LINCOLN, Neb .: Franz Wagner avait 20 points et le n ° 19 du Michigan a marqué 10 points consécutifs au début de la seconde mi-temps pour s’éloigner du Nebraska lors d’une victoire de 80-69 vendredi.

Le Michigan (7-0, 2-0 Big Ten) a commencé lentement son premier match depuis le 13 décembre, mais a assommé le Nebraska (4-5, 0-2) avec la rafale de deux minutes qui a commencé avec le pointeur 3 d’Isaiah Livers. Wagner l’a clôturé avec un 25 pieds qui a mis les Wolverines 53-41 avec 14:38 à jouer.

Le Nebraska a organisé une course de 11-2, soulignée par un vol et un dunk d’échappée de Trey McGowens, et a réduit l’avance du Michigan à 64-60 sur les lancers francs de McGowens avec 6:20 à jouer.

Les Wolverines ont contré avec une poussée de 7-2, remontant 71-62 sur le layup rapide d’Eli Brooks avec 4:45 à jouer. Le Nebraska ne s’est pas rapproché de six heures du temps.

Jouer après un long retard dû à coronavirus inquiétudes, le Michigan a eu du mal à se mettre sur la bonne voie de longue distance en première mi-temps, ne frappant que 4 des 17 tentatives à 3 points. Le Nebraska a mené pendant une grande partie de la demie avec 21 points de Teddy Allen, qui a terminé avec un sommet en carrière de 25.

Les foies avaient 17 points pour les Wolverines. Hunter Dickinson avait 13 points et 15 rebonds, Chaundee Brown, Jr. avait 13 points et Mike Smith avait 10 points

Dalano Banton avait 17 points pour le Nebraska et McGowens 15 points.

GRANDE IMAGE

Michigan: C’est la troisième saison consécutive que le Michigan a commencé 7-0. L’année dernière, les Wolverines ont ouvert 7-0 avant de perdre contre le n ° 1 Louisville. En 2018-2019, le Michigan a commencé l’année 17-0, un record scolaire.

Nebraska: a perdu son 11e match consécutif face à une équipe classée. La dernière victoire des Huskers sur une équipe classée était une victoire de 69-61 contre le 21e Maryland au tournoi Big Ten 2019. Sa dernière victoire à domicile contre une équipe classée était contre le Michigan n ° 23 en 2018.

SUIVANT

Le Michigan est au Maryland jeudi.

Le Nebraska est à l’état de l’Ohio mercredi.

___

