Wael Hana, coaccusé dans l’affaire Robert Menendez, arrêté à JFK

L’un des trois hommes d’affaires chargés par le gouvernement fédéral de coordonner des centaines de milliers de dollars en pots-de-vin Le sénateur démocrate Robert Menendez du New Jersey et sa femme ont été arrêtés mardi après avoir atterri à New York.

Wael Hana, 40 ans, a été arrêté à l’aéroport JFK, selon l’Associated Press. Son avocat, Lawrence Lustberg, a déclaré à CBS News dans un communiqué que Hana « est revenu volontairement d’Egypte afin qu’il ait l’opportunité de prouver son innocence, ce que nous sommes convaincus qu’il pourra faire après un procès complet et équitable ».

Hana, une résidente du New Jersey originaire d’Égypte, a été traduite en justice et a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre des pots-de-vin et de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes, selon le tribunal de district américain du district sud de New York.

Procureurs alléguer Menendez et son épouse, Nadine Menendez, ont accepté des pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence du sénateur pour enrichir et protéger Hana et les deux autres hommes d’affaires inculpés, ainsi que pour bénéficier au gouvernement égyptien.

Menendez a présidé la puissante commission sénatoriale des relations étrangères jusqu’à sa démission la semaine dernière à la suite de son inculpation, comme l’exigent les règles du caucus démocrate du Sénat.

Les pots-de-vin comprenaient de l’argent liquide, des lingots d’or, des versements hypothécaires et des indemnisations, selon l’acte d’accusation, et des agents fédéraux ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces lors d’une perquisition au domicile du couple en juin 2022.

À partir de 2018, selon les procureurs, Hana et Nadine Menendez « ont travaillé pour présenter les renseignements égyptiens et les responsables militaires » au sénateur dans le but d’établir un « accord corrompu ».

Parmi les allégations, Hana aurait embauché Nadine Menendez dans sa société de certification des exportations de viande halal, IS EG Halal Certified, pour un poste « peu ou pas de présentation », en échange de la facilitation par le sénateur des ventes militaires étrangères et du financement à l’Égypte, ce qui avait été retenu pendant des années, indique l’acte d’accusation.

Menendez est également intervenu en 2019 pour protéger le monopole de l’entreprise de Hana, ce qui a entraîné une augmentation des coûts pour les fournisseurs de viande américains et d’autres, selon les documents d’accusation. Le monopole a, à son tour, fourni une source de revenus pour les pots-de-vin, ont indiqué les procureurs.

Près de deux douzaines de sénateurs démocrates ont fait appel Menendez à démissionner, mais il a jusqu’à présent rejeté ces appels, en disant qu’il sera « exonéré ».

Les deux autres hommes d’affaires du New Jersey inculpés dans cette affaire, Jose Uribe, 56 ans, de Clifton, New Jersey, et Fred Daibes, 66 ans, font face aux mêmes accusations que Hana.

Si elle est reconnue coupable de cette accusation, Hana pourrait être condamnée à une peine maximale de cinq ans de prison pour corruption et de 20 ans de prison pour fraude.

— Melissa Quinn, Caroline Linton et Stefan Becket ont contribué à ce rapport.

