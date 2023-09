Waheeda Rehman recevra le prix Dadasaheb Phalke, découvrez les précédents lauréats de la plus haute récompense cinématographique

Acteur vétéran Waheeda Rehmanlargement considérée comme l’une des meilleures actrices du cinéma hindi, recevra le prix Prix ​​Dadasaheb-Phalke pour 2021. L’acteur de 85 ans est déjà récipiendaire des prix Padma Shri et Padma Bhushan. L’annonce a été faite par le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion. Anurag Thakur via son compte sur les réseaux sociaux. Dans une longue note, le ministre a annoncé que l’acteur vétéran recevrait le prix et l’a félicité pour son dévouement, son engagement et la force d’un « Bharatiya Nari ». Notamment, le prix Dadasaheb Phalke est La plus haute distinction cinématographique indienne.

Waheeda Rehman recevra le prix Dadasaheb Phalke

Dans un article sur X (anciennement Twitter), Anurag Thakur a écrit qu’il avait ressenti un immense sentiment de bonheur et d’honneur en annonçant la décision de désigner Waheeda Rehman comme récipiendaire du prestigieux Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award de cette année. Le ministre l’a félicitée pour sa contribution remarquable au cinéma indien et a également mentionné ses films emblématiques, notamment Pyaasa, Kaagaz ke Phool, Chaudhavi Ka Chand, Saheb Biwi Aur Ghulam, Guide et Khamoshi.

Anurag Thakur a en outre noté qu’au cours d’une carrière de plus de 5 décennies, la star vétéran de Bollywood a essayé ses rôles avec une extrême finesse. Soulignant sa victoire au National Film Award pour le film Reshma Aur Sherale ministre a écrit que Waheeda Rehman « incarnait le dévouement, l’engagement et la force d’une Bharatiya Nari qui peut atteindre le plus haut niveau d’excellence professionnelle grâce à son travail acharné ».

Le ministre a également noté que la victoire de Waheeda Rehman intervient au moment où le Parlement a adopté le projet de loi historique sur les réserves des femmes. Qualifiant cela d’un hommage mérité à l’une des principales dames du cinéma indien, Anurag Thakur a félicité Waheeda Rehman pour une œuvre qui restera à jamais gravée dans l’histoire du cinéma indien.

Anciens lauréats du prix Dadasaheb Phalke

Avant Waheeda Rehman, les acteurs Soumitra Chatterjee, Amitabh BachchanDilip Kumar, Rajkumar, Sivaji Ganesan, Akkineni Nageswara Rao, Shashi Kapoor, Asha Parekh et Rajinikanth ont également reçu le prix Dadasaheb Phalke. Les cinéastes Satyajit Ray, Adoor Gopalakrishnan, Mrinal Sen, Shyam Benegal et Tapan Sinha ont également reçu ces prix. Parmi les anciens lauréats figurent également Manna Dey, Bhupen Hazarika, Lata Mangeshkar et Asha Bhonsle.