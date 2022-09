VW pourrait déplacer sa production hors d’Allemagne si la pénurie de gaz persiste

Volkswagen pourrait déplacer sa production hors d’Allemagne et d’Europe de l’Est si la pénurie de gaz naturel persiste, dernier signe que la crise énergétique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine menace de bouleverser le paysage industriel européen.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a déclaré jeudi que le déplacement de la production était l’une des options qui s’offraient à lui à moyen terme si les pénuries de gaz duraient bien au-delà de cet hiver. Le constructeur automobile possède d’importantes usines en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie, qui comptent parmi les pays européens les plus dépendants du gaz russe.

“En tant qu’alternatives à moyen terme, nous nous concentrons sur une plus grande localisation, la relocalisation de la capacité de fabrication ou des alternatives techniques, similaires à ce qui est déjà une pratique courante dans le contexte des défis liés aux pénuries de semi-conducteurs et à d’autres perturbations récentes de la chaîne d’approvisionnement”, Geng Wu, Le responsable des achats de Volkswagen, a déclaré dans un communiqué.

La décision de la Russie de limiter l’approvisionnement en gaz de l’Europe a fait craindre que l’Allemagne ne soit contrainte de rationner son carburant. Des nouvelles récentes selon lesquelles les niveaux de stockage de gaz ont atteint 90% plus tôt que prévu ont apaisé les craintes de pénuries aiguës cet hiver, mais l’Allemagne est confrontée au défi de reconstituer ses réserves épuisées l’été prochain sans contributions de la Russie.

Le fabricant allemand de plastiques Covestro AG ne s’attend pas à une pénurie de gaz cet hiver, mais en même temps, il n’investira pas pour se développer en Europe en raison des coûts énergétiques élevés de la région, selon le PDG Markus Steilemann. Les marchés de croissance se trouvent principalement en Asie, où les prix sont nettement plus bas, a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence sur le climat à Berlin.

L’Europe du Sud-Ouest ou les zones côtières de l’Europe du Nord, qui ont toutes deux un meilleur accès aux cargaisons maritimes de gaz naturel liquéfié, pourraient être les bénéficiaires de tout changement de production, a déclaré un porte-parole de Volkswagen par téléphone. Le groupe Volkswagen exploite déjà des usines automobiles au Portugal, en Espagne et en Belgique, pays qui abritent des terminaux méthaniers.

Tout en affirmant avoir fait les «meilleurs préparatifs possibles» pour les pénuries d’essence cet hiver, Volkswagen s’est dit préoccupé par l’effet que les prix élevés de l’essence pourraient avoir sur les fournisseurs.

“Les politiciens doivent également freiner l’explosion actuellement incontrôlée des prix du gaz et de l’électricité”, a déclaré Thomas Steg, responsable des relations extérieures de l’entreprise. “Sinon, les petites et moyennes entreprises énergivores en particulier auront des problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement et devront réduire ou arrêter la production.”