W Series: Alice Powell retient Jamie Chadwick à Budapest pour mettre fin à la séquence de victoires de son rival

Alice Powell parle aux médias après sa première victoire de la saison, rejointe par Jamie Chadwick en deuxième et Beitske Visser en troisième.

Alice Powell a mis fin à la séquence de sept victoires consécutives de la série W de Jamie Chadwick en repoussant sa rivale britannique pour remporter une victoire spectaculaire en Hongrie.

Après avoir décroché sa première pole position de la saison vendredi, Powell a confirmé cette performance en gardant son sang-froid sur une piste de séchage pour repousser un assaut précoce de Beitske Visser, avant de nier Chadwick dans les phases finales.

“Super d’être de retour sur la plus haute marche”, a déclaré Powell.

“Cela a pris beaucoup plus de temps cette saison que j’aurais aimé, mais offrir à Bristol Street Motors sa première victoire au championnat, au cours de leur année dans la série, est incroyable.”

Chadwick avait remporté les cinq courses de la série W cette saison, ainsi que les trois dernières de la saison dernière en battant Powell dans un duel pour le titre, mais il lui restait beaucoup de travail à faire samedi à Budapest après s’être qualifiée cinquième.

Sa tâche a été rendue plus difficile par les cinq premières minutes de course passées derrière la voiture de sécurité alors que la piste s’asséchait, mais la pilote Jenner Racing a rapidement progressé pour se hisser à la troisième place dans les premières étapes.

Powell a résisté à Visser dans les premiers tours, avant que le pilote Sirin Racing ne subisse la pression de Chadwick.

Ayant déjà contourné l’extérieur de Marta Garcia dans le virage 1, Chadwick a pris l’option intérieure pour dépasser Visser pour la deuxième place.

Powell a soutenu sa première pole position de la saison avec la victoire

La piste de séchage a contribué à de nombreux drames plus loin sur le terrain tout au long de la course, les coéquipières de Quantfury Belen Garcia et Nerea Marti se sont heurtées au début de la course.

La coéquipière de Powell, Jess Hawkins, a vu sa course ruinée alors qu’Emma Kimilainen a pris contact alors qu’elle tentait de dépasser dans le virage 1, laissant la Britannique abandonner le peloton.

Une crevaison pour Bianca Bustamante a vu la voiture de sécurité émerger et regrouper le peloton avant la finale palpitante de cinq minutes.

Chadwick s’est rapproché de l’aileron arrière de Powell, mais a ensuite couru large pour permettre à sa compatriote de se dégager davantage et de s’assurer une marge suffisante pour voir les phases finales.

“Si quelqu’un allait briser cette séquence de victoires, j’ai l’impression qu’Alice est probablement une personne méritante”, a déclaré Chadwick.

“J’ai fait ce que j’ai pu. Avec les conditions mitigées, cela a aidé. C’est une piste très difficile à dépasser et à la fin, je n’en avais tout simplement pas assez pour défier Alice.”

La victoire voit Chadwick étendre son avance au championnat à 75 points, avec quatre courses restantes après la pause estivale. Cela signifie que la victoire à Singapour fin septembre garantira au Britannique un autre titre.

Chadwick a ajouté: “(Je suis) satisfait de la deuxième place, satisfait de la course et je pense que nous pouvons entrer dans la pause estivale assez satisfaits.”