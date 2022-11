Wakanda Forever ” Cast couvre le magazine EBONY

Le casting de la suite d’une réinitialisation culturelle couvre le magazine EBONY de manière extravagante.

Les stars de Black Panther : Wakanda Forever sont ÉBÈNE Étoiles de la couverture de novembre. EBONY rapporte que pour l’histoire, ils se sont rendus au San Diego Comic-Con où Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke et le nouveau venu Dominique Thorne ont fait une apparition surprise et ont créé la bande-annonce du film.

Plus tard, dans le cadre d’un tout premier partenariat avec Google Pixel 7, le photographe Keith Major a utilisé la technologie de pointe de la marque pour amplifier l’expérience de capture de contenu qui mettait en vedette le casting royal dans des couleurs vives au milieu d’un ensemble de rêve de verdure luxuriante.

Dans leur couverture exclusive écrite par Cori Murray, les acteurs ont partagé comment ils ont poursuivi la saga épique du royaume de Wakanda, tout en perpétuant l’héritage de feu Chadwick Boseman.

Dania Gurira a décrit le tournage de la suite sans Boseman comme étant “sans précédent” et a partagé comment cela a eu un impact émotionnel sur l’équipe. “

Letitia Wright, qui est de retour en tant que scientifique en chef de Wakanda, Shuri, a déclaré que continuer la célébration sans son “frère” était doux-amer.

“C’était difficile”, a poursuivi Wright, qui a également commencé à produire des films. «Mais nous avons tous utilisé le temps pour pleurer ensemble et nous soutenir mutuellement. Nous avons utilisé le temps pour alimenter l’histoire avec notre énergie, avec notre amour et avec le pouvoir qui était en nous parce qu’il devait aller quelque part, tu sais ?

Lorsqu’on a demandé à Lupita Nyong’o à quel point Boseman serait fier de ce qu’ils avaient fait, l’acteur oscarisé n’a pas hésité.

«Nous avons visité son lieu de repos avant de commencer le tournage et nous avons eu ce moment en tant que casting. Nous sommes allés avec le nouveau casting qui ne l’avait pas non plus rencontré. C’était notre façon de continuer ce voyage. On a vraiment l’impression que nous n’avons rien à prouver à son esprit.

Je me sens très, très centré sur la façon dont nous l’avons amené avec nous. Ryan a demandé à un artiste de fabriquer ce collier à l’effigie de Chadwick et il le portait tous les jours. Donc il a été avec nous, il sait ce qu’on a fait. Il a inspiré ce que nous avons fait », a expliqué Nyong’o. “Nous l’avons honoré sans vergogne et sans vergogne.”