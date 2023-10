Waka Flocka Flame soutient Trump avec un tweet « Trump 2024 »

Quelle honte MAGA Flocka…

Lundi, l’expert apparent du «Grove St. Party», Waka Flocka Flame, a rejoint la chorale de Sunken Place composée de Noirs embarrassants qui se sont laissés exhiber comme des chiens de chasse pour les nationalistes blancs républicains qui cherchent désespérément à montrer au monde que le GOP n’est pas encore. le « vieux parti blanc ».

« TRUMP2024 », a tweeté Waka mardi.

Il a ensuite enchaîné avec une photo de lui aux côtés de Trump.

Donald Trump, qui, bien sûr, est toujours heureux d’en avoir un autre »regarde mon afro-américain ici» Moment, a profité de la nouvelle opportunité de frimeur de » Blackfriend » en publiant un graphique avec des photos côte à côte agrandies de lui-même et du rappeur dont il venait probablement d’entendre parler avec les mots » Approuvé par Waka Flocka Flamme » en caractères gras.

Tout d’abord, pourquoi cette image ressemble-t-elle à une publicité Paperview pour le combat de MMA de Trump et Flocka ? Ils ressemblent aux présentateurs d’une nouvelle émission de Fox News aux heures de grande écoute. Sans toutes les images d’arrière-plan à étoiles et rayures, il semble que Waka soit déçu que Trump l’ait emmené dans un premier rendez-vous à la Cheesecake Factory.

Mardi, Waka, qui a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière de la part de Trump en 2021, a ensuite bizarrement tweeté qu’il « ne veut pas parler de politique » et a crié à ses fans.

« Je ne réponds qu’aux gens qui m’ont créé et ce sont mes FANS, alias THE PEOPLE », a écrit le rappeur.

Waka Flocka Flame a déjà critiqué Trump et profané son maillot Trump

Attention, tout cela survient après que Waka ait précédemment critiqué Trump.

En 2015, il a tweeté : « F**** Donald J. Trump »…

et en 2017, il a utilisé un maillot Trump pour essuyer sur scène après avoir incité un fan à le lui transmettre.

Waka Flocka rejoint un certain nombre d’artistes hip-hop vivant dans cet endroit englouti avec leur amour Trump

Quoi qu’il en soit, voici pourquoi Flocka-comme les rappeurs MAGA convertis avant lui, y compris Glaçon, Lil Wayne, Kanye Ouest, Petite Pompe, Chef Keef et, plus récemmentSexyy Red, c’est ennuyeux.

Tout d’abord, Donald Trump est manifestement un raciste.

Dans les années 70, le ministère de la Justice a déposé une plainte procès contre lui sur la discrimination anti-Noirs en matière de logement.

Trump aurait un jour déclaré : «La paresse est un trait chez les Noirs» lors d’une diatribe sur la façon dont il déteste quand les professionnels de la finance noirs comptent son argent.

Trump est également le chef d’une secte conservatrice blanche qui a essentiellement dirigé la guerre républicaine contre la théorie critique de la race, la diversité, l’inclusion et l’histoire des Noirs. Et qu’en est-il du « gros mensonge » selon lequel la course à la présidentielle de 2020 lui aurait été volée grâce à des votes illégaux et fabriqués ? Si ce mensonge avait réussi à délégitimer les votes légalement exprimés au lieu de lui valoir des accusations fédérales et une inculpation du RICO en Géorgie, ce seraient principalement les électeurs noirs et latinos qui auraient été privés de leurs droits. De quel côté sont ces rappeurs lorsqu’ils font tout leur possible pour soutenir un nationaliste blanc orangé clair et démontrable ?

Deuxièmement, les républicains détestaient les rappeurs.

Même aujourd’hui, les experts et les hommes politiques de droite dévier vers la musique rap chaque fois qu’ils ont besoin d’un bouc émissaire pour la violence américaine ou pour justifier leur anti-noirceur. Il y a une dizaine d’années, aucun de ces rappeurs n’aurait été mentionné par d’éminents républicains, en particulier par des élus, s’ils n’avaient pas été dénoncés comme des voyous et des dégénérés dont la musique empoisonne la jeunesse et détruit la communauté noire. Mais maintenant, ils sont au moins bons pour une séance photo parce que le monde MAGA a désespérément besoin du soutien de Blacky-lackey.

Tout ce que font ces rappeurs maintenant, c’est donner à Trump plus d’opportunités de mentir sur tout ce qu’il a fait pour les Noirs tout en continuant à utiliser la peur blanche contre nous comme une arme.

C’est dommage que Waka Flocka et les autres participent si volontiers.