vidéo Un groupe de soldats mercenaires wagnériens en Ukraine aurait capturé un lieutenant-colonel de l’armée russe. Dans une vidéo publiée par le bureau de presse du chef de la société militaire privée (PMC), Yevgeny Prigozhin, l’officier de haut rang « avoue » avoir été ivre en service et avoir ordonné à ses soldats de tirer sur les troupes de Wagner. Le clip intervient au milieu des tensions croissantes entre l’armée d’État russe et les mercenaires qui ont été amenés pour aider à certains des combats les plus brutaux en Ukraine. Bien que les deux groupes se battent ostensiblement du même côté, les relations entre eux se sont considérablement détériorées ces derniers mois, au point que Prigozhin a été filmé critiquant les chefs de l’armée au vitriol. La dernière vidéo montre un homme avec un nez qui semble être cassé s’identifiant comme Roman Venevitin, commandant de la 72e brigade russe. Interrogé par quelqu’un derrière la caméra sur ce qu’il a fait, il répond: « Ouvre le feu sur un véhicule Wagner PMC alors qu’il était en état d’ébriété. » Quand on lui demande pourquoi, il répond : « En raison de mon animosité personnelle. Selon le groupe de mercenaires, la fusillade a endommagé un camion de ravitaillement mais aucun soldat de Wagner n’a été blessé. L’officier apparemment capturé dit «coupable» lorsqu’on lui a demandé comment ses actions pouvaient être caractérisées (Crédits: Réseaux sociaux / East2West News)



Wagner a publié une vidéo de ses mercenaires en train de déminer des mines qui, selon lui, ont été distribuées par l’armée russe afin de les tuer (Photo : Réseaux sociaux/East2West News) L’armée privée a également allégué que l’armée russe avait dispersé des mines sur les routes avec l’intention de tuer ses combattants, et a diffusé un court extrait d’explosifs en cours d’élimination. Alors que le différend entre les deux parties pro-Poutine s’étend à travers l’Ukraine, l’accent semble être mis sur la ville orientale de Bakhmut. Au milieu de la confusion persistante sur la mesure dans laquelle la zone est sous contrôle russe, Prigozhin a furieusement réprimandé les chefs de l’armée de l’État pour un prétendu manque de soutien offert à ses soldats. Dans une autre vidéo, il a dit: ‘Il a dit: ‘Ces territoires, qui ont été pris avec le sang et la vie de nos compagnons d’armes pendant de nombreux mois, chaque jour, par des dizaines ou des centaines de mètres sont maintenant jetés presque sans combat par des soldats de l’armée russe censés tenir nos flancs. Il a ajouté que le ministère russe de la Défense méritait d’être blâmé pour « ne pas donner [Wagner fighters] les munitions qu’ils ont demandées pour couvrir l’armée de puissance de feu ». Plus : Russie

Anton Gerashchenko, conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, a déclaré: « Nous observons de nos propres yeux comment le pouvoir en Russie commence à s'effondrer ». « Il ne le fait pas lentement, mais il grince bruyamment avec son énorme carcasse rouillée alors qu'il se dirige vers la guerre civile. » À la fin du mois dernier, il a été annoncé que les troupes de Wagner se retireraient de Bakhmut après 10 mois de batailles sanglantes pour une ville qui, selon les analystes, a peu de valeur stratégique. L'Ukraine continue de maintenir que le site n'est pas tombé entre les mains de l'ennemi, alors que la spéculation monte que la contre-offensive tant attendue du pays pourrait avoir commencé.

