Wakanda Forever entre dans l’histoire avec la première de Disney Plus

WAKANDA POUR TOUJOURS

Succès mondial Panthère noire : Wakanda pour toujours est entré dans l’histoire en tant que première de film Marvel la plus regardée sur Disney + dans le monde en fonction des heures de diffusion au cours de ses cinq premiers jours.

La suite émouvante (qui a rapporté plus de 800 millions de dollars dans le monde) continue de résonner auprès du public du monde entier tout en élevant la barre des épopées de super-héros à Hollywood.

Dans Panthère noire : Wakanda pour toujoursReine Ramonda (Angela Bassette), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Duc Winston), Okoyé (Danaï Gurira) et le Dora Milaje (ancré par Florence Kasumba) se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa.

Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et forger une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda.

Présentation Tenoch Huerta Mejía en tant que Namor – dirigeant d’une nation sous-marine cachée – le film met également en vedette Dominique Thorné, Michaëla Coel, Mabel Cadénaet Alex Livinalli.

Dirigé par Ryan Coogler et produit par Kévin Feige et Nate Moore, Panthère noire : Wakanda pour toujours est maintenant nominée pour cinq Oscars®, dont la meilleure actrice dans un second rôle (Angela Bassett), la meilleure conception de costumes (Ruth E. Carter), Meilleure chanson originale (“Lift Me Up” de Rihanna avec Tems, Ludwig Goranssonet Ryan Coogler), Meilleur maquillage et coiffure (Ami Camille et Joël Harlow) et Meilleurs effets visuels (Geoffrey Baumann, Hamac Craig, Hanzhi Tanget Dan Sudick).

En gagnant, Angela Bassett deviendrait la première actrice (et femme noire) à remporter un Oscar pour sa performance dans un film de super-héros.

Panthère noire : Wakanda pour toujours joue maintenant dans les salles et en streaming sur Disney +.