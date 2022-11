Wags à la Coupe du monde est un mouvement de Baden Baden … il suffit de demander à David Beckham, alors capitaine

IMAGINEZ une gynécologue en train d’inspecter vos régions inférieures pendant que son mari vous regarde fasciné depuis le coin.

Ou un plombier amenant sa femme et ses enfants pour le regarder réparer votre citerne qui fuit ? Ridicule, non ?

Alors pourquoi, je vous en prie, les Wags doivent-ils se rendre au Qatar alors que leurs autres moitiés sont censées être là pour faire un travail professionnel et espérer gagner la Coupe du monde ?

Un simple coup d’œil à leur hébergement luxueux et il est facile de comprendre pourquoi les femmes et les petites amies elles-mêmes feraient le voyage.

Le HMS Wag, comme on l’appelle, est un bateau de croisière d’un milliard de livres sterling amarré au large de Doha, avec des lustres Swarovski, 33 restaurants, des boutiques de créateurs, des suites propriétaires avec des bains à remous sur les balcons et un service de majordome 24h/24 et 7j/7.

De même, c’est une évidence pour l’armateur MSC qui reçoit une publicité inestimable pour son dernier navire de 11 étages et les couchettes de squillion dont il aura besoin pour fouetter les parieurs étoilés une fois la Coupe du monde terminée.

Mais qu’est-ce que le manager anglais Gareth Southgate et son équipe ont à gagner du fait que leurs proches qui font la une des journaux soient amarrés à proximité?

Quiconque est assez âgé pour se souvenir du tournoi de 2006 à Baden Baden en Allemagne vous dira qu’il est une distraction par rapport à l’importante tâche à accomplir.

Demandez simplement au capitaine de l’époque, David Beckham, qui a déclaré plus tôt cette année :

« On parlait plus des Wags que du football. À ce moment-là, pour les joueurs, vous voulez vous concentrer sur le tournoi plutôt que sur autre chose.

Et son coéquipier Rio Ferdinand se souvient : « Si je suis honnête, nous sommes devenus un peu un cirque en ce qui concerne toute la situation Wag. . . c’était comme regarder un théâtre se dérouler et le football est presque devenu un élément secondaire par rapport à l’événement principal.

Bout verni

En effet, il l’a fait. Rendre la décision de Gareth Southgate d’accueillir leur présence pendant tout le tournoi d’autant plus déconcertante.

Pourquoi ne pas simplement les faire voler pour la finale (dit-elle avec optimisme) ?

De plus, il a été rapporté que les Wags seront entourés de gardes du corps privés fournissant un “cercle d’acier” pendant leur séjour.

Étant donné qu’ils seront probablement les plus pauvres là-bas et que le taux de criminalité est faible car les menaces personnelles ou le vol au Qatar sont passibles de trois ans de prison, on ne sait pas pourquoi ce niveau de sécurité est requis.

C’est peut-être pour les protéger de l’inévitable vague de photographes qui suivront chacun de leurs pas à la seconde où ils poseront un orteil très verni sur la terre ferme pour le voyage de shopping Wag préalable dans un centre commercial de créateurs.

Ils prétendront que l’attention est une nuisance, mais nous savons tous qu’ils l’aimeront secrètement car cela stimulera leurs abonnés Instagram.

Car si le procès Wagatha Christie entre Coleen Rooney et Rebekah Vardy nous a appris quelque chose, c’est que l’ordre hiérarchique Wag est basé sur le niveau de notoriété perçu.

Victoria Beckham était Queen Bee en 2006 avant de passer le flambeau à Coleen Rooney jusqu’en 2014.

Il reste à voir qui sera la vedette de la Coupe du monde de cette année, mais gardons tout ce qu’il faut pour qu’il s’avère être un joueur plutôt qu’un Wag.

TONY A PLONGE

TONY ADAMS a pris sa retraite de Strictly ce week-end après avoir subi une blessure qui l’a empêché de faire la danse.

Il avait exécuté son jive une heure plus tôt, puis s’était retrouvé dans les deux derniers avec un superbe danseur, DJ Tyler West – une confrontation que l’ancien défenseur d’Arsenal aurait perdue.

Comme les fans de foot pourraient le dire, Tony Adams a plongé de Strictly avant d’être poussé Crédit : PA

Ainsi, plutôt que de mettre son corps dans plus d’angoisse avant de faire face à l’inévitable expulsion, il a tiré sa révérence et a fait la une des journaux “Tony se retire de sa blessure”.

Ou comme les fans de foot pourraient le dire, il a plongé avant d’être poussé.

Culpabilité parentale De NOUVELLES recherches montrent que les femmes de carrière souffrent davantage de « culpabilité parentale » que les hommes. Probablement parce que, contrairement aux hommes, on nous demande constamment si nous en souffrons ou non.

NE PEUT PAS FAIRE CONFIANCE AUX TRAINS

LA poussée pour nous tous de passer au vert se poursuit à un rythme soutenu.

Mais tout n’est qu’illusion alors que nos transports en commun sont si chaotiques et chers.

Jeudi, je devais me rendre à la gare Marylebone de Londres mais il y avait une grève du métro.

J’ai donc sauté sur un vélo Lime et j’ai parcouru les 6,4 miles de ma maison à la gare – au prix de, gulp, 11,81 £.

J’étais en route pour voir A Christmas Carol au RSC (excellent, soit dit en passant) à Stratford-upon-Avon, en train de changer à Dorridge dans les West Midlands.

Mais quand je suis arrivé, le train de correspondance avait été annulé à cause du “manque d’équipage” et la seule façon de faire le début du spectacle était de débourser 25 £ en taxi pour le reste du voyage.

Pas étonnant que les gens utilisent encore leur voiture.

Chauffer ou manger Les pubs, cafés et restaurants INDÉPENDANTS ont du mal à survivre et de nombreuses familles doivent choisir entre se chauffer et manger. Pendant ce temps, de nouvelles statistiques montrent que certains conseils ont récolté des millions de frais de stationnement / amendes. Alors pourquoi ne pas l’utiliser pour payer tous les restaurants ci-dessus pour aider à nourrir toutes les familles ci-dessus jusqu’à la fin de la récession ?

Nommez un héros comme Zelensky. Euh, Harry et Meg ?

JUSTE une nanoseconde après avoir formé leur Fondation Archewell, Harry et Meghan doivent être honorés d’un prestigieux prix des droits de l’homme à New York.

Encore plus ridicule, ils le partagent avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un homme dont les actions héroïques définissent le courage à notre époque.

Le prix est décerné par RFK Human Rights, créé en l’honneur de Bobby Kennedy et dirigé par sa fille Kerry.

Hier, le frère de Kerry, RFK Jr, a peut-être parlé pour nous tous lorsqu’il a déclaré que le choix de Harry et Meghan était “déconcertant”.

Mais s’il regarde plus loin dans la chaîne alimentaire de son frère, la décision pourrait devenir un peu plus claire.

Pour Kerry et la plus jeune sœur de RFK, Rory est co-fondatrice d’une société appelée Moxie Firecracker Films, qui couvre “les problèmes des droits de l’homme, les maux sociaux plus larges et les individus extraordinaires qui ont grandement influencé leur époque”.

Et sa co-fondatrice est une femme appelée Liz Garbus qui a été embauchée par . . . roulement de tambour . . . Harry et Meghan vont produire/réaliser leurs nouvelles docu-séries pour Netflix.

Bien sûr, tout cela pourrait n’être qu’une heureuse coïncidence. . .

Le temps des affaires L’EPI acheté pour un peu plus de 13 millions de livres sterling a été vendu aux enchères pour seulement 400 000 livres sterling, car il serait trop coûteux à stocker. Et sans aucun doute, si et quand la prochaine pandémie frappe, elle nous sera revendue à 13 millions de livres sterling. N’est-il pas temps de commencer à gérer le pays comme s’il s’agissait d’une entreprise, plutôt que d’un gouffre sans fond rempli de l’argent des autres ?

VOIR UN GP? SANS ESPOIR

Le meilleur médecin britannique A&E a fait la une des journaux lundi en déclarant qu’il était désespéré de garder les patients âgés hors de l’hôpital de peur qu’ils ne sortent jamais.

Comparant les hôpitaux à des “pièges à homard” où il est facile d’entrer et difficile d’en sortir, le Dr Adrian Boyle, nouveau président du Royal College of Emergency Medicine, affirme que le surpeuplement des hôpitaux et le blocage des lits tuent des centaines de personnes chaque semaine.

Le Dr Adrian Boyle dit que le surpeuplement des hôpitaux et le blocage des lits tuent des centaines de personnes chaque semaine

Il cite la crise des soins sociaux comme l’une des principales raisons, affirmant qu’elle a laissé 13 000 patients bloqués dans les services.

Les échecs des GP contribuent également au problème.

La semaine dernière, ma mère âgée avait besoin de soins médicaux assez urgents, j’ai donc appelé son médecin généraliste pour obtenir un rendez-vous.

Dans la douleur

Ils ont dit qu’ils ne prenaient plus de rendez-vous en personne “à cause de Covid” ou par téléphone (aucune idée pourquoi), elle devrait donc s’inscrire sur leur site Web, remplir un formulaire en ligne et quelqu’un l’appellerait dans les 48 heures.

Comme elle est pratiquement aveugle, ne peut pas utiliser la technologie moderne et souffrait en ce moment, j’ai insisté sur le fait qu’elle avait besoin de voir quelqu’un de toute urgence et on lui a dit d’appeler à 8 heures du matin le lendemain pour obtenir un rendez-vous «d’urgence le jour même».

J’ai sonné à 8 heures du matin et j’ai reçu un message enregistré m’informant que tous les rendez-vous étaient passés. Il est plus facile d’obtenir des billets Adele.

J’ai donc lancé une puanteur sur la gravité de la situation et j’ai finalement demandé à un médecin d’appeler ma mère et de lui prescrire ce dont elle avait besoin.

Mais quel espoir y a-t-il pour une personne âgée sans famille à proximité ?

Il y a de fortes chances qu’ils se lancent dans un A&E surchargé et entrent dans le casier à homards de la catastrophe potentielle ou qu’ils ne parviennent pas à se faire soigner et qu’ils meurent potentiellement à la maison bien plus tôt qu’ils ne l’auraient fait s’ils avaient réussi à voir leur médecin généraliste.

Qu’est devenu ce pays qui traite si mal ses vulnérables ?