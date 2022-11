“Wakanda Forever” ne sera pas diffusé sur Disney Plus pendant des semaines

Panthère noire : Wakanda pour toujours est arrivé dans les salles vendredi sur une vague de avis positifs et l’anticipation des fans, l’aidant à une belle performance au box-office – mais le moment où il commencera à diffuser sur Disney Plus n’est toujours pas clair.

Pendant un certain temps, il semblait que Disney et d’autres grands studios de cinéma hollywoodiens pourraient tomber dans un nouveau rythme post-COVID pendant combien de temps ils gardaient les films dans les salles avant de les diffuser. Puis la saison des superproductions estivales est arrivée, et tout est redevenu une conjecture.

Pour Disney en particulier, la durée des exclusivités théâtrales de ses films peut varier. Encanto a passé un mois dans les salles avant de diffuser. Pour merveillec’est Shang-Chi et la légende des dix anneaux, il a duré plus de deux mois. West Side Story, la réinvention de la comédie musicale par Steven Spielberg, a pris environ trois mois avant sa diffusion.

Black Panther : Wakanda Forever sera-t-il sur Disney Plus ?

Oui!

Quand Wakanda Forever commencera-t-il à diffuser ?

Personne ne sait! Et Disney ne le dit pas !

Mais il est raisonnable d’estimer que Wakanda Forever commencera probablement à diffuser entre fin décembre et mi-janvier.

Pour faire une supposition éclairée pour Black Panther: Wakanda Forever, il est très utile de consulter la chronologie des autres films Marvel une fois que Disney a relancé la pratique des exclusivités théâtrales.

Jusqu’à présent cette année, Marvel est sorti en salles Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai et Thor : Amour et tonnerre en juillet. Bien que Doctor Strange ait mis 47 jours pour atteindre Disney Plus, Thor : Amour et tonnerre, son dernier film Marvel, a frappé Disney Plus 62 jours après sa sortie en salles. C’est plus proche des exclusivités théâtrales de Marvel l’année dernière: Shang-Chi et la légende des dix anneaux était dans les salles pendant 70 jours et Éternels68 jours.

Si Black Panther: Wakanda Forever devait correspondre à la chronologie de 47 jours de Doctor Strange, ce serait sur Disney Plus le 28 décembre, niché dans la semaine après Noël mais avant le jour de l’An. Chaque année, cette semaine est une période extrêmement populaire pour le streaming – c’est souvent lorsque Netflix accumule certains de ses les plus grands succès de tous les temps.

Mais si Disney opte pour l’exclusivité théâtrale de Black Panther pour être plus proche de celle de ses autres films Marvel, alors Black Panther ne sera pas disponible en streaming avant la mi-janvier ou la fin janvier, voire plus tard. Les décisions de calendrier de Disney pour Black Panther et d’autres films à venir – le nouveau film Avatar et les prochains films Ant-Man et Guardians of the Galaxy, pour n’en nommer que quelques-uns – vont dépendre de combien la société veut générer des dollars au box-office par rapport à combien il veut attirer de nouveaux abonnés au streaming et conserver ceux qu’il a.

Et dernièrement, les grandes entreprises hollywoodiennes comme Disney ne donnent pas autant la priorité à la croissance des abonnés au streaming qu’elles le faisaient.

Paramount, par exemple, a publié Top Gun: Maverick il y a plus de 160 jours – près de six mois maintenant – et il ne déterminera toujours pas quand le blockbuster commencera à diffuser. La stratégie a cependant porté ses fruits au box-office : la suite de Top Gun a rapporté près de 1,5 milliard de dollars pour devenir la première sortie en salles au monde jusqu’à présent cette année.

Disney a été beaucoup plus agressif que Paramount pour diffuser rapidement ses films sur Disney Plus, mais jusqu’à présent, Disney n’a même pas fait allusion à la durée d’attente de la diffusion de Wakanda Forever.