Wagner est susceptible de muter et de se transformer, mais il se conformera une fois de plus à la volonté de Poutine | Nouvelles du monde

Un ancien membre du célèbre groupe russe Wagner et ancien assistant d’Evgueni Prigojine a déclaré à Sky News qu’on lui avait dit que son ancien patron était effectivement mort.

Marat Gabadullin vit en exil après avoir quitté le réseau Wagner et écrit des livres sur son expérience dans ses rangs.

« Pour l’instant, les informations indiquent qu’il est décédé », a-t-il déclaré à Sky News. « Mes sources confirment également cette information. »

Wagner est un réseau louche de mercenaires, de négociateurs, d’anciens soldats et de gangsters. Elle se présente comme une société mercenaire privée, mais est en réalité une branche du gouvernement russe, tenue à distance, suffisamment éloignée pour permettre au Kremlin de renier ses activités néfastes.

Image:

Marat Gabadullin écrit désormais des livres sur son passage au sein du groupe Wagner





Aujourd’hui, il semble qu’au moins trois de ses plus hauts responsables soient morts, incinérés dans un accident d’avion imputé à leur ancien patron, Vladimir Poutine.

Lire la suite : Un principe russe : traversez le Kremlin et ça ne finira pas bien

De nombreuses questions restent sans réponse, notamment pourquoi tant de personnes voyageaient ensemble dans le même avion.

Marat Gabadullin affirme que cela va à l’encontre de toutes les procédures de sécurité de Wagner.

« Cela m’a surpris, pourquoi ils n’ont pas suivi un certain protocole de sécurité, pourquoi deux personnes de haut niveau volaient ensemble. Oui, j’ai été surpris. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:11

Prigojine est « mort », et ensuite ?



Les autorités russes affirment le liste des passagers étaient Evgueni Prigojine, mais aussi son adjoint au look inquiétant, le néo-nazi Dmitri Outkine et le responsable des finances de Wagner, Valeriy Chekalov.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Le réseau Wagner est actuellement neutralisé par le Kremlin et les renseignements militaires russes, démantelant ainsi son influence et ses activités, notamment en Afrique, son territoire le plus lucratif.

Mais l’organisation est peut-être plus susceptible de muter et de se transformer sous un nom différent que de disparaître, mais une fois de plus conforme à la volonté de Vladimir Poutine.