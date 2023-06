« Wailing for help »: passagers et passants racontent l’horreur de l’accident de train en Inde

Les wagons de trois trains étaient empilés dans une épave enchevêtrée. Certains gisaient sur le côté, tandis que d’autres avaient été projetés si haut dans les airs lors de l’impact qu’ils étaient retombés tordus et la tête en bas.

Une file de dizaines de corps recouverts de draps blancs était disposée à côté de l’épave en attendant que des véhicules – des ambulances, des voitures locales, voire des tracteurs – les emmènent vers les hôpitaux locaux. Les biens des passagers gisaient éparpillés autour d’eux, chaussures, jouets et valises ouvertes.

C’était la suite de l’accident de train le plus meurtrier en Inde depuis plus de deux décennies, lorsque vendredi soir, le Coromandel Express, qui relie Kolkata au Bengale occidental à Chennai au Tamil Nadu, a changé de rail et est entré en collision avec un train de marchandises dans l’est de l’État. d’Odisha près de la station Bahanagar Bazar, tout en voyageant à environ 80 mph (130 km/h).

Le train de marchandises a à son tour fait dérailler des wagons du train Howrah Superfast Express, qui roulait en sens inverse. Plus de 2 000 passagers étaient à bord des deux trains.

Des milliers de personnes ont participé à l’opération de sauvetage, qui a vu la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, les équipes du gouvernement de l’État, l’armée de l’air, les pompiers, les policiers et les chiens renifleurs amenés pour tirer les survivants du chaos du métal tordu et du verre brisé, travaillant dans chaleur étouffante.

Alors que l’opération de sauvetage touchait à sa fin samedi soir, le bilan s’élevait à 288 morts et 803 blessés, selon un communiqué de l’autorité ferroviaire.

01:05 Le Premier ministre indien Narendra Modi visite le site de l’accident de train – vidéo

Le Premier ministre, Narendra Modi, a déclaré que samedi était un jour de deuil pour le pays et qu’une indemnité de 10 000 £ serait accordée à chacun de ceux qui sont décédés.

Modi s’est envolé pour le site samedi après-midi et a rencontré les blessés dans les hôpitaux, déclarant ensuite que « les mots ne peuvent pas capturer ma profonde tristesse ». Il a promis que « les coupables seront sévèrement punis ».

Le ministre des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, qui faisait face à des appels à sa démission, avait inspecté l’épave plus tôt dans la journée et promis une enquête de haut niveau, notamment pour déterminer si une panne de signalisation avait causé l’accident.

Des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, figuraient parmi ceux qui ont présenté leurs condoléances lors de l’incident.

Dans un tweet, Sunak a déclaré que « ses pensées et ses prières allaient à Narendra Modi et à toutes les personnes touchées par les événements tragiques d’Odisha ».

Les secouristes, y compris les soldats, se rassemblent autour des voitures endommagées sur le site de l’accident. Photographie : Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images

Les proches des personnes à bord des trains se sont précipités sur le site et ont commencé à regarder frénétiquement à travers les corps en essayant de retrouver leurs proches. Parmi eux se trouvait Rabindra Shau, 53 ans, qui cherchait son fils Govinda, monté à bord du Coromandel Express à Shalimar.

« S’il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon fils. Aidez-moi au moins avec son cadavre », a-t-il crié en retournant les corps gisant près des voitures mutilées.

Cheikh Zakir Hussain, 35 ans, du Bengale occidental, a déclaré qu’il essayait d’avoir des nouvelles de son frère aîné Abdul Sheikh, de son neveu, Mehraj Sheikh, 22 ans, et de trois de ses voisins, qui étaient tous montés à bord d’un train près de Shalimar et se dirigeaient vers Chennai pour le travail.

Les secouristes et les soldats travaillent pour libérer les survivants et les corps de l’épave. Photographie : Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images

« Depuis que j’ai appris la nouvelle de l’accident, j’ai appelé mon frère et mon neveu mais leurs téléphones étaient éteints », a-t-il déclaré. « Je suis arrivé tôt le matin et je vais depuis d’un hôpital à l’autre mais il n’y a aucune trace d’eux.

« Je suis même allé sur place et j’ai vu des tas de corps gisant là. J’ai vu les visages de plus de 100 morts mais je n’ai pas pu retrouver mon frère, mon neveu ou mes voisins.

Alors que les hôpitaux manquaient de place pour les morts, le lycée Bahanaga a été transformé en morgue de fortune, avec des centaines de corps entassés attendant d’être identifiés par leurs proches, tandis qu’une autre morgue temporaire a été installée dans une zone industrielle voisine.

Dans le hall de l’école, on pouvait voir des amis et des parents désespérés passer d’un sac mortuaire à l’autre, découvrant les visages pour vérifier l’identité des morts. Selon un responsable, plus de 200 corps n’avaient pas encore été réclamés samedi soir.

« Le défi consiste maintenant à identifier les corps », a déclaré un responsable de l’État, PK Jena. « Partout où les proches sont en mesure de fournir des preuves, les corps sont remis après autopsie. S’il n’est pas identifié, nous devrons peut-être opter pour un test ADN et d’autres protocoles.

Toton Sekh a également couru sur le site samedi matin pour chercher son neveu, Abu Taher Shekh, 24 ans, de Basanti au Bengale occidental, qui s’était rendu à Chennai pour travailler. Il a déclaré que la scène de l’accident ressemblait à un paysage infernal avec « des tas de cadavres conservés dans une école ».

Il a déclaré que les autorités n’avaient pas été en mesure de localiser son neveu et qu’il ne pouvait le trouver dans aucun hôpital. « Les responsables ont déclaré que certains corps gisaient toujours piégés à l’intérieur des wagons endommagés et qu’il faudrait un certain temps pour les dégager tous », a-t-il déclaré.

« Je le cherche toujours. Nous prions pour qu’il soit en quelque sorte retrouvé vivant quelque part.

Un secouriste fait une pause dans sa recherche de survivants et de victimes de l’accident. Photographie : Piyal Adhikary/EPA

Au moins 17 wagons ont déraillé lors de la collision et ceux qui étaient à bord ont décrit l’horreur des conséquences.

Un survivant a déclaré qu’il dormait mais qu’il s’est réveillé lorsque sa voiture a déraillé. « Environ 10 à 15 personnes sont tombées sur moi », a-t-il déclaré à une chaîne d’information indienne. « Je me suis blessé à la main et au cou. Quand je suis descendu du train, j’ai vu des membres éparpillés tout autour, une jambe ici, une main là. Le visage de quelqu’un était défiguré.

Sayantani Ghosh, qui était dans l’entraîneur A-1 du Coromandel Express avec sa fille de 11 ans, a déclaré qu’elle avait beaucoup de chance d’être en vie. Elle a décrit comment ils ont été éjectés de leurs sièges par une forte secousse, puis un « bruit de tonnerre » est venu d’une extrémité de leur voiture lorsqu’une voiture adjacente s’est écrasée sur la leur.

« L’impact a été si massif que deux toilettes de notre entraîneur ont été complètement aplaties », a-t-elle déclaré. «Depuis les voitures adjacentes, nous avons entendu des gens crier à l’aide et pleurer bruyamment. Des scènes horribles d’hier soir continuent de défiler devant mes yeux. Je n’arrive pas à le sortir de ma tête. Je suis toujours dans un traumatisme.

Des voitures accidentées sont éparpillées sur les voies après l’accident. Photographie : Force nationale d’intervention en cas de catastrophe/EPA

Les habitants de la région qui ont entendu le crissement des freins et le bruit terrible des trains en collision se sont précipités sur les lieux et ont travaillé pour sortir les passagers de l’épave et beaucoup ont rejoint l’opération de sauvetage.

Cependant, certains des blessés ont signalé qu’il y avait également eu des pillages sur les lieux, avec les bagages, les portefeuilles et les objets de valeur des morts et des blessés emportés par des groupes qui ont envahi le site peu après la collision.

« Certains villageois ont ramassé certains de ces sacs sans surveillance et se sont enfuis dans l’obscurité », a déclaré Ghosh. « C’était choquant. Ils ont volé les objets de valeur des personnes victimes de l’accident.

Les hôpitaux et les centres de santé à proximité ont été envahis par les morts et les blessés, et le personnel médical a eu du mal à suivre l’ampleur de la catastrophe. Des centaines de personnes locales ont également été vues faisant la queue devant les hôpitaux pour donner du sang.

Le Dr Mrutunjay Mishra, médecin à l’hôpital du siège du district de Balasore, a déclaré que son personnel avait travaillé toute la nuit, après que plus de 250 patients aient afflué dans leurs salles à la fois. « Je suis dans la profession depuis de nombreuses décennies, mais je n’ai jamais vu un tel chaos de ma vie », a-t-il déclaré.

Un autre médecin de la faculté de médecine et de l’hôpital SCB de Cuttak a déclaré: «Certains ont perdu leurs membres et beaucoup ont de graves blessures sur tout le corps. Une vingtaine de blessés qui m’ont été amenés sont décédés alors que nous essayions de les soigner.

« L’hôpital est inondé de blessés. Ils sont allongés sur le sol. Nous nous précipitons d’un patient à l’autre. Je viens de réussir à soigner les blessures d’une petite fille, elle va bien. Mais nous n’avons aucune idée de ses parents.

Shaikh Azizur Rahman a contribué aux reportages de Kolkata