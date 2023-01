Wahl sera honoré par US Soccer pour ses contributions à vie

Le regretté Grant Wahl sera honoré du Colin Jose Media Award de cette année — décerné aux journalistes qui ont apporté une contribution à long terme au football aux États-Unis — et un siège lui sera réservé dans la tribune de presse pour chaque match masculin américain à domicile. et le football féminin d’ici la Coupe du monde 2026.

Wahl est décédé à 49 ans le 10 décembre après s’être effondré alors qu’il couvrait le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas à Lusail, au Qatar.

– Echegaray : Un hommage à Grant Wahl et à son héritage

Wahl sera honoré lors de l’intronisation au Temple de la renommée du football américain à Frisco, au Texas, le 6 mai, a annoncé mercredi la salle. Landon Donovan, DaMarcus Beasley, Lauren Cheney Holiday, Kate Sobrero Markgraf, l’ancienne entraîneure féminine américaine Jill Ellis et Steve Zungul seront intronisés dans la salle.

Le National Soccer Hall of Fame a tweeté : “Il a consacré sa vie à développer le jeu et a laissé un héritage indélébile sur le football américain. Grant Wahl a été nommé récipiendaire du Colin Jose Media Award 2023.”

De plus, US Soccer a annoncé qu’un siège avec un maillot Wahl et des fleurs lui serait réservé dans les tribunes de presse pour tous les matchs masculins et féminins américains à domicile avant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, à commencer par le match USMNT de mercredi contre la Serbie. à Los Angeles.

Wahl a travaillé pour Sports Illustrated de 1996 à 2021, couvrant le football et le basket-ball universitaire, puis a lancé son propre site Web. Il a également travaillé pour Fox et CBS, et il a écrit les livres “The Beckham Experiment”, sur le passage de la star anglaise David Beckham au LA Galaxy de la Major League Soccer, et “Masters of Modern Soccer”.

Une autopsie effectuée par le bureau du médecin légiste de New York a déterminé que Wahl était décédé d’un anévrisme de l’aorte.

Le prix, décerné pour la première fois en 2004, porte le nom de l’historien émérite du Hall.