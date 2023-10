Waheeda Rehman reçoit le prix Dadasaheb Phalke et révèle le secret de son long et réussi passage au cinéma

Actrice vétéran Waheeda Rehman a donné tant de performances brillantes sur grand écran. Elle fait toujours battre plus vite des millions de cœurs grâce à sa beauté. L’actrice de 85 ans a reçu aujourd’hui le plus beau cadeau de sa vie. Oui, l’actrice a été honorée du Prix ​​Dadasaheb-Phalke pour l’année 2021 par la Direction des festivals de films du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union. Ce prix est une reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle au cinéma indien.

Waheeda Rehmaan est un élément important de l’industrie du divertissement depuis 1955. Le ministre de l’I&B, Anurag Thakur, a annoncé la sélection de Waheeda Rehmaan pour le prix sur X (anciennement Twitter). Il a écrit : » Waheeda ji a illustré le dévouement, l’engagement et la force d’une Bharatiya Nari. Le fait qu’elle lui ait décerné ce prix pour l’ensemble de sa carrière est un hommage mérité à l’une des principales dames du cinéma indien et à celle qui a consacré sa vie après les films à la philanthropie. et le plus grand bien de la société. C’est vraiment une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Waheeda Rehman devient émue lorsqu’elle reçoit le prix

Waheeda Rehman se sentait visiblement submergée par tout l’amour et le respect qui lui arrivaient. Elle a reçu une ovation debout et un tonnerre d’applaudissements alors qu’elle montait sur scène pour recevoir l’honneur lors de la 69e cérémonie des National Film Awards, 2023.

Dans une vidéo préenregistrée qui a été diffusée lors de la cérémonie, Waheeda Rehman, qui nous enchante depuis des décennies, est revenue sur son parcours cinématographique.

Waheeda Rehmaan exprime sa gratitude

Parlant de la seule chose qui a vraiment joué en sa faveur, même dans un secteur aussi compétitif, Rehman a déclaré : « J’ai travaillé avec mon cœur. J’ai toujours écouté ce que mon cœur disait. » Elle a dit que ce mantra lui permettait de rester en bonne position et de lui apporter le meilleur du travail.

Retour sur les lauréats des 69èmes National Film Awards

Waheeda Rehman a également exprimé sa gratitude pour avoir pu travailler avec les meilleurs acteurs, réalisateurs, paroliers, directeurs musicaux et autres artistes, ce qui lui a permis de donner le meilleur d’elle-même devant les caméras. L’actrice chevronnée a reçu le prix des mains de l’honorable président indien, Droupadi Murmu, lors de la 69e cérémonie nationale de remise des prix.