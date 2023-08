Wagner arrête le recrutement après que Poutine ait dévoilé un nouveau régime de mercenaires | Nouvelles du monde

Wagner pose lors de leur déploiement maintenant terminé en Ukraine en juin (Photo: Reuters) Le chef du groupe de mercenaires Wagner a suspendu le recrutement après que Poutine a approuvé les plans d’un vaste réseau de milices privées sur son sol national. Le Kremlin a discrètement approuvé la semaine dernière de nouvelles lois qui permettent la création de « sociétés spécialisées » pour « assurer la sécurité publique » et protéger les frontières de la Russie. Les responsables n’ont pas dit exactement quelles tâches seront confiées aux mercenaires, ni pourquoi ils sont nécessaires en plus de la garde nationale et des forces territoriales russes. Mais le président russe a récemment laissé entendre qu’il souhaitait modifier le statut des dizaines de sociétés militaires privées qui sont actives en Russie mais n’existent pas « légalement ». Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui a marché vers Moscou avec des milliers de ses hommes lors de la mutinerie ratée du mois dernier, n’a pas directement réagi aux plans. Mais dans un message audio posté sur Telegram, il semblait avoir du mal à préciser que Wagner ne renforçait pas ses forces à la suite de l’incident. L’oligarque de 62 ans a admis que « la plupart » des troupes de Wagner sont désormais « en vacances » et que les forces restantes s’entraîneront en Biélorussie ou participeront à des contrats existants en Afrique.



Prigozhin était censé être exilé en Biélorussie mais n’a pas été revu depuis juin (Photo: AP) Il a insisté sur le fait que Wagner s’attelle à ses « prochaines tâches » dont les contours « sont de plus en plus clairement dessinés », mais n’a pas mentionné de nouveaux contrats. Prigozhin a ajouté: «Tant que nous ne connaîtrons pas de pénurie de personnel, nous ne prévoyons pas de procéder à un nouveau recrutement. ‌’Cependant, nous vous serons extrêmement reconnaissants si vous restez en contact avec nous, et dès que la Patrie aura besoin de créer un nouveau groupe (supplémentaire) qui sera en mesure de protéger les intérêts de notre pays, nous commencerons certainement recrutement.’ Toute nouvelle mission Wagner « sera menée au nom de la grandeur de la Russie », a-t-il ajouté. Les prouesses militaires de Wagner et la popularité de Prigozhin parmi ses troupes ont présenté un défi difficile à Poutine, qui est généralement impitoyable pour éradiquer la dissidence.



Les dirigeants de l’UE sont devenus nerveux à propos de la présence continue de Wagner en Biélorussie (Photo: E2W) Les commentaires de Prigozhin pourraient être considérés comme une tentative de rassurer Poutine sur le fait qu’il n’est plus une menace. Mais ils pourraient aussi être une tentative subtile de dire à Moscou qu’il reste plus fidèle au peuple russe qu’au président, et que ses troupes lui restent plus fidèles. Prigozhin a ajouté que seuls quelques-uns de ses soldats avaient rejoint l’armée russe régulière – une option qui leur avait été offerte dans le cadre de l’accord de neutralisation du coup d’État. Plus: Tendance

Il a qualifié la situation de « malheureuse », bien que la remarque puisse n’être guère plus qu’un discours destiné à éviter d’offenser inutilement le Kremlin. Les rapports suggèrent que les mutins ont été stimulés par des conneries militaires répétées imputées à des généraux russes incompétents, qui, selon la rumeur, incluraient des frappes accidentelles de missiles à tir ami frappant des bases Wagner près de la ligne de front. Les experts disent que Poutine veut neutraliser Wagner tout en évitant une confrontation frontale (Photo: Reuters) Prigozhin a lancé des critiques de plus en plus sévères aux chefs militaires russes après la stagnation de leurs progrès en Ukraine. Il a fait de la destitution du ministre de la Défense Sergueï Choïgou et du chef d’état-major de la Défense Valery Gerasimov la principale exigence de sa rébellion. En affirmant ouvertement que les troupes de Wagner ne sont toujours pas enclines à se battre sous les généraux de Poutine, Prigozhin pourrait signaler que Wagner reste le meilleur chien du monde mercenaire ténébreux de la Russie. Plus tôt ce mois-ci, Poutine a déclaré jeudi à un journaliste du journal russe Kommersant que Wagner « n’existe pas » au sens juridique parce que la Russie n’a pas de loi sur les sociétés militaires privées. Une nouvelle législation sur la question serait discutée par ses ministres et par la Douma, le parlement russe.



Les forces de Wagner ont dispensé une formation aux soldats biélorusses mais n'ont aucune mission active connue en dehors de l'Afrique (Photo: AP) De nouvelles lois élargissant l'âge du service militaire contiennent des « amendements » qui « prévoient un mécanisme juridique » sur les sociétés militaires privées contrôlées par des responsables de l'État, a déclaré mardi le comité de défense de la Douma. Selon Karolina Hird, experte russe à l'Institut pour l'étude de la guerre, cette décision vise à combler les points faibles de la sécurité intérieure russe sans créer un autre Wagner. « Ils essaient d'équilibrer ces deux exigences de sécurité concurrentes mais très importantes », a déclaré Mme Hird au journal américain Daily Beast. «Et c'est la nécessité de créer une sorte d'entité militarisée semblable à Wagner, mais qui est structurellement très différente de Wagner parce que la structure de Wagner était en quelque sorte inhérente à la menace pour la sécurité qu'elle a fini par poser à l'État russe. «Ils ont besoin de ce type d'entités pour remplir certains rôles d'application de la loi et de sécurité dans les régions russes, mais ces entités ne peuvent pas être si centralisées et puissantes qu'elles deviennent leur propre groupe Wagner et constituent ensuite une menace pour l'État russe semblable à celle que Wagner a posée pendant La rébellion.' Des experts ont suggéré que les nouveaux groupes armés pourraient également étouffer les protestations des Russes ordinaires si le Kremlin tentait de recruter davantage de réservistes ou de civils conscrits pour son invasion.

