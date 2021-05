W Brom 1 – 1 Loups

West Brom est venu par derrière pour remporter un match nul 1-1 à domicile contre ses rivaux Wolves, mais le point solitaire les rapproche plus de la chute.

La tête de Mbaye Diagne en deuxième mi-temps a annulé le but chanceux de Fabio Silva dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais le match nul signifie que l’équipe de Sam Allardyce est à 10 points de la sécurité avec quatre matchs à jouer.

Les loups ont eu plus de balle tout au long, mais leurs propres faiblesses étaient évidentes car l’équipe hors de forme de Nuno Espirito Santo n’a pas réussi à résister à la pression de West Brom après l’intervalle.

Alors que la pluie a balayé le sol, il a fallu un certain temps aux deux équipes pour s’installer dans n’importe quel rythme, mais ce sont les Wolves qui ont eu la première chance lorsque Romain Saiss s’est dirigé droit vers Sam Johnstone.

Le côté extérieur a dominé la possession pendant une grande partie de la première mi-temps, Nelson Semedo forçant un bien meilleur arrêt du gardien de but des Baggies à la demi-heure avant que Vitinha ne tente sa chance à distance.

West Brom est venu près de la percée à la fin de la mi-temps quand un court corner a trouvé son chemin vers Diagne au deuxième poteau, mais il ne pouvait que détourner le but plutôt que dans le filet.

Cela devait s’avérer coûteux en quelques minutes lorsque les loups ont pris les devants dans des circonstances farfelues à l’autre bout après un jeu de construction impressionnant impliquant Owen Otasowie et Vitinha.

Kyle Bartley semblait susceptible de se dégager, mais sa tentative a ricoché sur Silva, passant au-dessus de Johnstone et dans le filet d’Albion, au grand plaisir de l’adolescent attaquant qui s’est éloigné pour célébrer.

Le Portugais a eu du mal à combler le vide laissé par Raul Jimenez mais c’était son deuxième but contre les plus grands rivaux des Wolves et a plus que justifié son retour dans la formation de départ.

Actualités de l’équipe West Brom est allé avec un retour cinq avec Dara O’Shea de retour à la défense, et Matheus Pereira fournissant le soutien de Mbaye Diagne en attaque. La victime du match nul 2-2 à Aston Villa était Callum Robinson, qui est retourné sur le banc. Les loups ont apporté trois changements à l’équipe battue par Burnley la dernière fois avec le trio inexpérimenté de Vitinha, Owen Otasowie et Fabio Silva pour remplacer Willy Boly, Daniel Podence et Willian Jose. Cela a vu un changement de formation avec Nuno Espirito Santo revenant à quatre arrière.

Le seul changement à la mi-temps était l’officiel, Mike Dean intervenant pour arbitrer la seconde période après que Paul Tierney se soit blessé, mais il y avait un changement d’élan vers l’équipe à domicile.

West Brom a tout lancé contre les Wolves au début de la seconde période, le gardien de but Rui Patricio effectuant deux énormes arrêts alors que l’égalisation semblait inévitable.

Tout d’abord, l’impressionnant Matheus Pereira a glissé le ballon à Conor Townsend uniquement pour que l’arrière latéral tire trop près de Patricio sur l’angle. Ensuite, le bon travail du remplaçant Matty Phillips a trouvé Sam Gallagher dans l’espace au deuxième poteau uniquement pour que le milieu de terrain puisse voir ses efforts au loin.

Le but est finalement venu juste après l’heure lorsque Diagne n’a pas été marqué au centre du but pour rentrer calmement à la maison après le centre de l’aile gauche dirigé de manière experte de Townsend.

Les deux équipes poursuivant un but gagnant, cela a permis une finale ouverte alors que la pluie s’abattait sur le gazon détrempé d’aubépines, mais aucune des deux équipes n’avait la qualité pour se forger une autre chance claire tardivement.

Le résultat signifie que West Brom a eu le meilleur sur les derbies Black Country de cette saison, après avoir gagné à Molineux en janvier. Mais une répétition du match la prochaine fois semble maintenant très improbable.

Notes des joueurs West Brom: Johnstone (6), Townsend (7), O’Shea (5), Bartley (6), Ajayi (6), Furlong (7), Maitland-Niles (6), Yokuslu (6), Gallagher (6), Pereira (7), Diagne (6). Sous-marins: Phillips (7), Robinson (6). Loups: Patricio (7), Semedo (7), Saiss, Dendoncker (6), Coady (6), Ait-Nouri (7), Otasowie (6), Neves (6), Vitinha (7), Traoré (6), Silva (6). Sous-marins: Podence (6), Gibbs-White (6), Kilman (6). Homme du match: Vitinha

Ce n’était que le troisième début de carrière de Vitinha en Premier League, n’ayant jamais commencé un match de championnat pour le club parent de Porto, mais le petit milieu de terrain a fait une grande impression aux Hawthorns.

Son contrôle impeccable et son travail acharné dans un match de derby se déroulant dans des conditions dangereuses ont attiré l’attention. Il a un tir féroce sur lui et a été impliqué dans la préparation du premier but.

Vitinha a été remplacé tardivement, mais il avait déjà fait assez pour gagner le prix de l’homme du match d’ici là et sur cette preuve, les loups feraient bien de garder la main sur un joueur avec une réelle promesse.

Statistiques Opta

Les loups restent sans victoire lors de leurs 10 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre West Brom (D5 L5) depuis une victoire de 4-2 en septembre 1996.

Le manager de West Brom, Sam Allardyce, a affronté les Wolves sans perdre plus souvent que toute autre équipe de Premier League (7 – W4 D3).

Les loups restent la seule équipe à ne pas perdre lors du premier but d’un match de Premier League cette saison (W8 D2).

Seuls Ruben Neves et Pedro Neto (5 chacun) ont marqué plus de buts en Premier League pour les Wolves cette saison que Fabio Silva, 18 ans (4).

Fabio Silva des Wolves (4 buts) a dépassé Ricardo Vaz Te (3) pour devenir le deuxième adolescent portugais le plus marqué de l’histoire de la Premier League, seul Cristiano Ronaldo (8) engrangeant plus dans la compétition avant d’avoir 20 ans.

Fabio Silva des Wolves est l’un des 14 joueurs à avoir marqué dans quatre matchs ou plus de Premier League sans gagner aucun de ces matchs (D1 L3), Michael Kightly détenant le record, n’ayant remporté aucun des sept matchs dans lesquels il a marqué. en, en compétition (D2 L5).

L’aide de Conor Townsend pour l’égalisation de Mbaye Diagne était sa première en 46 matchs de championnat pour West Brom, depuis la mise en place d’un but contre Barnsley en octobre 2019 dans le championnat.

Le capitaine des Wolves Conor Coady et le gardien de but Rui Patricio ont tous deux disputé leur 109e match de Premier League pour les Wolves ce soir, ce qui en fait les records d’apparence du club dans la compétition (dépassant Matt Jarvis, 108).

Et après?

West Brom mène sa bataille de survie à l’Emirates Stadium et à l’Arsenal dimanche prochain; Coup d’envoi à 19h.

Plus tôt dans la journée, les loups accueillent Brighton à Molineux; Coup d’envoi à 12h.