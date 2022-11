Wakanda Forever Stars assiste au gala EBONY 100

On peut toujours compter sur le Gala EBONY Power 100 pour une soirée d’excellence noire.

Samedi soir, EBONY Media Group a tenu son gala annuel signature, le gala EBONY Power 100 2022, présenté par Coca-Cola Zero SugarTM aux Milk Studios à Hollywood.

L’événement étoilé, organisé par la comédienne et actrice nominée aux Emmy Awards Amber Ruffin, a honoré les réalisations remarquables des Afro-Américains dans diverses industries.

Le gala EBONY Power 100 2022, présenté par Coca-Cola Zero SugarTM, a mis en vedette un illustre groupe de lauréats du prix spécial, qui sont montés sur scène ce soir-là. Roger Guenveur Smith a remis au réalisateur légendaire Spike Lee le prix Icon ; Nia Long a remis à l’actrice et productrice nominée aux Emmy Issa Rae le People’s Choice Award ; Jonathan Majors a présenté le casting de Black Panther : Wakanda Forever avec le For The Culture Award ; Kendrick Sampson a remis aux mères de Breona Taylor et Ahmaud Arbery, Tamika Palmer et Wanda Cooper-Jones le prix de la justice sociale ; Jay Ellis et Garcelle Beauvais ont remis au vice-président principal du marketing de Target, Maurice Cooper, le prix de l’entreprise citoyenne ; et Kandi Burruss (lauréate du prix EBONY Power 100 2022) ont remis à la présidente-directrice générale de McKissack & McKissack, Cheryl McKissack, le Black Business Award.

En plus des récipiendaires du prix spécial, l’élégant gala de cravate noire était plein d’excellence noire et de performances animées.

Janelle Monáe a lancé la soirée en présentant une performance dynamique de l’acteur primé aux Tony Awards, Myles Frost, qui a interprété Heartbreak Hotel, PYT (Pretty Young Thing) et Rock with You de son interprétation de Michael Jackson dans MJ the Musical de Broadway.

Bianca Lawson a ensuite présenté le rappeur nigérian, Tobe Nwigwe, qui a stupéfié sur scène en interprétant CATFISH BLACKENED w / GRITS, HELLA BLACK et FYE FYE (AT THE CRIB). Au cours de la cérémonie, il a également été révélé que le casting de Black Panther: Wakanda Forever ornera la couverture de la couverture numérique de novembre d’Ebony.

Parmi les célébrités présentes figuraient Quinta Brunson (lauréate EBONY Power 100 2022), Meagan Good, Shannon Thornton et Nico Annan de P.Valley, Amirah Vann, Jabari Banks de Bel Air, Henry Simmons, Lala Milan, Melody Thornton, Olly Sholotan de Bel Air , Linsey Davis, Skyh Alvester Black et KJ Smith, John Clarence Stewart, Roger Guenveur Smith, Tiffany Cross, Gia Peppers, Erica Campbell, Demetrius Flenory Jr., Da’Vinchi et Michole White de BMF, Malcolm Mays de Raising Kanan, Lamon Archey de All American, et bien d’autres !

Les lauréats EBONY Power 100 2022 sont reconnus pour leurs réalisations extraordinaires dans leurs industries respectives via un package vidéo spécial. Couvrant 10 catégories, la liste de cette année a honoré des leaders exceptionnels dans une variété d’industries et de disciplines allant des affaires, des sports, des médias, de l’activisme et de la musique au divertissement et plus encore.

Pour la liste complète 2022 EBONY Power 100, veuillez visiter: Ebony.com/power100-2022/

Le gala EBONY Power 100 2022, présenté par Coca-Cola Zero SugarTM est soutenu en parrainage par : Cadillac, Walmart, Google Pixel 7, Ally, P&G, Baccarat, United Airlines, Nationwide et Beam Suntory.