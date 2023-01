W5 : Pivot Airlines partie 2 ; et des cartels qui contrôlent les avocats au Mexique

W5 est temporairement en pause pendant que les séries éliminatoires de la NFL occupent le devant de la scène le samedi soir, mais cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas.

En fait, certaines des enquêtes les plus convaincantes de la saison sont en cours et je veux vous donner un avant-goût de ce qui s’en vient parce que je suis tout simplement enthousiasmé par certaines d’entre elles.

Tout d’abord, le journaliste Avery Haines et le caméraman Jerry Vienneau sont des bêtes. Je veux dire de la meilleure des manières.

Pour une raison quelconque, aucun d’eux n’a un sens très développé de la peur. Je ne suis qu’un peu désinvolte. C’est une photo qui a été prise il y a trois jours.

Avery Haines de W5 s’entretient avec le chef d’un cartel mexicain, entouré de gardes armés.

Oui, c’est Avery qui parle à un chef de cartel mexicain. Oui, pendant la semaine où le gouvernement canadien a dit, n’allez pas au Mexique et si vous y êtes, abritez-vous sur place à cause de la violence des cartels.

Ce cartel particulier est connu comme le plus impitoyable de tout le Mexique, avec un penchant pour les manifestations extrêmes de violence publique.

Le caméraman de W5, Jerry Vienneau, filme des soldats du cartel mexicain lourdement armés à Michoacan, au Mexique.

Et oui, c’est Jerry qui tire sur les membres du cartel. Je devrais dire, tournage vidéo. Sans broncher. La bête.

Voici la torsion. Ce n’est pas une histoire de drogue. C’est l’histoire d’un produit du cartel moins connu. Un produit que beaucoup d’entre nous ont probablement mûri sur nos comptoirs. Avocats. Oui, « l’or vert », comme on l’appelle dans Cartel Land, est une industrie de plusieurs milliards de dollars et vous pourriez être choqué d’apprendre ce que font les agriculteurs pour protéger leurs cultures et leurs familles dans une industrie que les Canadiens soutiennent en achetant des centaines de milliers de tonnes de petits fruits verts.

Le Canadien moyen consomme 2,5 kg (près de six livres) d’avocats par an. C’est deux fois plus que l’Européen moyen.

COMPAGNIES AÉRIENNES PIVOT

W5 poursuit également son enquête sur les passagers et l’équipage de Pivot Airlines qui ont été détenus pendant des mois sans inculpation en République dominicaine après que l’équipage a signalé ce qui s’est avéré être plus de 200 kg de cocaïne mal cachés à bord.

Nous recherchons les Canadiens impliqués dans cet effort de contrebande voué à l’échec. Vous pourriez être surpris d’apprendre qui n’enquête pas sur cette histoire en cours. Vos conseils confidentiels ont fait partie intégrante de l’avancement de cette histoire, alors continuez à les recevoir.

Une autre histoire que nous approfondissons est la façon dont une grand-mère plutôt étrangère et confiante d’une petite ville de l’Ontario s’est retrouvée à côté de meurtriers dans une prison fédérale de Hong Kong. Il semble qu’elle ait été victime d’une escroquerie – d’abord sans argent, puis cela a empiré.

Avec la promesse d’une romance, il semble qu’un syndicat du crime sophistiqué l’ait trompée pour qu’elle emmène une valise à Hong Kong. Cette valise contenait des vêtements avec de gros boutons – des boutons remplis de… cocaïne. Notre histoire nous emmène de Barrie, en Ontario. à Hong Kong, en Chine, à Addis-Abeba, en Éthiopie, alors que nous traquons les hommes qui lui ont donné la drogue et apprenons ce qu’il faudra pour l’extirper d’une éventuelle peine à perpétuité.

Et enfin, dans le monde du journalisme, il est assez rare de décrocher une entrevue en prison – surtout au Canada. J’ai personnellement eu une seconde annulée avant qu’il ne soit prévu de commencer. Mais il y a quelques jours, Geneviève Beauchemin s’est assise avec un meurtrier reconnu coupable dans une prison de Québec.

Un homme qui, selon le tribunal, a tué quatre personnes au début des années 1990. Ou l’a-t-il fait ? Des preuves récemment découvertes – qui n’ont jamais été jugées – suggèrent que l’on craint sérieusement qu’il ait été condamné à tort. Nous exposerons les preuves et vous présenterons l’équipe qui essaie de défaire un meurtrier.

W5 reprend les ondes avec des épisodes originaux le 28 janvier.