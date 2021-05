W Brom 1 – 2 Liverpool

Le gardien de but de Liverpool Alisson a produit un superbe vainqueur du temps additionnel pour remporter une victoire 2-1 à West Brom, ce qui maintient les quatre premiers espoirs des Reds en vie.

Liverpool avait tout jeté sur l’équipe déjà reléguée de Sam Allardyce, mais à la 95e minute, ils n’avaient toujours pas été en mesure de trouver un deuxième but, après que Mohamed Salah eut annulé le premier match de Hal Robson-Kanu.

Cependant, le plus gros rebondissement était à venir, avec Alisson envoyé pour un corner et rentrant brillamment à la maison de Trent Alexander-Arnold.

Le Brésilien, dont le père est décédé tragiquement plus tôt cette année, était visiblement ému au coup de sifflet final alors que Klopp l’a embrassé au milieu des célébrations des Reds.

Alisson: Objectif pour mon père



La victoire maintient les espoirs de qualification de Liverpool en Ligue des champions, les déplaçant d’un point derrière Chelsea, quatrième, qui accueille Leicester, troisième à Stamford Bridge, en direct sur Sky Sports mardi soir. Ils savent que s’ils peuvent battre Burnley et Crystal Palace, ils seront probablement à nouveau dans la compétition des clubs d’élite européens la saison prochaine.

Quant à West Brom, qui a vu la frappe de Kyle Bartley exclue à juste titre pour hors-jeu au cours de la seconde période, il reste deuxième du classement de la Premier League.

Alisson célèbre son spectaculaire but gagnant



Notes des joueurs West Brom: Johnstone (7), Furlong (6), Bartley (7), Ajayi (7), Townsend (6), Diangana (6), Gallagher (6), Phillips (7), Yokuslu (6), Pereira (7), Robson-Kanu (7) Sous-marins: Maitland-Niles (6), Livermore (6), Grant (N / A) Liverpool: Alisson (9), Alexander-Arnold (8), Phillips (8), R Williams (7), Robertson (7), Thiago (9), Fabinho (7), Jones (6), Salah (8), Mane ( 7), Firmino (6) Sous-marins: Shaqiri (6), Wijnaldum (6) Homme du match: Alisson (Liverpool)

Comment Alisson a remporté une victoire vitale pour Liverpool …

Bien que ce soit une victoire incontournable pour Liverpool dans leur tentative de se classer parmi les quatre premiers, la pression était faible pour West Brom, lié au championnat, et, après qu’une série de coups de pied arrêtés aient été lancés dans la surface de réparation des Reds, l’équipe d’Allardyce a frappé. d’abord avec un mouvement astucieux.

Hal Robson-Kanu est félicité par ses coéquipiers après avoir mis West Brom en tête



Matheus Pereira a ramassé le ballon au milieu de la moitié de terrain de Liverpool et a lancé une passe intelligente devant Rhys Williams, qui avait poussé, pour que Robson-Kanu puisse courir. L’attaquant faisait son premier départ dans l’élite en trois ans et demi, mais a terminé en beauté pour enregistrer son premier but en Premier League depuis novembre 2017.

Actualités de l’équipe West Brom a fait deux changements depuis sa défaite contre Arsenal la dernière fois, avec Hal Robson-Kanu et Grady Diangana remplaçant Mbaye Diagne et Callum Robinson.

Liverpool a fait un changement pour le match, avec Sadio Mane commençant à la place de Diogo Jota, qui manquera le reste de la saison en raison d’une blessure.

Liverpool a bien répondu, cependant, et a eu une série d’occasions, avec Sadio Mane – de retour dans le onze de départ à la place du blessé Diogo Jota – tirant large, Williams voyant un effort bloqué et Salah tirant directement sur Sam Johnstone.

C’est cet homme Salah qui a proposé quelque chose de spécial pour ramener son niveau de côté à 33 minutes. Avec le ballon rebondissant au bord de la zone de West Brom, Mane l’a poussé vers Salah et il a fouetté un brillant tir bas du pied gauche dans le coin le plus éloigné.

Mohamed Salah de Liverpool égalise



Il y a eu une certaine controverse dans la préparation, l’arbitre Mike Dean accordant un coup franc à Liverpool après avoir gêné Fabinho, lorsqu’un drop-ball semblait le redémarrage plus approprié, mais il y avait beaucoup plus d’action avant la frappe de Salah.

Le but l’a mis au niveau de Harry Kane au classement du Soulier d’Or – une course qui semble prête à descendre sur le fil, tout comme la bataille des quatre premiers.

Liverpool aurait pu avoir une seconde à la 35e minute lorsque Roberto Firmino a tiré contre la barre après qu’une roue arrière de Mane lui ait dévié dans la surface – bien que West Brom ait rappelé sa menace à la pause quand Alexander-Arnold s’est bien rétabli pour empêcher Robson. -Kanu doublant son décompte.

Les chances ont continué à couler aux deux extrémités du terrain après la pause, Mane trouvant le filet depuis une position de hors-jeu quatre minutes après le redémarrage avant que Nat Phillips ne revienne brillamment pour éliminer les efforts de Pereira lors de la contre-attaque.

C’était presque une échappée de Liverpool qui a fait les dégâts quelques instants plus tard quand Alexander-Arnold a conduit son côté sur le terrain à une vitesse fulgurante avant que Salah ne fasse exploser Johnstone, tandis que Firmino et Thiago Alcantara étaient de justesse hors cible de chaque côté d’Alisson refusant Robson-Kanu d’un autre. en tête-à-tête.

Après que Bartley ait vu sa finition à bout portant sur un corner exclu en raison de Matt Phillips debout devant Alisson en position de hors-jeu, tout était Liverpool dans les phases finales, avec Alexander-Arnold qui a soufflé une grande chance avec sept minutes à jouer, tir à bout portant après avoir coupé son pied gauche.

Le gardien de Liverpool Alisson Becker marque un vainqueur du temps additionnel contre West Brom en Premier League.



Envoyé à la cinquième minute du temps additionnel, Alisson n’a pas été marqué par la défense de West Brom et les a fait payer, envoyant une tête fantastique dans le coin le plus éloigné et déclenchant des célébrations sauvages sur le banc de Liverpool.

« Alisson a sauvé la saison de Liverpool » – comment les experts de Sky Sports ont réagi

Jamie Carragher de Sky Sports:

« Le banc est devenu fou, et à juste titre. Si un joueur de Liverpool n’a pas obtenu le premier contact sur le corner, c’était la fin, et cet homme Alisson a sauvé la saison de Liverpool! Quelle tête! Liverpool n’a pas besoin d’un centre. avancer plus.

Jamie Redknapp a déclaré que c’était un moment brillant dans le football alors que le gardien Alisson Becker a marqué un vainqueur du temps additionnel contre West Brom en Premier League.



Jamie Rednkapp de Sky Sports:

« Le football ne cesse de vous étonner, quel moment. Vous pouvez juste voir l’émotion d’Alisson, vous pouvez voir ce que cela signifie pour lui. Imaginez ce que sera le vestiaire de Liverpool maintenant. La tête est incroyable. »

Graeme Souness de Sky Sports:

« Je suis étonné que personne ne sent qu’il est là, mais il garde sa concentration, car Nat Phillips vient devant lui tard. Il savait exactement où était le but, un super, super en-tête. Il a vraiment très bien fait. Il regarde le ballon jusqu’au bout. Grand but. «

Sam Allardyce pense que certains appels sont allés contre son équipe de West Brom alors qu’ils ont perdu 2-1 contre Liverpool.



Sam Allardyce, patron de West Brom: « C’est difficile à prendre après ce que vous avez fait. Nous ne voulions pas qu’un résultat nous soit arraché, non pas par Liverpool mais par les décisions prises aujourd’hui, et malheureusement, deux décisions nous posent problème pour les deux buts de Liverpool.

« L’arbitre devrait donner un ballon, pas un coup franc, pour le premier but. C’est une erreur complète dans la mesure où les règles vont. Ensuite, le but que nous avons marqué que VAR est censé être là pour permettre à un joueur qui est en jeu de marquer un but. but, et ne nous donnez aucune des ordures à propos de « il est dans la ligne des gardiens de but » parce qu’il est à environ deux mètres et demi de lui. C’est juste une décision ridicule scandaleuse quand vous avez VAR.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, était sans surprise ravi de voir Alisson marquer un dernier vainqueur contre West Brom.



Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp: « Le jeu est notre saison en un mot. Nous faisons beaucoup de bonnes choses, nous sommes assez martelés pour la première erreur, puis nous devons travailler comme des fous. J’ai bien aimé. Personne n’a dépassé le sommet. C’était 1-1. , les minutes s’écoulaient, diminuaient, diminuaient mais nous avons eu les meilleures chances dans les cinq ou six dernières minutes. Nous avons eu un tir de Thiago, de Gini, mais nous avons continué à jouer au football. C’est vraiment difficile contre cette équipe, comment ils défendent , comment ils se sont installés, mais à la fin, nous avons eu besoin d’Ali pour le résoudre.

« En-tête incroyable. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. Technique insensée. De nos jours, vous ne pouvez pas être sûr vraiment: » est-ce que quelque chose ne va pas? Cela ne peut pas être? » Alors je me suis retourné pour demander: «Ai-je raison, a-t-il marqué? Et vous avez vu les visages des garçons et cela signifie beaucoup pour nous, évidemment. Nous sommes toujours dans la course. Mais mercredi sera le même combat. Je dois dire «chapeau», West Brom s’est battu avec tout ce qu’ils avaient, n’est-ce pas professionnalisme et nous a rendu la tâche très difficile, mais nous l’avons fait. «

Opta Stats – Le premier gardien de but d’Alisson Liverpool

Dans toute l’histoire du club de Liverpool depuis sa fondation en 1892, Alisson est le premier gardien de but à marquer un but compétitif pour le club.

Liverpool a désormais remporté six de ses huit derniers matchs de Premier League (D2), le même nombre qu’ils avaient enregistré lors de leurs 19 matchs de haut vol auparavant (W6 D5 L8).

Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Premier League cette saison que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah (22 ans, à égalité avec Harry Kane). En effet, ces 22 buts ont valu aux Reds 16 points, aucun joueur ne gagnant plus pour leur équipe via leurs buts cette saison.

Le but d’Alisson pour Liverpool (94:18) était le dernier vainqueur de Liverpool en Premier League depuis Christian Benteke contre Crystal Palace en mars 2016 (95:10), tandis que le Brésilien a marqué le tout premier but de la tête par un gardien depuis la formation de la compétition en 1992.

Et après?

West Brom accueillera West Ham mercredi, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 20 heures; coup d’envoi à 20h15. Liverpool se rendra à Burnley mercredi, en direct sur Sky Sports Main Event à partir de 20 heures; coup d’envoi à 20h15.