maintenir leur record d’invincibilité en conférence en accueillant les Wake Forest Demon Deacons lors d’une confrontation avec l’ACC lundi soir.

La Caroline du Nord a dominé le jeu d’action de l’ACC, remportant ses six derniers matchs à deux chiffres. Les Tar Heels sont une fois de plus favoris dans les cotes du basket-ball universitaire alors qu’ils affrontent Wake Forest, qui vient de remporter une victoire catégorique sur la route 90-65 contre Louisville samedi.

Les Tar Heels ont arrêté leurs adversaires défensivement tout au long du calendrier de la conférence, un problème que les Demon Deacons devront résoudre s’ils veulent rester dans le match de ce soir.

Nous examinerons leurs chances dans nos choix de basket-ball universitaire gratuits pour Wake Forest contre Caroline du Nord le 22 janvier.

C’est peut-être une année difficile pour l’ACC, mais cela ne devrait rien enlever à ce que les Tar Heels de Caroline du Nord ont accompli en conférence.

Jusqu’à présent, aucun adversaire de la ligue n’a réussi à marquer plus de 70 points contre l’UNC, avec plusieurs retards en dessous de 60 points. Dans l’ensemble, les adversaires marquent en moyenne 69,3 points par match contre l’UNC, mais étant donné que les Tar Heels ont tendance à jouer rapidement, c’est l’un des chiffres défensifs les plus impressionnants du pays.

Cette défense est associée à une attaque qui totalise en moyenne 83,4 points par match. Le garde senior RJ Davis marque 20,2 points par match et a établi un jeu à deux très efficace avec le senior de 6 pieds 11 pouces Armando Bacot (14,6 points par match). En dehors de trois défaites compétitives sur des sites neutres face à d’excellentes équipes – Villanova, UConn et Kentucky – c’est une combinaison que les adversaires n’ont pas été en mesure de résoudre.

Bien que les Wake Forest Demon Deacons soient à égalité au deuxième rang de l’ACC et aient un bilan impressionnant, ils n’ont pas affronté le genre d’adversaires qui les prépareraient pour la Caroline du Nord. Les Demon Deacons n’ont pas de victoire hors conférence – peut-être que leur victoire 82-71 sur la Floride est la meilleure – et n’ont battu aucune des meilleures équipes de l’ACC.

Wake Forest apporte une puissance de feu importante, avec quatre joueurs totalisant en moyenne plus de 14 points par match, menés par les gardes Hunter Sallis (17,7 points par match) et Kevin Miller (17,4 points par match). Les Demon Deacons marquent 81,1 points par match et tirent à 39,3% à 3 points en équipe. En théorie, ils ont le genre d’offensive qui devrait donner un défi aux Tar Heels.

Cependant, des défenses moindres ont tenu Wake Forest à distance. NC State a battu les Demon Deacons 83-76 la semaine dernière, les maintenant à 42,9% aux tirs sur le terrain et à seulement 6 sur 18 en profondeur. Les Tar Heels présentent un défi plus difficile à la fois sur le périmètre et à l’intérieur, Bacot bloquant 1,9 tirs par match.

Une défense médiocre de Wake Forest ne pourra pas empêcher la Caroline du Nord de marquer, et les Tar Heels sont plus que capables de gagner une fusillade si nécessaire. L’UNC a plus de talent, plus de façons de marquer et une défense suffocante qui ne ressemble à rien de ce que les Demon Deacons ont affronté cette année.

Pourtant, les parieurs ont montré à Wake Forest un respect surprenant dans ce match. La Caroline du Nord n’est qu’un favori de 7,5 points dans la plupart des livres.

Je ne suis pas sûr que cette ligne serait raisonnable sur un terrain neutre, encore moins en Caroline du Nord pour une équipe de Wake Forest qui n’a qu’une fiche de 1-3 sur la route cette année. Je fais le point avec UNC.

Mon meilleur pari: Caroline du Nord -7,5 (-110 chez DraftKings)

Wake Forest contre Caroline du Nord dans le même match

Caroline du Nord -7,5 Plus de 156,5 RJ Davis Plus de 19,5 points

Je reste avec UNC pour couvrir la propagation. De plus, je vais parier sur le Over ce soir. Bien que les Tar Heels aient été excellents en défense, ils jouent rapidement et jouent généralement avec des totaux plus élevés contre une meilleure concurrence. Wake Forest peut marquer, et cela devrait nous permettre de dépasser le nombre.

Parce que je m’attends à beaucoup d’action, je cherche à compléter ce SGP avec un pari sur RJ Davis pour atteindre le Over sur son accessoire marquant à 19,5 points. Davis a dépassé ce chiffre lors de 10 de ses 14 derniers matchs, et il devrait être en mesure de connaître un succès similaire contre Wake Forest ce soir.

Spread de Wake Forest vs Caroline du Nord et analyse Over/Under

La Caroline du Nord a ouvert le match de ce soir en tant que favorite avec 8,5 points. La ligne de consensus est descendue à 7,5 points, avec des cotes de -110 proposées des deux côtés du spread pour la plupart des livres.

Les deux équipes ont bien joué contre l’écart cette année. Wake Forest a affiché une fiche de 10-7-1 contre l’écart cette année, tandis que la Caroline du Nord a fait encore mieux avec une fiche de 11-7 contre l’écart.

J’ai fait des Tar Heels mon meilleur pari pour la nuit. Bien que ces deux équipes aient des records similaires, il y a peu de comparaison lorsque l’on creuse plus profondément. UNC est meilleur des deux côtés du ballon, et leur défense devrait être capable de contenir la seule chose que Wake Forest a pour eux dans ce match : une attaque équilibrée qui peut rester dans les matchs avec un tir à 3 points.

Le total s’ouvre à 154 points. Ce Over/Under a augmenté depuis, avec des livres proposant des totaux allant de 155 à 156,5 points, selon l’endroit où l’on regarde. Cela rend le shopping nécessaire, car il existe différents numéros et cotes disponibles sur pratiquement tous les sites à partir du lundi après-midi.

L’offensive de Wake a donné l’avantage à l’Over, qui a obtenu une fiche de 11-7 lors des matchs des Demon Deacons cette saison. La Caroline du Nord a bien joué sur le total, les Over et Under ayant chacun une fiche de 9-9 lorsque les Tar Heels jouent.

Il est tentant de s’attendre à ce que la défense de Caroline du Nord garde le score secret ce soir, mais ce n’est probablement pas réaliste pour plusieurs raisons. Premièrement, Wake Forest a trop d’options pour être complètement arrêté et a toujours joué avec des totaux plus élevés.

Deuxièmement, les Tar Heels aiment jouer vite eux-mêmes et ont disputé des matchs avec de bons scores face à d’autres équipes à l’esprit offensif. Je penche pour le Over ce soir.

Tendance des paris Wake Forest vs Caroline du Nord à connaître

La Caroline du Nord a une fiche de 7-1 contre l’écart à ses huit derniers matchs au total. Découvrez plus de tendances de paris sur le basket-ball universitaire pour Wake Forest contre Caroline du Nord.

Informations sur le match Wake Forest contre Caroline du Nord

Emplacement: Centre Dean E. Smith, Chapel Hill, Caroline du Nord Date: lundi 22 janvier 2024 Astuce : 19 h HE LA TÉLÉ: ESPN

