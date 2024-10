Waco se prépare à accueillir la star de la musique country Neal McCoy pour le 32e bal annuel du Cattle Baron’s

WACO, Texas (KWTX) – Waco se prépare à accueillir la star de la musique country Neal McCoy comme divertissement principal du bal du Central Texas Cattle Baron’s Ball de cette année, samedi soir, au profit de l’American Cancer Society.

McCoy a sorti 34 singles à la radio country et a percé en 1993 avec des singles numéro un consécutifs, dont « No Doubt About it » et « Wink » de son album certifié platine « No Doubt About It ».

Il a continué à gagner des fans plus de trois décennies plus tard et, en tant que natif de Jacksonville, Texas, dans le nord-est du Texas, il a déclaré qu’il avait hâte d’être à Waco pour collecter des fonds pour une grande cause.

« Je vous rappelle de venir nous voir ce week-end du 19 octobre pour l’American Cancer Society, le Waco Cattle Baron’s Ball », a déclaré McCoy à KWTX. « Je vais y aller et j’espère que certaines personnes voudront payer et venir nous voir et nous pourrons récolter beaucoup d’argent pour l’American Cancer Society. »

Il s’agit du 32e bal annuel du Cattle Baron à Waco et il est de retour en plein air au MCC Highlander Ranch.

(Photos de courtoisie)

La soirée comprendra de la bonne nourriture et des boissons, de la danse et une vente aux enchères qui comprend tout, d’un chapeau signé George Strait à la pêche au Costa Rica ou la chance d’être un enfant de la météo pendant une journée sur KWTX.

Ashley Tucker, responsable principal du développement de l’ACS, a déclaré que cet événement serait inscrit dans les livres.

« Nous sommes très heureux de rassembler le centre du Texas demain soir pour lutter ensemble contre cette terrible maladie et redonner de l’espoir à tous ceux qui se battent encore », a déclaré Tucker. « Cela a été une année de planification incroyable, et j’ai hâte de voir tout le travail acharné porter ses fruits pour organiser la meilleure fête pour un objectif de l’année. »

Mark et Robin Mitchell sont les présidents de cette année.

Mark et Robin Mitchell. (Photo de courtoisie)

La sœur de Mark est décédée à l’âge de deux ans d’une leucémie et les deux parents de Robin ont reçu un diagnostic de cancer.

Robin a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et en est maintenant à sa septième année de rémission.

L’événement VIP ouvre à 17h et les portes ouvrent officiellement à 18h

Il reste encore quelques billets disponibles. Vous pouvez aller à Bal du baron du bétail du centre du Texas : Bal du baron du bétail du centre du Texas (acscbb.org) pour plus d’informations ou pour acheter un billet.

