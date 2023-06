Le groupe Wagner a joué un rôle central dans une campagne de meurtres, de tortures et de viols en République centrafricaine, selon l’association américaine à but non lucratif The Sentry.

Wagner, qui avait des liens étroits avec le Kremlin jusqu’à la rébellion de courte durée du week-end dernier, a été embauché par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra en 2018 pour aider à repousser les rebelles.

Ils ont également formé l’armée centrafricaine et les milices affiliées sur la façon de couper et d’étrangler les rebelles et de « brûler les gens vifs ».

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Le groupe russe Wagner a joué un rôle central dans une campagne de meurtres, de tortures et de viols en République centrafricaine et a chassé les civils des zones où ses sociétés affiliées ont obtenu des droits miniers, a déclaré l’association américaine The Sentry dans un communiqué. rapport.

Wagner, qui avait des liens étroits avec le Kremlin jusqu’à la rébellion de courte durée du week-end dernier dirigée par le fondateur du groupe Yevgeny Prigozhin, a été embauché par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra en 2018 pour aider à repousser les rebelles, selon le Sentry. C’est l’un des nombreux pays africains où Wagner a établi un présence ces dernières années, offrant ses services souvent en échange de minéraux ressourcescomme un moyen de renforcer indirectement la portée géopolitique du Kremlin, selon le Sentry et le Trésor américain.

Le Trésor a décrit les opérations de Wagner en Afrique comme « une interaction entre les opérations paramilitaires de la Russie, le soutien à la préservation des régimes autoritaires et l’exploitation des ressources naturelles ».

Les activités de Wagner ont fait l’objet d’une surveillance accrue depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les États-Unis l’accusant d’exacerber l’instabilité dans certains pays africains et de les utiliser pour exécuter des armes à la guerre. On ne sait toujours pas quel sera le plan de match de Wagner en Afrique après l’insurrection de Prighozin qui s’est terminée brusquement par un accord trouble qui a permis au chef de Wagner et à ses troupes de partir apparemment sans conséquences.

« Tuer, torturer »

« Wagner, Touadéra et son entourage ont perpétré des campagnes généralisées, systématiques et bien planifiées de massacres, de torture et de viols », a déclaré The Sentry, qui a été créé en 2016 pour sonder les liens entre les conflits et l’argent en Afrique, dit dans le rapport publié mardi.

Wagner n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le conseiller principal de Touadéra, Fidele Gouandjika, a confirmé la présence de Wagner en RCA mais a déclaré à Bloomberg qu’il n’était impliqué dans aucune offensive militaire ni torture.

The Sentry a cité des entretiens avec plus de 45 personnes dont 11 membres des forces armées centrafricaines, des miliciens, des documents et des images satellites.

« En RCA, Wagner a mis au point un plan pour la capture de l’État, soutenant un État criminalisé détourné par le président centrafricain et son entourage, amassant une puissance militaire, sécurisant l’accès et pillant les précieux minéraux », a déclaré le Sentry.

The Sentry a été cofondé en 2016 par l’acteur George Clooney et John Prendergast, un militant des droits de l’homme qui a travaillé pour le gouvernement américain. C’est bailleurs de fonds comprennent la Fondation Carnegie de New York, la Fondation Ford et un fonds parrainé par Rockefeller Philanthropy Advisors Inc.

Mines de diamants

Le rapport a documenté un certain nombre de massacres, y compris le meurtre de Peuls ethniques dans une série d’attaques dans le village de Boyo entre le 6 et le 13 décembre 2021, qui, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ont été perpétrées en guise de punition pour musulmans locaux supposés soutenir les rebelles. Les participants à l’attaque ont dit au Sentry qu’il avait été orchestré par Wagner et on leur a dit de tuer tous les hommes.

Les attaques de Boyo ont été reproduites ailleurs sur des sites d’extraction de diamants et d’or où opéraient des sociétés affiliées à Wagner, selon le Sentry.

Bulletin Quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

Des combattants de Wagner ont participé aux attaques et ont donné les ordres, ont déclaré des personnes interrogées par le Sentry. Ils ont également formé l’armée centrafricaine et les milices affiliées sur la façon de couper et d’étrangler les rebelles et de « brûler les gens vifs ».

Gouandjika a nié que les forces gouvernementales et Wagner aient mené les attaques à Boyo, les accusant plutôt de groupes rebelles qui se combattaient.

Pas de prisonniers

« Les soldats russes qui s’appellent Wagner dans notre pays ne sont jamais à l’offensive. Ils n’attaquent pas », a-t-il déclaré.

Gouandjika a également nié que les forces armées utilisent la torture ou aient été formées à de telles techniques, mais a confirmé que la politique de l’armée était de ne faire « aucun prisonnier » dans sa lutte contre ce qu’il a décrit comme « des bandits et des terroristes ».

Il a confirmé que la Russie fournit à son pays des armes, en particulier des chars.