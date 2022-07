W Series : Jamie Chadwick décroche sa septième victoire consécutive après une course spectaculaire au Castellet

Jamie Chadwick reste dominant dans l’ensemble de la série

Jamie Chadwick a remporté sa septième victoire consécutive en W Series après une course spectaculaire sur le Circuit Paul Ricard au Castellet.

La pilote Jenner Racing avait perdu la pole position après s’être vu infliger une pénalité de deux places sur la grille après les qualifications, mais elle a rattrapé cela dans le premier tour en prenant la tête au quatrième virage. Elle s’est ensuite tenue à l’écart des ennuis lorsque d’autres ont été impliqués dans des incidents autour d’une piste brûlante en France.

Le résultat signifie que Chadwick maintient sa mainmise sur le classement de la série W et qu’elle pourrait remporter le championnat en Hongrie le week-end prochain.

“J’ai l’impression que ça rattrape un peu hier”, a déclaré Chadwick après sa cinquième victoire de la saison.

“J’avais l’impression que j’avais besoin de faire amende honorable pour hier. Beitske [Visser] m’a gardé honnête au début, mais après ça, j’ai juste gardé la tête basse et je suis content d’avoir gagné.”

Belen Garcia, deuxième, a obtenu son premier podium dans la série W, Nerea Marti prenant la troisième position.

Pour la première fois cette saison, Chadwick avait une vision différente des feux éteints avec des voitures devant elle. Beitske Visser avait été promu en pole position avec Marti aux côtés du pilote Sirin Racing au premier rang.

Chadwick avait Marta Garcia pour compagnie et Garcia était impliquée dans le drame dès le début. La voiture de Garcia a été coupée par la Scuderia d’Abbie Eaton et après être montée sur deux roues, la journée d’Eaton s’est terminée en 10 secondes.

Garcia et Eaton n’ont pas été blessés par l’incident et entre-temps, Chadwick était passé en P2 hors de la ligne. Elle a ensuite gagné une autre place en allant à l’extérieur de Visser au virage trois.

Après l’arrivée de la voiture de sécurité et le redémarrage qui a suivi, Chadwick a exercé sa domination sur le terrain et a créé un écart de près d’une seconde.

Alors qu’elle restait impressionnante devant, sa coéquipière Jenner Racing Chloe Chambers a été impliquée dans un incident aux virages trois et quatre. Le contact d’Emely De Heus a non seulement mis fin à la journée de Chambers, mais il a gagné au pilote Sirin Racing une pénalité de 10 secondes pour stop-and-go.

Après une deuxième période avec la voiture de sécurité, Chadwick a de nouveau travaillé dur au redémarrage et a résisté aux défis de Visser et Belen Garcia.

Chadwick a augmenté son avance à plus de deux secondes dans le dernier tour, tandis que la course roue contre roue entre les deux coéquipières de cortDAO, Fabienne Wohlwend et Marta Garcia, a fait battre le cœur dans leurs garages. Au final, Garcia a pris la sixième place et Wohlwend la septième.

La saison des W Series se poursuit avec le cinquième événement de la saison le week-end prochain à Budapest, en direct sur Sky Sports. De là, d’autres courses auront lieu à Suzuka, Austin et Mexico.