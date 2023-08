Wagner : Quelle menace le groupe de mercenaires représente-t-il réellement en Biélorussie ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La présence retrouvée de mercenaires wagnériens en Biélorussie, exilés de Russie après leur marche mutine sur Moscou, a alimenté de nouvelles inquiétudes en Ukraine et sur le flanc est de l’Otan.

Les voisins de la Biélorussie sont passés à un état d’alerte accru depuis que le dictateur Alexandre Loukachenko a semblé négocier un accord de dernière minute avec le Kremlin pour désamorcer la mutinerie de courte durée du 23 juin et accueillir les troupes de Wagner sur le sol biélorusse.

Lors d’une récente réunion à l’important Suwalki Gap, un couloir terrestre peu peuplé près des frontières de leur pays avec la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad, le président lituanien Gitanas Nauseda a averti qu’au nord de 4 000 mercenaires se trouveraient en Biélorussie, tandis que le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki les a qualifiés d' »extrêmement dangereux ».

Des mercenaires de Wagner ont participé à un entraînement avec l’armée biélorusse (Ministère biélorusse de la Défense/Handout via REUTERS)

La Pologne envoie 10 000 soldats à sa frontière orientale et a organisé cette semaine son plus grand défilé militaire depuis des décennies, avertissant que des mercenaires de Wagner s’étaient déplacés vers Grodno et avaient installé un camp dans la région de Brest, à environ 10 km de la frontière polonaise.

Un groupe associé à l’armée ukrainienne a également averti que la construction d’une « ville de tentes » capable d’abriter 1 000 mercenaires à environ 15 miles de sa frontière pourrait être utilisée pour simuler une menace là-bas, dans le but de nuire aux efforts de Kiev pour faire des gains laborieux. le long de la ligne de front fortement minée de l’invasion russe dans le sud, et défendre une poussée des forces de Moscou près de Kupiansk dans le nord.

La véritable mesure dans laquelle les armes à feu du chef de Wagner Yevgeny Prigozhin opèrent maintenant en Biélorussie – et leurs objectifs là-bas – reste difficile à déterminer.

« Nous traitons couche après couche de désinformation », a déclaré Keir Giles, consultant senior à Chatham House. « Non seulement la campagne d’information répétée essayant de convaincre l’Ukraine qu’il y a une menace renouvelée du nord, mais aussi la confusion sur ce que fait exactement Wagner, à qui ils rendent compte, de qui ils suivent les ordres et où ils pourraient être. ”

Ces facteurs rendent difficile de distinguer dans quelle mesure la menace est «fabriquée» pour faire pression sur les voisins du Bélarus, a déclaré M. Giles, ajoutant: «La réponse simple est que nous ne savons pas. Nous devrions regarder ce qui se fait réellement plutôt que ce qui se dit.

(Datawrapper/L’Indépendant)

Cependant, Mark Galeotti, directeur du cabinet de conseil Mayak Intelligence, a déclaré qu’il pensait que l’armée ukrainienne n’était «pas du tout inquiète» de la menace de Wagner tentant de franchir sa frontière nord.

Parlant des affirmations selon lesquelles les mercenaires pourraient tenter de pénétrer en Pologne ou en Ukraine, il a déclaré : « À certains égards, Wagner est victime de sa marque, et les gens suggèrent qu’il va faire toutes sortes de choses folles qui dépassent totalement leurs capacités. , mais aussi que franchement personne n’essaierait même.

Wagner a « perdu tout son équipement lourd », a-t-il ajouté, le ministère russe de la Défense s’assurant « absolument » de récupérer les chars et l’artillerie remis aux mercenaires pendant leur séjour en Ukraine, ce qui signifie « nous parlons d’un groupe de gars avec des kalachnikovs, plutôt qu’une sorte de force mécanisée pleinement cohérente ».

Le sort du chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin n’est pas clair (Reuters)

Citant des informations selon lesquelles des conflits de financement ont déjà vu des mercenaires renvoyés en bus en Russie, M. Galeotti a déclaré que l’Ukraine disposait « de forces suffisantes pour empêcher 2 000 hommes armés d’errer » sur une frontière « soigneusement surveillée » en raison de sa proximité avec Kiev, y compris très probablement par l’Otan. .

Bien qu’il pense que Wagner ne constituerait pas une menace directe même s’il était mieux équipé, Nick Reynolds, chercheur au Royal United Services Institute pour la guerre terrestre, a déclaré que la possibilité d’une perturbation « ne peut être écartée ».

En savoir plus: Tracker Wagner : tracer le groupe de mercenaires d’Evgueni Prigojine pendant la guerre d’Ukraine

La présence de Wagner – ainsi que celle des forces biélorusses et russes – signifie que l’Ukraine doit consacrer des troupes pour garder la frontière, qui fait déjà l’objet de « beaucoup d’artillerie et de frappes de drones », mais pas aussi lourdement que les troupes le long des lignes de front dans le Donbass et plus au sud, a-t-il dit.

Alors que les inquiétudes de la Pologne ont été attisées par les plaisanteries de M. Loukachenko selon lesquelles le pays devrait le remercier d’avoir contraint les mercenaires de Wagner, il a affirmé vouloir « [smash] Rzeszow et Varsovie », le dirigeant biélorusse a juré en février que Minsk n’entrerait en guerre que si elle était attaquée par l’Ukraine – malgré les pressions de Vladimir Poutine pour le faire.

M. Reynolds a déclaré qu’il ne prévoyait aucune menace réelle de la Biélorussie cette année en raison de la faiblesse de l’armée de Minsk et de la présence de la Russie là-bas « tout simplement pas assez forte pour constituer une menace crédible d’ouverture d’un deuxième front » – bien que les efforts de mobilisation de Moscou signifient « que pourrait changer avec le temps ».

L’Ukraine dispose de « forces suffisantes pour arrêter 2 000 hommes armés errant » sur une frontière « soigneusement surveillée » en raison de sa proximité avec Kiev (Genia Savilov/AFP via Getty Images)

« Ce que je surveillerais de beaucoup plus près à court terme, c’est l’empreinte internationale de Wagner », a-t-il déclaré, ajoutant que la position compromise du groupe en Russie même pourrait le voir s’appuyer davantage sur ses activités en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont d’une « énorme valeur diplomatique » pour le Kremlin.

M. Giles a également averti que « les forces qui reçoivent des ordres de la Russie ou de la Biélorussie n’ont pas besoin d’être importantes ou bien équipées pour provoquer des perturbations ».

Il a évoqué la « campagne de dumping des migrants » lancée par la Biélorussie en 2021, avec ses voisins baltes à Varsovie, Vilnius et Riga accusant à nouveau Minsk ces derniers jours d’envoyer en masse des demandeurs d’asile à la frontière dans le but de faire pression sur eux.

Et il a souligné le pouvoir de Wagner « comme arme d’information », que ce soit pour distraire l’Ukraine ou « lancer une sorte de provocation avec la Pologne pour essayer de soutenir la fiction que Loukachenko présente à son peuple de Pologne comme étant un voisin agressif et menaçant ».

Alexandre Loukachenko, un proche allié de Vladimir Poutine, a juré en février que Minsk n’entrerait en guerre que si elle était attaquée par l’Ukraine. (Mikhail Klimentyev, Spoutnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Le Dr Marina Miron, du département d’études sur la guerre du King’s College de Londres, a convenu qu’une tentative d’incursion n’a « aucun sens » sur le plan logistique, déclarant : « Je pense que c’est plus une sorte d’opération psychologique qu’autre chose. Au moins pour l’instant. »

Alors que le risque est actuellement faible, « à un moment donné, ils retourneront en Ukraine », a déclaré le Dr Miron. « C’est à ce moment-là qu’il y aura une menace certaine. »