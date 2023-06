Wagner marche vers Moscou après des accusations de mutinerie

Le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin a déclaré samedi que ses combattants Wagner avaient traversé la frontière russe depuis l’Ukraine et étaient prêts à aller « jusqu’au bout » contre l’armée de Moscou, quelques heures après que le Kremlin l’ait accusé de mutinerie armée.

Alors qu’une confrontation de longue date entre Prigozhin et les hauts gradés militaires semblait atteindre son paroxysme, le service de sécurité russe du FSB a ouvert une affaire pénale contre lui, a déclaré l’agence de presse TASS. Il a appelé les forces de la compagnie militaire privée Wagner à ignorer ses ordres et à l’arrêter.

Les combattants de Wagner étaient entrés dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, a déclaré Prigozhin dans un enregistrement audio publié sur Telegram. Il a dit que lui et ses hommes détruiraient quiconque se dresserait sur leur chemin.

Prigozhin a déclaré plus tôt, sans fournir de preuves, que les dirigeants militaires russes avaient tué un grand nombre de ses troupes lors d’une frappe aérienne et juré de les punir.

Il a déclaré que ses actions n’étaient pas un coup d’État militaire. Mais dans une série effrénée de messages audio, dans lesquels le son de sa voix variait parfois et ne pouvait être vérifié de manière indépendante, il a semblé suggérer que sa milice forte de 25 000 hommes était en route pour évincer la direction du ministère de la Défense à Moscou.

La sécurité a été renforcée vendredi soir dans les bâtiments gouvernementaux, les installations de transport et d’autres endroits clés à Moscou, a rapporté TASS, citant une source au sein d’un service de sécurité.

Le président russe Vladimir Poutine recevait des mises à jour 24 heures sur 24, a déclaré TASS, tandis que la Maison Blanche a déclaré qu’elle surveillait la situation et consulterait ses alliés.

Kiev, quant à lui, a déclaré que la principale poussée de sa contre-offensive contre l’invasion de Moscou n’avait pas encore été lancée. « Le coup principal reste à venir », a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar à la télévision ukrainienne.

Un général ukrainien de haut rang a fait état de « succès tangibles » dans les avancées dans le sud – l’un des deux principaux théâtres d’opérations, avec l’est de l’Ukraine.

« OBÉISSEZ AU PRÉSIDENT », DIT LE GÉNÉRAL

Le commandant adjoint de la campagne russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a dit aux combattants de Wagner d’obéir à Poutine, d’accepter les commandants de Moscou et de retourner dans leurs bases. Il a déclaré que la détérioration politique ferait le jeu des ennemis de la Russie.

« Je vous exhorte à arrêter », a déclaré Surovikin dans une vidéo publiée sur Telegram, sa main droite posée sur un fusil.

L’impasse, dont de nombreux détails restaient flous, ressemblait à la plus grande crise intérieure à laquelle Poutine ait été confrontée depuis qu’il avait envoyé des milliers de soldats en Ukraine en février de l’année dernière.

Prigozhin, un ancien allié de Poutine, a mené ces derniers mois une querelle de plus en plus amère avec Moscou. Plus tôt vendredi, il a semblé franchir une nouvelle ligne, affirmant que la justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine, qu’il appelle une « opération militaire spéciale », était basée sur des mensonges des hauts gradés de l’armée.

Wagner a dirigé la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut par la Russie le mois dernier, la plus grande victoire de la Russie en 10 mois, et Prigozhin a utilisé son succès sur le champ de bataille pour critiquer la direction du ministère de la Défense avec une impunité apparente – jusqu’à présent.

Pendant des mois, il a ouvertement accusé le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général en chef russe Valery Gerasimov d’incompétence.

Le lieutenant-général de l’armée Vladimir Alekseyev a lancé un appel vidéo dans lequel il a demandé à Prigozhin de reconsidérer ses actions. « Seul le président a le droit de nommer la haute direction des forces armées, et vous essayez d’empiéter sur son autorité », a-t-il déclaré.

L’UKRAINE DIT UNE FORCE MAJEURE EN AVANT

Sur le terrain en Ukraine, au moins trois personnes ont été tuées dans des attaques russes vendredi, dont deux après qu’une compagnie de trolleybus a essuyé des tirs dans la ville de Kherson, ont indiqué des responsables régionaux.

Abordant le rythme des avancées ukrainiennes, plusieurs hauts responsables ont envoyé vendredi le signal le plus clair à ce jour que le gros de la contre-offensive n’a pas encore commencé.

« Je tiens à dire que notre force principale n’a pas encore été engagée dans les combats, et nous recherchons maintenant, sondons les points faibles des défenses ennemies. Tout est encore devant nous », a cité le Guardian Oleksandr Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes. , comme le dit dans une interview au journal britannique.

Le général Oleksandr Tarnavskyi, commandant de la « Tavria » ukrainienne, ou front sud, a écrit sur Telegram : « Il y a eu des succès tangibles des Forces de défense et des avancées dans le secteur de Tavria ».

Tarnavskyi a déclaré que les forces russes avaient perdu des centaines d’hommes et 51 véhicules militaires au cours des dernières 24 heures, dont trois chars et 14 véhicules blindés de transport de troupes.

Bien que les avancées signalées par l’Ukraine ce mois-ci soient ses premiers gains substantiels sur le champ de bataille depuis sept mois, les forces ukrainiennes doivent encore pousser vers les principales lignes défensives que la Russie a eu des mois pour préparer.



(Reportage par Reuters ; Écriture par Cynthia Osterman ; Montage par Daniel Wallis)