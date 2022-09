Wagner : le « chef » de Poutine, Yevgeny Prigozhin, admet avoir créé une tenue de mercenaires en 2014

CNN

—



Yevgeny Prigozhin, l’un des oligarques les plus insaisissables de Russie, admet maintenant avoir fondé la société militaire privée connue sous le nom de Wagner en 2014, annulant des années de dénégations sur son lien avec la tenue ténébreuse.

Prigozhin est si proche du Kremlin qu’il est connu comme le « chef » du président russe Vladimir Poutine.

Lundi, sur les réseaux sociaux, Prigozhin a publié une déclaration via sa société Concord Catering, qui commençait par dire : “Revenons brièvement sur les origines”.

Dans une longue déclaration colorée, il a poursuivi en disant que les mouvements séparatistes soutenus par la Russie en 2014 dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, ont été le catalyseur de sa fondation.

Prigozhin a affirmé qu’il avait personnellement «nettoyé les vieilles armes, trouvé moi-même les gilets pare-balles et trouvé des spécialistes qui pourraient m’aider avec cela. À partir de ce moment, à partir du 1er mai 2014, un groupe de patriotes est né.

CNN a suivi des mercenaires Wagner en République centrafricaine, au Soudan, en Libye, au Mozambique, en Ukraine et en Syrie. Au fil des ans, ils ont acquis une réputation particulièrement horrible et ont été liés à diverses violations des droits humains.

En 2019, une équipe de CNN a réussi à accéder à une base d’entraînement Wagner en RCA. Deux ans plus tard, CNN a révélé d’atroces violations des droits de l’homme commises par des combattants russes dans le pays. Des communications interceptées partagées avec CNN en 2020 ont même montré une opération menée par des agents russes pour suivre et surveiller les journalistes de CNN alors qu’ils rendaient compte des opérations de Wagner en RCA l’année précédente.

Plus récemment, le groupe s’est installé au Mali, où des groupes de défense des droits de l’homme affirment avoir été impliqués dans une horrible série de meurtres.

Prigozhin a été sanctionné en 2019 par les États-Unis pour son rôle dans la gestion d’une usine de trolls sur Internet, accusé d’avoir tenté de saper l’élection présidentielle américaine de 2016.

Les observateurs disent que Wagner a souvent agi comme un bras non officiel de la politique étrangère russe, même si l’activité mercenaire est techniquement illégale en Russie.

Pendant des années, Prigozhin a toujours nié tout lien avec le groupe Wagner. Il a engagé des poursuites judiciaires contre les médias russes qui avaient enquêté sur lui et rabaissé les journalistes qui l’ont interrogé.

Mais son annonce de lundi semble être le point culminant d’une sortie progressive de l’ombre au cours des dernières semaines – et pourrait refléter l’évolution des rapports de force en Russie alors que la campagne de Poutine en Ukraine vacille.

Plus tôt en septembre, une vidéo est apparue en ligne avec un homme chauve et corpulent semblant être Prigozhin promettant la clémence aux prisonniers russes pendant six mois de service militaire. Un autre a montré ce qui semblait être le même homme parlant aux commandants militaires.

Dans la vidéo montrant ce qui semblait être Prigozhin avec les condamnés, il déclare : « Je suis le représentant d’une société militaire privée. Vous avez probablement entendu parler de nous, PMC Wagner.

Il ajoute : « Les premiers prisonniers qui ont combattu avec moi, ont participé le 1er juin lors de la prise d’assaut de la centrale électrique de Vugledar. Quarante hommes sont entrés dans les tranchées de l’ennemi et les ont abattus avec des couteaux.

Dans les jours qui ont suivi l’apparition de la vidéo en ligne, “Concord”, la société de Prigozhin, a publié une déclaration bizarre, ne confirmant ni ne niant l’identité du personnage dans la vidéo. “En effet, nous pouvons confirmer que la personne dans la vidéo ressemble monstrueusement à Yevgeny Viktorovich [Prigozhin],” Ça disait. “De plus, le discours de la personne dans la vidéo est très bien rendu, tout comme celui d’Evgeny Viktorovich [Prigozhin]. Et une personne qui ressemble à Evgeny Viktorovich [Prigozhin] explique très intelligiblement des choses simples et compréhensibles aux gens ordinaires.

Plus récemment, le même homme est apparu lors des funérailles d’un combattant wagnérien. Vêtu de kaki, on l’a vu (en vidéo) serrer la main, présenter ses condoléances à la famille réunie autour du cercueil de leur fils.

Puis, il y a quelques jours à peine, le “chef” soi-disant timide devant la caméra est apparu dans des vidéos sur les réseaux sociaux le montrant descendant d’un hélicoptère pour une réunion nocturne avec ses conseillers.

Dans celui-ci, un autre aveu. Une arrivée massive de recrues est imminente. On peut entendre Prigozhin dire: “Nous sommes sur le point d’avoir un grand afflux de ceux qui veulent, en clair, accomplir des tâches spéciales, aller à la guerre.”

Une voix demande s’ils peuvent divulguer la vidéo. « Fuyez, pour qu’ils sachent que nous ne faisons pas que nous curer le nez ici », répond Prigozhin.

Interrogé lundi sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi il a maintenant cessé de nier son implication dans le groupe Wagner, Prigozhin a déclaré: “Pendant longtemps, j’ai évité les coups de nombreux adversaires avec un objectif principal – ne pas piéger ces gars-là. [fighters]qui sont la base du patriotisme russe.

Alors que « l’opération militaire spéciale » de Moscou en Ukraine trébuche, la recherche pour reconstituer les rangs battus et humiliés a pris une mauvaise tournure.

Une enquête de CNN en août a révélé des preuves que les recruteurs de Wagner parcouraient les colonies pénitentiaires russes à la recherche de recrues pour rejoindre leurs rangs. Leur récompense – six mois de service pour un bon salaire et, s’ils survivent, la liberté. S’ils mouraient, il y aurait un paiement forfaitaire à leurs familles.

Lorsque Poutine a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle du pays, à la suite de gains considérables sur le champ de bataille par l’Ukraine, cette décision a déclenché des protestations, de la colère et un exode massif des hommes russes en âge de servir.

Marina Miron, du département des études de défense du King’s College de Londres, a suggéré que l’appel et l’utilisation de mercenaires Wagner en Ukraine ne devraient pas être considérés avec surprise puisque ses combattants servent un objectif particulier.

« Ce n’est pas une dérogation au mode opératoire habituel. Ils les envoient faire le gros du travail », a-t-elle déclaré, citant les actions brutales des mercenaires de Wagner qui se sont battus pour le contrôle de la ville syrienne de Palmyre, ainsi que leur rôle en Libye et en Ukraine.

La liste sans cesse croissante des échecs sur le champ de bataille a conduit les blogueurs militaires russes à aller jusqu’à suggérer dans des messages sur des plateformes comme Telegram qu’un nouvel homme doit prendre en charge l’effort de guerre. Cet homme, selon beaucoup, devrait être Prigozhin.

Ces facteurs peuvent contribuer à décrire son amour soudain pour la caméra – et la première reconnaissance ouverte de son rôle dans Wagner.

“Au cours des deux derniers mois, il a essayé d’obtenir plus de crédit et d’être reconnu publiquement et est devenu un héros improbable pour les militants, même d’autres soldats qui sont mécontents de l’incompétence de leurs chefs militaires et adorent la position très agressive de YP”, Christo Grozev de Bellingcat, une équipe d’enquête en ligne, a déclaré à CNN dans une interview réalisée avant l’annonce de Prigozhin.

Mais, a ajouté Grozev, les ambitions de Prigozhin ne se limitent peut-être pas aux seules relations publiques.

« L’autre jour, il a envoyé un salut chaleureux à l’un des présidents des pays africains. Il a également vanté les vertus de sociétés fermées comme la Chine et la Corée du Nord. Alors on commence à se demander s’il a des ambitions politiques », a-t-il déclaré.

Prigozhin est clairement en train de sortir lui-même et Wagner de l’ombre. L’annonce de sa propriété marque un nouveau chapitre dans l’existence désormais plus publique de Wagner.

Cette décision soulève également la question suivante : les bévues de la Russie sur le champ de bataille ont-elles forcé Prigojine et sa redoutable brigade de combattants à entrer dans le domaine public, et voudra-t-il en être récompensé politiquement ?