W Brom 0 – 2 Sheff Utd

Sheffield United a remis sa promotion sur les rails en mettant fin à une série de six matchs sans victoire avec une victoire 2-0 sur West Brom.

Les Baggies ont pris du retard dans le premier match de l’ancien patron de Huddersfield, Carlos Corberan, quand Iliman Ndiaye a tiré après une belle touche dans la surface de réparation (11).

Image:

Oli McBurnie de Sheffield United célèbre son but





On leur a donné une montagne encore plus grande à gravir quand Oli McBurnie a caressé son septième but de ce qui s’est avéré être une campagne prospère peu après (23).

À la suite de leur première victoire depuis septembre, les Blades de Paul Heckingbottom grimpent à la quatrième place avant le reste de l’action de samedi, avec West Brom toujours bloqué dans la zone de relégation, à trois points de la sécurité.

Comment les Blades ont stoppé leur récent marasme

Corberan est arrivé à The Hawthorns en tant que successeur de Steve Bruce il y a à peine quatre jours et aurait espéré faire rebondir le nouveau manager légendaire avec lui. Sheffield United – sans victoire en six matchs – avait d’autres idées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Iliman Ndiaye a mené Sheffield United 1-0



Les Blades sont progressivement entrés dans le jeu et, juste au moment où ils avaient commencé à monter en puissance, ils ont pris de l’avance lorsque le premier centre de George Baldock a été manqué par McBurnie, mais ensuite saisi par Ndiaye, qui a eu le temps de prendre une touche et choisir sa place.

Il était deux un peu plus de 10 minutes plus tard, lorsque Ndiaye a mené un compteur, flanqué de deux hommes, avant de se laisser aller à McBurnie, qui a pris une touche pour se mettre en place puis a caressé le ballon dans le coin inférieur droit avec une seconde.

Les visiteurs ont cependant reculé quelque peu par la suite, mais West Brom a été le plus proche d’en retirer un en première mi-temps lorsque les mains d’Adam Davies ont été réchauffées par un entraînement pétillant de Matt Phillips. Cet effort n’a pas suffi à étouffer les huées de la foule anxieuse à la pause.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Iliman Ndiaye a mis en place Oli McBurnie qui a déployé un effort formidable pour envoyer Sheffield United 2-0



En vérité, aucune des deux équipes n’a jamais semblé marquer par la suite. Les remplaçants des Baggies Jayson Molumby et John Swift ont tenté leur chance avec des tirs à distance, tandis que Brandon Thomas-Asante a vu une tête dégagée de la ligne dans la dernière minute du 90.

Mais le seul inconvénient d’un après-midi par ailleurs positif pour Sheffield United était le fait que Rhian Brewster avait été blessé aux ischio-jambiers moins de 15 minutes après avoir été présenté comme remplaçant en seconde période.

Joueur du match – Iliman Ndiaye

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Iliman Ndiaye et Oli McBurnie de Sheffield United ont tous deux salué les performances de l’autre alors qu’ils menaient leur équipe à une victoire 2-0 sur West Brom.



Et après?

Les deux équipes sont de retour en action à 20 heures le mardi 1er novembre. West Brom accueille Blackpool à The Hawthorns, tandis que Sheffield United se rend à Ashton Gate pour affronter Bristol City – et les deux matchs seront disponibles pour regarder en direct sur Sky Sports.