Wade Miley jette un coup sûr alors que les Reds de Cincinnati vident Cleveland

Le défilé sans coup sûr de la Major League Baseball se poursuit.

Deux jours après que John Means ait lancé un match sans coup sûr et presque parfait pour les Orioles de Baltimore, Wade Miley de Cincinnati a arrêté les frappeurs à Cleveland pour sa propre victoire 3-0 des Reds vendredi soir dans la bataille de l’Ohio.

Miley en a retiré huit et en a marqué un tout en lançant 114 lancers pour enregistrer sa première carrière sans coup sûr et le premier de Cincinnati depuis qu’Homer Bailey a blanchi les Giants de San Francisco le 2 juillet 2013.

C’était le 17e sans buteur de l’histoire de la franchise des Reds et le quatrième sans buteur de la saison 2021 – cinquième si le non-non en sept manches de Madison Bumgarner pour les Diamondbacks de l’Arizona est inclus. C’est la deuxième fois cette saison que Cleveland n’a pas été touché.

Aucun lanceur de Cleveland n’a lancé de frappeur sans coup sûr depuis le match parfait de Len Barker le 15 mai 1981. C’est la plus longue séquence actuelle sans aucun frappeur au baseball.

Mais alors que le non-frappeur jouait, le tableau de bord est resté 0-0 en huit manches. L’offensive des Reds n’avait réussi que trois coups sûrs jusqu’à ce que Nick Senzel mène en tête du neuvième avec un simple sur le terrain. Jesse Winker a suivi avec un simple pour placer les coureurs aux premier et deuxième rangs. Et puis les roues sont tombées pour le releveur de Cleveland Emmanuel Clase. Son erreur de lancer sur le choix du défenseur de Nick Castellanos a permis à Senzel de marquer. Il a ensuite hésité en lançant à Mike Moustakas, permettant à Winker de marquer et à Castellanos de passer au deuxième. Moustakas a suivi avec un simple à gauche pour marquer Castellanos.

Cleveland a eu une dernière chance de faire entrer Miley sur le plateau en fin de soirée, mais le frappeur de pincement Rene Rivera s’est aligné à droite pour le premier retrait, Cesar Hernandez a retiré et Jordan Luplow a échoué pour terminer le match.

Miley s’est appuyé sur son changement et son cutter cette saison, mais il a fallu chacun de ses lancers vendredi, y compris ceux dont Miley a évité quelques matchs cette saison.

Lorsque le changement de Miley est à son meilleur, il a dit que cela lui permettait de se faufiler dans sa balle rapide tard dans le décompte des retraits. Contre Cleveland, Miley a lancé un changement sur quatre de ses cinq premiers lancers. Le terrain fonctionnait et Miley a obtenu trois retraits avec sa balle rapide au cours des deux premières manches.

Au cours de sa deuxième fois dans l’ordre, Miley a utilisé ses lancers secondaires pour obtenir les plus gros outs de la manche. Dans la cinquième manche, il a sorti les deux premiers frappeurs de Cleveland avec des coupeurs tard dans le décompte, et il a terminé la manche avec une balle courbe que le voltigeur central de Cleveland Harold Ramirez a roulé pour un groundout.

Dans le sixième, Miley a obtenu deux autres groundouts avec son cutter. Il a perdu son match parfait après que le joueur de deuxième but Senzel n’ait pas pu terminer le jeu sur une balle au sol pointue au milieu, mais Miley a conservé le joueur sans coup sûr avec une balle rapide que le voltigeur droit de Cleveland Luplow alignait à droite.

Contribuer: The Cincinnati Enquirer