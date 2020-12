FRANCFORT: Alexander Hitzinger, un ingénieur de 49 ans qui a fait défection chez Apple après avoir aidé à développer la voiture de course 919 gagnante de Porsche, a été attiré par le groupe Volkswagen pour peut-être son plus grand défi à ce jour – construire une voiture électrique pour affronter Tesla.

Alors que Volkswagen, le plus grand constructeur automobile au monde, a déployé des véhicules électriques du compact ID.3 au Porsche Taycan haut de gamme, les analystes disent qu’il a besoin d’un système plus complet qui intègre l’énergie électrique avec de nouvelles technologies de conduite autonome et d’infodivertissement s’il l’espère. pour dépasser Tesla.

Il s’est tourné vers Hitzinger, dont la capacité à conceptualiser des conceptions propres et à gérer des projets a aidé Porsche à développer une voiture de course qui a remporté la course d’endurance du Mans en 2015, 2016, 2017.

Après un passage sur les voitures autonomes d’Apple, Hitzinger dirige désormais le «Projet Artémis» de Volkswagen, du nom de la déesse grecque antique de la chasse, dans le but de chasser le pionnier des voitures électriques Tesla.

«Chez Porsche, j’ai toujours pensé à un véhicule comme un système complet. C’est un point très important. C’est ce que Tesla fait bien », a-t-il expliqué dans une interview vidéo.

La tâche de construire une voiture est devenue plus complexe avec l’avènement des technologies de conduite électrique et autonome, obligeant les nouveaux groupes motopropulseurs à batterie à rivaliser pour l’électricité avec des capteurs de caméra, radar et lidar, ainsi que des systèmes d’infodivertissement.

Plutôt que d’assembler des systèmes conçus séparément, Artemis veut créer quelque chose de nouveau et parfaitement intégré, de A à Z, a déclaré Hitzinger à Reuters.

«L’idée derrière Artemis est d’avoir une compréhension globale du véhicule. Quand quelque chose est optimisé, cela a des effets d’entraînement et ceux-ci doivent être compris. «

L’allocation de la puissance de traitement entre la propulsion, la conduite automatisée et les systèmes d’infodivertissement tels que la navigation par satellite et la diffusion de musique en continu est un défi majeur, a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas le seul.

«L’interface homme-machine, le design intérieur, le design extérieur, l’aérodynamique et la gamme sont tous interconnectés. Si je modifie quelque chose à l’extérieur, cela aura un impact sur l’aérodynamisme et l’efficacité », a déclaré Hitzinger.

Le groupe Volkswagen, dont les marques vont des sièges économiques et Skodas aux Audis et Bentleys haut de gamme, se concentre désormais sur le développement de systèmes capables de gérer toutes ces nouvelles demandes.

La voiture, qui devrait être produite en 2024, utilisera des composants développés pour Porsche et la plate-forme de véhicule électrique haut de gamme d’Audi, PPE. L’usine du groupe à Hanovre, en Allemagne, est en cours de rééquipement pour construire un véhicule utilitaire sport électrique pour Audi, Bentley et Porsche.

Avoir une petite équipe d’ingénieurs hautement qualifiés, qui sont habilités à prendre des décisions sans être gênés par la bureaucratie d’entreprise de l’empire Volkswagen, devrait finir par produire un meilleur véhicule plus rapidement.

Le projet Artemis comptera entre 200 et 250 employés une fois que Hitzinger aura terminé son embauche, contre 10 actuellement.

«Je mets l’équipe sur une base descendante. Les managers viennent en premier. Ensuite, je cherche des joueurs A, qui attireront d’autres joueurs A. Je ne veux pas de managers, mais de personnes qui aiment développer des technologies, qui sont prêtes à prendre des risques », a-t-il déclaré.

Artemis cherchera à s’appuyer sur les compétences existantes au sein du groupe Volkswagen, telles que l’expertise dans la fabrication de carrosseries chez Audi, mais prendra la tête du développement de nouvelles techniques qui accélèrent la production et améliorent l’expérience client.

«Nous voulons établir de nouvelles normes pour ce qu’un client peut faire dans un véhicule et comment il interagit avec la voiture», a déclaré Hitzinger.

Il a refusé de donner des détails sur les expériences utilisateur que la nouvelle voiture offrirait, invoquant la nature confidentielle du projet.

Il a également refusé de commenter une lutte pour le pouvoir en cours chez Volkswagen, qui a convoqué son comité exécutif pour se réunir mardi pour décider de prolonger le contrat du PDG Herbert Diess.