WAHA et UHN remportent un prix provincial pour leurs soins cardiaques innovants

24 octobre 2024

Le 26 septembre, la Weeneebayko Area Health Authority (WAHA) et l’équipe cardiovasculaire du University Health Network (UHN) ont reçu le Prix de la qualité et de l’innovation du système de santé de l’Ontario pour l’amélioration de la santé des Autochtones. Le prix récompense leurs efforts de collaboration dans le développement du programme Medly à WAHA.

Medly est une plateforme de santé numérique conçue pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Le programme permet aux patients de surveiller leur santé et leurs symptômes tout en restant en contact avec leur équipe soignante. Grâce à des outils numériques tels que les smartphones et les montres intelligentes, Medly propose des conseils personnalisés sur la gestion des symptômes et alerte les prestataires de soins de tout changement significatif dans l’état du patient. Ces alertes opportunes permettent aux équipes soignantes de réagir rapidement et d’éviter une nouvelle détérioration de la santé.

Actuellement, près de 100 patients de la région de Weeneebayko (région ouest de la Baie James et de la Baie d’Hudson) sont inscrits au programme Medly.

« Ce programme est incroyable, et nous continuons d’être pleins d’espoir, reconnaissants et reconnaissants pour les meilleurs soins cardiaques. » – Kristen Beck, IAA, coordonnatrice clinique WAHA Medly

La cérémonie de remise des prix, organisée par l’École de santé publique Dalla Lana, comportait sept catégories : expérience améliorée des patients, santé de la population améliorée, valeur et durabilité améliorées, équité accrue, bien-être amélioré de l’équipe de soins, santé autochtone améliorée et excellence en communications sur la santé. .

Cette année, plus de 200 candidatures ont été soumises de partout en Ontario. Chaque candidature a fait l’objet de trois tours d’évaluation avant que les trois meilleurs finalistes de chaque catégorie ne soient sélectionnés et invités à la cérémonie. Les gagnants ont reçu un prix conçu sur mesure par le sculpteur ontarien Edward Falkenberg. Le prix, intitulé Circle of Care, symbolise les travailleurs de la santé qui adhèrent à leurs valeurs au sein d’un cercle bienveillant.

Regardez un enregistrement des récompenses ici. WAHA et UHN reçoivent leur prix à la minute 31:21.

