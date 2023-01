VW présente l’ID 7 EV avec peinture électroluminescente et camouflage numérique

Volkswagen nous a donné un aperçu de sa prochaine voiture électrique avec les débuts du véhicule concept ID 7 au CES 2023. Les détails ont été obscurcis par un camouflage numérique sur le thème du code QR, mais la grande berline électrique attire l’attention avec une lumière rougeoyante -up peinture et une silhouette aérodynamique de type coupé. Et parce que ce ne serait pas le CES sans nouvelle technologie, le constructeur automobile nous donne également un aperçu clair et approprié du système d’infodivertissement à grand écran de nouvelle génération de l’ID 7.

OK, nous devons parler de la peinture. Volkswagen a posé quelque part dans le voisinage de 40 couches de peinture noire électroluminescente et non conductrice sur des contacts électriques pour créer ce camouflage numérique sauvage sur le thème du code QR. Le matériel de contrôle divise le véhicule en 22 zones qui peuvent être éclairées séparément, se connectant au système audio pour transformer tout l’extérieur en un visualiseur de musique qui bat au rythme. Les codes QR réels peuvent être trouvés sur le capot et les côtés du véhicule, dirigeant les téléspectateurs stupéfaits vers plus d’informations sur la voiture.

Sous le camouflage fou, vous pouvez vous attendre à un langage de conception partagé par le reste de la famille de véhicules électriques ID de VW et, plus précisément, influencé par le concept ID Aero de l’année dernière qui, à son tour, trouve ses racines dans le concept ID Vizzion 2018. L’ID 7 sera le deuxième véhicule électrique “mondial” construit et alimenté par Plateforme de véhicules électriques MEB de VW

suivant le SUV ID4 sur les routes chinoises, européennes et nord-américaines dès leur entrée en production. (D’autres véhicules électriques ID basés sur MEB, y compris le identifiant 3, identifiant 5 et ID 6sont limités à une disponibilité régionale spécifique.)

Volkswagen



L’empattement de 116,9 pouces de la berline est 8 pouces plus long que celui de l’ID 4, ce qui signifie qu’il s’agira d’un véhicule assez gros malgré les porte-à-faux courts de la silhouette. En personne, je note également une ligne de toit haute suggérant qu’il pourrait encore y avoir de l’ADN de SUV dans cette conception. Espérons que cela donne une cabine spacieuse.

Attendez-vous à ce que la conception plus aérodynamique de l’ID 7 améliore l’efficacité et l’autonomie. La ligne de toit de type coupé de la berline et les prises d’air avant alimentant les rideaux d’air aérodynamiques le long des flancs du véhicule devraient aider à réduire la traînée et la consommation. VW estime une autonomie allant jusqu’à 700 km (435 miles) sur le généreux cycle mondial WLTP; la plage estimée par l’US EPA sera presque certainement inférieure, mais je m’attendrais à des gains par rapport aux 275 miles de l’ID 4 Pro (en supposant des batteries et des configurations de moteur similaires).

Volkswagen



À l’intérieur, le tableau de bord de l’ID 7 présente un nouveau design construit autour d’un écran central remodelé de 15 pouces et d’un affichage tête haute en réalité augmentée. Les ingénieurs de VW ont porté une attention particulière aux commandes de climatisation, qui sont désormais toujours visibles le long du bord inférieur de l’écran pour un accès facile depuis n’importe quelle page des menus. Les passagers peuvent régler la température avec des curseurs tactiles éclairés sous l’écran ou utiliser les commandes vocales “Hey Volkswagen” avec reconnaissance du langage naturel. Les évents d’air intelligents nouvellement conçus peuvent viser eux-mêmes à diriger l’air chaud vers les mains du conducteur pour aider la fonction de volant chauffant, rediriger automatiquement l’air frais lorsque la lumière directe du soleil vous frappe un jour d’été ou se tortiller de haut en bas pour diffuser l’air sur une plus grande surface. .

Nous aurons notre premier aperçu de la version de production de la VW ID 7 en peinture normale et non éclairée lors de ses débuts officiels au printemps. Plus d’informations concernant la puissance, le prix et la gamme suivront probablement.