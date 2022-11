Wakanda Forever’ vise à battre des records au box-office

Longue vie au roi.

de Disney Le dernier entrant dans l’univers cinématographique Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever”, est sur le point de faire ses débuts en salles ce week-end, les analystes du box-office suggérant qu’il pourrait dépasser les prévisions moyennes de 185 millions de dollars et dépasser les 200 millions de dollars de ventes de billets nationaux.

La suite tant attendue du hit “Black Panther” de 2018 n’est pas qu’un autre film Marvel. C’est un mémorial au regretté acteur Chadwick Boseman, qui a joué dans le premier film, et une célébration de la diversité, qui pourrait amplifier les ventes de billets.

La sortie pourrait être une aubaine pour les opérateurs de théâtre, qui ont eu du mal avec une mince liste de sorties cette année. Divertissement AMC le plus grand exploitant de salles de cinéma au monde, a enregistré cette semaine une autre perte trimestrielle, les dépenses pour la projection de films et le loyer ayant dépassé les ventes de billets et de concessions.

“‘Black Panther: Wakanda Forever’ s’ouvre dans des circonstances extraordinaires au milieu d’une vague de bonne volonté et d’une vague de soutien pour le travail et l’héritage de Chadwick Boseman et la marque indélébile qu’il a laissée dans le rôle-titre du film original qui était un milliard- dollar mondial”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. Il l’a qualifié de “l’une des sorties de films les plus importantes” depuis que Covid a fermé les cinémas en mars 2020.

L’attente pour “Black Panther: Wakanda Forever” est si intense qu’elle pourrait se terminer à la fois par le succès du week-end d’ouverture de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel et par la résistance au box-office de Primordial et “Top Gun: Maverick” de Skydance.

À l’heure actuelle, “Multiverse of Madness” détient la meilleure ouverture de l’année, ayant généré 187 millions de dollars lors de ses débuts nationaux en mai. Parmi les autres meilleurs titres d’ouverture, citons “Jurassic World: Dominion” d’Universal (145 millions de dollars), “Thor: Love and Thunder” (144 millions de dollars), “The Batman” (134 millions de dollars) et “Top Gun: Maverick” (126 millions de dollars).

“Wakanda Forever” a une chance d’être non seulement le plus grand match d’ouverture en 2022, mais aussi le plus grand match d’ouverture du mois de novembre. “Hunger Games: Catching Fire” détient le titre après avoir récolté 158 millions de dollars lors de son ouverture en 2013.

Rendre hommage à Boseman est important pour les acheteurs de billets, selon une enquête Fandango auprès de 1 000 personnes ayant acheté des billets pour “Wakanda Forever”. Le vendeur de billets a rapporté que 96% de ces cinéphiles espèrent que le nouveau film trouvera une manière spéciale d’honorer l’acteur décédé.

Alimenter les ventes de billets ne sera pas seulement les fans du genre super-héros. Les analystes du box-office et les opérateurs de cinéma s’attendent à ce que les cinéphiles afro-américains et hispaniques affluent dans les cinémas ce week-end.

Comme “Black Panther”, “Wakanda Forever” présente un casting à prédominance noire, mais il compte également plusieurs acteurs hispaniques. Ces deux données démographiques étaient extrêmement importantes pour le succès au box-office du premier film et pourraient alimenter de grosses ventes de billets cinq ans plus tard.

Selon Comscore, 37% de l’audience du week-end d’ouverture de “Black Panther” était noire, ce qui représente plus du double de ce que la démographie représente habituellement pour les autres films Marvel. Le public hispanique a représenté 18 % des ventes de billets.

“Black Panther” a rapporté plus de 202 millions de dollars lors de son ouverture nationale en 2018.