Une autre superbe performance de West Brom les a vus renforcer leurs espoirs de survie en Premier League, battant Southampton 3-0 lors du Monday Night Football.

Les Baggies de Sam Allardyce avaient assommé Chelsea samedi dernier, remportant 5-2 à Stamford Bridge, et ont instantanément repris là où ils s’étaient arrêtés dans une impressionnante démonstration de première mi-temps.

Ils ont eu le ballon au fond des filets dans les quatre minutes, mais la tête de Mbaye Diagne a été exclue pour hors-jeu par le juge de touche. Le VAR l’a vérifié et malgré les rediffusions semblant montrer que l’attaquant était en jeu, le but est resté refusé, jetant à nouveau VAR sous les projecteurs.

Mais si quoi que ce soit, cela semblait galvaniser davantage West Brom, et ils sont allés de l’avant à juste titre lorsque Matheus Pereira (32) a marqué sur le point de penalty, après avoir été victime d’une faute dans un moment de folie par le gardien de but de Southampton, Fraser Forster.

Bien que son but ait pu être annulé, Diagne a récolté une aide pour le travail de sa soirée lorsque son centre a été retourné à la maison par Matt Phillips (35), avant que Callum Robinson (69) ne poursuive ses deux buts contre Chelsea avec le troisième de West Brom.

Bien que Southampton ait dominé la possession après la pause, ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions nettes, enregistrant seulement quatre tirs cadrés. James Ward-Prowse a vu une pénalité de fin étonnamment sauvée par Sam Johnstone alors que les Saints ont souffert de leur confiance avant la demi-finale de la FA Cup dimanche contre Leicester à Wembley.

Mais West Brom a donné à leurs espoirs de survie en Premier League un autre coup de pouce massif, maintenant huit points de sécurité avec sept matchs à jouer.

Comment West Brom a remporté une autre victoire vitale

Matheus Pereira de West Brom célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe contre Southampton



Après un week-end misérable pour VAR, la technologie a de nouveau été examinée minutieusement en quatre minutes. Diagne avait jeté un coup d’œil à la maison après la tentative effrénée de Pereira, mais le drapeau de hors-jeu était levé. VAR est intervenu, mais le but est resté marqué à la craie, malgré le fait que Diagne semblait être en jeu lors des rediffusions.

West Brom a dominé la première mi-temps et a continué de voir des chances se réduire – enregistrant 13 tirs en première mi-temps – avec Diagne se rapprochant juste avant la demi-heure. Après un superbe jeu de passes des Baggies, Pereira a fendu le ballon pour lui, mais son effort éventuel a volé au loin. Peu de temps après, Stuart Armstrong a eu la meilleure chance de la mi-temps pour Southampton, forçant un arrêt bondissant de Sam Johnstone avec un puissant effort à longue portée.

Notes des joueurs West Brom: Johnstone (7), Furlong (7), O’Shea (7), Bartley (7), Townsend (7), Phillips (7), Yokuslu (7), Maitland-Niles (8), Pereira (7), Robinson (7), Diagne (7). Subs utilisés: Gallagher (6), Robson-Kanu (6), Ajayi (n / a). Southampton: Forster (6), Walker-Peters (7), Bednarek (6), Vestergaard (6), Bertrand (6), Armstrong (7), Ward-Prowse (7), Diallo (6), Walcott (6), Ings (6), Redmond (6). Subs utilisés: Adams (5), Djenepo (n / a), Tella (n / a). Homme du match: Ainsley Maitland-Niles.

West Brom a finalement pris l’avantage depuis le point de penalty à la 31e minute. Un moment téméraire de Forster l’a vu frapper les jambes de Pereira pour une pénalité de mur de pierre. L’attaquant de West Brom l’a aligné sur place et a tiré au milieu, plaçant à juste titre les hôtes devant.

Les Baggies ont doublé leur avance quatre minutes plus tard avec un jeu d’équipe plus superbe. Diagne a conduit sur l’aile gauche avec un acre d’espace devant lui, avant de placer le ballon au poteau arrière pour le Phillips entrant. C’était alors une simple maison de machine à sous pour le milieu de terrain alors que West Brom terminait une superbe performance en première mi-temps.

Actualités de l’équipe West Brom a fait un changement par rapport à sa victoire 5-2 à Chelsea. Le Semi Ajayi a cédé la place à Callum Robinson tandis que Dara O’Shea était en état de commencer après s’être blessé à la cheville.

Southampton a nommé le même XI qui a battu Burnley dimanche dernier et même les mêmes joueurs sur le banc. Kyle Walker-Peters a réussi un test de condition physique sur un problème de jambe pour commencer à The Hawthorns.

Il y a eu un changement de bord pour West Brom en seconde période, passant à une mentalité plus défensive. Southampton a dominé le ballon – enregistrant 80,1% de possession après la mi-temps – mais malgré un bon jeu, ils n’ont pas créé trop d’occasions. Leur première vue réelle du but après la pause n’est venue qu’après l’heure où une fois de plus, Armstrong a piqué les paumes de Johnstone à distance.

Mais l’objectif de West Brom de marquer à la pause s’est parfaitement déroulé lorsque Robinson a ajouté son troisième à la 69e minute. Les Baggies ont bien fait de regagner le ballon au milieu de terrain, Okay Yokuslu envoyant une passe basse pour Robinson. L’attaquant était entre les deux défenseurs, avant d’envoyer une belle finition dans le coin le plus éloigné pour son cinquième but de la saison en Premier League.

Mbaye Diagne pensait avoir donné à West Brom la tête contre Southampton, seulement pour que son ouverture soit exclue de manière controversée par VAR



Southampton n’a pas offert grand-chose en guise de réponse, mais a eu la chance d’une consolation dans le temps supplémentaire lorsque Moussa Djenepo a été victime d’une faute de Conor Townsend dans la surface. Le capitaine des Saints Ward-Prowse a intensifié, mais sa puissante pénalité a été sauvée par un saut de Johnstone pour aggraver une soirée lugubre pour Southampton.

Homme du match – Ainsley Maitland-Niles

🍾Ainsley Maitland-Niles – L’homme du match🍾 2️⃣1️⃣ Passes réussies (2e plus pour WBA)

2️⃣6️⃣ Demi-passes de l’opposition (la plupart pour WBA)@WBA gagner des matchs PL consécutifs pour la 1ère fois depuis mai 2018 Moins de buts encaissés lors des 7 derniers matchs du PL

3 Man Utd

4 BROM OUEST

5 Liverpool

6 Leeds pic.twitter.com/rN1dtJbxmL – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 12 avril 2021

C’était une superbe performance du prêté d’Arsenal. Il n’a pas donné à Southampton un moment de repos et a été l’un des principaux moteurs de la victoire de West Brom.

Le co-commentateur de Sky Sports, Don Goodman, a déclaré: « Avec et sans le ballon, il a couvert tous les brins d’herbe. Il a étiré cette défense de Southampton en faisant des courses derrière, puis il est revenu, a fait des plaqués, a gardé le ballon et a coché tous les boîte pour moi. «

Ce que les experts ont dit

















2:22



Jamie Carragher et Kevin Campbell ont leur mot à dire sur la controverse entourant le but refusé de Mbaye Diagne contre Southampton



Jamie Carragher de Sky Sports: « Je pense juste que quelques équipes peuvent commencer à devenir un peu nerveuses après avoir pensé que Sheffield United et West Brom étaient tous deux en panne. Je pense que Sheffield United l’est. West Brom a beaucoup à faire, nous le savons, mais si vous êtes Newcastle, Burnley, peut-être que Brighton entre dans ce match ce soir, c’est ce qu’ils appellent le temps des clochards. «

Kevin Campbell, invité du Monday Night Football: « S’ils jouent comme ça chaque semaine, ils seront là ou à peu près [for Premier League survival], en posant des questions aux autres équipes pour obtenir des résultats. Je pensais que Maitland-Niles était excellent, Pereria était excellent, et ils ont posé autant de questions à Southampton auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Une très bonne victoire.

« C’est ce que West Brom mérite – ils méritent de gagner avec trois buts clairs au minimum. Vraiment impressionné par West Brom aujourd’hui. »

Les saints tristes 2021 – Statistiques Opta

Southampton n’a récolté que 10 points en 15 matchs de Premier League en 2021 (W3 D1 L11), moins que toute autre équipe sur cette période.

Aucun entraîneur n’a battu Southampton avec plus d’équipes différentes en Premier League que Sam Allardcye de West Brom (3 clubs – au même niveau que Claudio Ranieri, George Graham, Graeme Souness, Harry Redknapp, Joe Royle, Jose Mourinho).

West Brom a marqué plus de 3 buts lors de matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis février 2012 (5-1 contre les Wolves et 4-0 contre Sunderland).

Sam Johnstone est devenu le premier gardien de but de West Brom à enregistrer un penalty en Premier League depuis Boaz Myhill vs Man Utd en mai 2015.

Et après?

Mercredi 21 avril 17h30



Coup d’envoi à 18h00





West Brom a maintenant une pause de 10 jours avant de se rendre à Leicester, son rival des Midlands, le jeudi 22 avril; coup d’envoi 20h.

Southampton disputera son plus grand match de la saison jusqu’à présent dimanche lorsqu’il affrontera également Leicester en demi-finale de la FA Cup à Wembley; coup d’envoi à 18h30. Ils se rendront ensuite à Tottenham en Premier League le mercredi 21 avril, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi à 18h.