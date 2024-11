Wahoo présente un nouveau GPS pour vélo et étend également les fonctionnalités du vélo KICKR

Aujourd’hui, nous avons un tour d’horizon de deux piles d’actualités Wahoo Fitness. J’aurais pu les regrouper dans un article « Revue de la semaine », mais j’ai décidé qu’ils méritaient probablement des discussions plus longues. Alors, commençons.

Wahoo ajoute les fonctionnalités KICKR Bike SHIFT et V2 :

Tout d’abord, Wahoo a ajouté des fonctionnalités à ses nouveaux vélos KICKR : le KICKR Bike SHIFT et le KICKR Bike V2. Dans le cas des deux, ils recevront désormais des boutons de type Zwift Play ajoutés dans les boutons du guidon. Cela signifie que ces boutons peuvent désormais être utilisés pour déclencher un Ride On, un demi-tour ou une mise sous tension :

De plus, le bouton avant gauche peut être utilisé pour « Sélectionner ».

J’ai essayé cela pendant quelques trajets, et cela a assez bien fonctionné, cependant, j’aurais aimé qu’il y ait une option permettant de changer réellement la direction dans laquelle cela se déroulerait aux invites de virage. À l’heure actuelle, vous pouvez sélectionner quelque chose, mais vous ne pouvez pas réellement modifier quelque chose. Ainsi, un menu de virage apparaît et les options de direction servent bien sûr uniquement à diriger sur la chaussée, mais pas réellement au choix d’une direction à une invite de virage.

Il semble que Zwift soit un peu plus intelligent sur la façon dont ces boutons sont mappés lorsque cette invite de virage apparaît, ce qui contribuerait grandement à faciliter la navigation dans le jeu à partir du guidon.

Dans tous les cas, la deuxième mise à jour concerne uniquement le KICKR Bike Shift, qui gagne des indicateurs de vitesse dans le jeu (coin supérieur gauche), auparavant, il affichait désormais vos vitesses. Seul le KICKR Bike V1/V2 l’a fait. Ci-dessous, lors d’une récente sortie sur le KICKR Bike Shift, avec l’indicateur de rapport affiché (rapport 1 à 9) :

Bien sûr, quelques notes ici. Tout d’abord, cela ne fonctionne que via DIRCON (WiFi) et Bluetooth, pas via ANT+. En effet, il s’agit simplement d’un passage au « protocole Zwift » de Zwift pour la connexion à Zwift, et celui-ci n’est pas disponible sur ANT+.

La deuxième (grosse) remarque est que ce n’est pas disponible pour le KICKR Bike V1. Il semble qu’il n’y ait pas l’espace mémoire disponible dans le KICKR Bike V1 pour le protocole Zwift (et donc ces nouvelles fonctionnalités), vers lequel le SHIFT & Bike V2 migre.

Et c’est peut-être le cas, mais cela ne laisse pas (dans mon esprit) Zwift se tirer d’affaire en ce qui concerne l’affichage des vitesses sur le KICKR Bike V1. Il n’y a tout simplement aucune raison logique qui ne puisse être démontrée. Wahoo transmet déjà ces données, et d’autres applications comme IndieVelo affichent très bien ces données. Le voici dans IndieVelo (maintenant TrainingPeaks Virtual) d’il y a un an, le montrant (2-5, au milieu en haut à droite) :

De plus, Zwift lui-même l’a très bien activé pour le Wattbike ATOM 2020, bien avant que le protocole Zwift ne soit même un scintillement dans les yeux de quiconque, ci-dessous, montrant « Gear 13 » de novembre 2020 :

Le problème avec Zwift et Wahoo qui n’activent tout simplement pas l’affichage des vitesses pour le KICKR Bike V1, c’est que cela ne sert qu’à renforcer l’impression du consommateur que les deux sociétés agissent fondamentalement comme une seule société dans le but de vous vendre des équipements Wahoo/Zwift plus récents. (comme le vélo Zwift Ride construit sur le matériel Wahoo). Cela renforce également l’idée selon laquelle le protocole Zwift est mauvais pour l’industrie dans son ensemble, car les entreprises ont déclaré que dans des situations d’espace mémoire restreint, il s’agirait soit de conserver les normes de l’industrie comme ANT+ FE-C, soit de les abandonner pour s’adapter au Zwift. Protocole (plutôt que de travailler comme une seule industrie cohésive pour étendre les protocoles Bluetooth et ANT+ existants).

Dans un Wahoo précédent, cela aurait été déployé dans toutes les unités. Mais maintenant, l’entreprise a été obligée une fois de plus d’abandonner les unités plus anciennes pour privilégier la prise en charge du protocole d’une seule entreprise. Nous l’avons vu avec les KICKR V4 et V5 qui n’obtiennent pas de changement virtuel en raison du manque d’espace mémoire (et la société doit choisir entre désactiver ANT+ FE-C pour s’adapter au protocole Zwift, ou faire comme elle l’a fait, et avoir le V4/V5). ne reçoit pas le Virtual Shifting). Je suis sûr que certains chez Wahoo ou Zwift considéreront ces mots comme durs, mais les faits sont les faits ici – et les solutions propriétaires n’aident pas les consommateurs à long terme, ni l’industrie dans son ensemble.

Wahoo présente un nouveau GPS pour vélo :

En parlant de Wahoo, la société a envoyé des e-mails à des personnes et publié des teasers sur les réseaux sociaux, indiquant que « Something Epic » arrive. L’e-mail comprend une image radiographique d’un ordinateur de vélo et des liens vers une page de la section Ordinateur de vélo, pour vous inscrire pour obtenir de plus amples informations dès sa sortie.

Il se termine par une date du 3 décembre 2024, date à laquelle nous (The Royal We) en saurons apparemment plus.

En attendant, ils ont un Bande-annonce de 30 secondes sur YouTube & d’autres réseaux sociaux d’un groupe d’athlètes professionnels recevant l’appareil, avec l’appareil pixelisé, comme ci-dessous :

Les athlètes donnent ensuite quelques brèves réactions positives, mais aucune autre information n’est incluse de Wahoo.

Mais en même temps, nous avons vu, d’une manière ou d’une autre, un une unité en boîte complète fuit sur Reddit où quelqu’un prétend en avoir acheté 3 via eBay, puis a posté deux photos de boîtes ressemblant à des pommes de terre. Pour moi, cela ressemble à une fuite interne/marketing. Depuis quand quelqu’un sur Reddit possédant une unité pleine en boîte ne prend-il pas de photos de ce qu’il y a à l’intérieur de la boîte ? Et puis continuer à poster des commentaires ultérieurs mais pas de photos ? À partir de là, diverses publications l’ont repris et diffusé sous forme d’histoires complètes.

Je dirai cependant que Redditor a au moins pris les photos de l’unité à l’étage à l’extérieur du siège de Wahoo. Étant donné que le siège de Wahoo n’a pas de parquet. Voici à quoi cela ressemble lors de ma visite l’année dernière :

La date du 3 décembre joue bien sûr avec le feu. D’une part, ils espèrent clairement que les gens éviteront les inévitables soldes du Black Friday/vacances, dans l’espoir d’acheter Something Epic de Wahoo une semaine plus tard. D’un autre côté, chaque détaillant dispose d’un délai de retour d’au moins 30 jours pour les produits non ouverts, et ce délai est souvent encore plus long pendant la période des fêtes pour couvrir les ventes anticipées et les retours après Noël. Et en annonçant cela tôt par Wahoo, cela donne aux entreprises (enfin, essentiellement Garmin et Hammerhead) le temps de réfléchir à quel point elles veulent tenter les consommateurs.

Quoi qu’il en soit, d’autres choses à venir… soit ici, soit simplement sur Reddit.

Merci d’avoir lu!

