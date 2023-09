Wainwright remporte sa 200e victoire alors que les Cardinals blanchissent les Brewers

Adam Wainwright a remporté sa 200e victoire, lançant sept manches de quatre coups sûrs dans une performance vintage alors que les Cardinals de St. Louis battaient les Brewers de Milwaukee 1-0 lundi soir.

Il s’agissait de la plus longue sortie cette saison pour Wainwright, 42 ans (5-11), qui a retiré trois retraits sur des prises et en a marché deux. Il a remporté des départs consécutifs – tous deux contre des équipes de première place – après avoir obtenu une fiche de 0-10 avec une MPM de 10,72 au cours de ses 11 matchs précédents entre le 24 juin et le 7 septembre.

Le droitier est devenu le 38e lanceur de l’histoire de la Ligue nationale à atteindre 200 victoires et le 24e joueur des ligues majeures à franchir ce cap depuis 2000.

Willson Contreras a frappé Freddy Peralta (12-9) en quatrième. Milwaukee a perdu sa deuxième consécutive et son numéro magique pour décrocher le NL Central est resté à sept. Les Brewers détiennent une avance de six matchs sur les Cubs de Chicago avec 12 à jouer.

John King a provoqué un double jeu en huitième et Ryan Helsley a travaillé 1 1/3 de manche pour son 12e arrêt en 16 occasions.

Wainwright a permis à Carlos Santana de réaliser deux doubles jeux et de partir sous une ovation debout de la foule de 33 176 personnes après avoir lancé un premier simple de Mark Canha en septième.

Le premier retrait au bâton de Wainwright, contre Rowdy Tellez, était le 2 200e de sa carrière. Ses deux derniers punchouts l’ont fait dépasser David Wells pour la 65e place sur la liste de tous les temps.

Contreras a aligné un plomb de Peralta juste à l’intérieur du poteau des fautes du champ gauche pour son 20e circuit de la saison.

Peralta a accordé quatre coups sûrs en six manches et en a retiré six sur des prises.

Sal Frelick a réussi deux simples pour les Brewers et a volé à Tommy Edman un coup sûr supplémentaire avec une capture en cours d’exécution dans le champ central profond. Frelick a attrapé le ballon lors d’un sprint complet et a tenu le coup après s’être écrasé contre le mur.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Cardinaux de Saint-Louis Adam Wainwright