VW ID Buzz EV à 3 rangées arrive aux États-Unis en 2024

Le dernier nouveau véhicule de Volkswagen est une renaissance électrique du VW Microbus classique… encore une fois. Oui, l’ID Buzz est de retour après ses débuts européens en 2022, cependant, ce nouveau Buzz à trois rangées est plus gros, plus puissant et à destination des routes américaines pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Les grandes lignes de l’ID Buzz à trois rangées sont essentiellement inchangées par rapport à son homologue européen. Le fourgon électrique présente toujours un design inspiré de l’emblématique Volkswagen Microbus de type 2, du nez et du carénage tronqués au long toit plat et à la silhouette carrée. Le logo VW avant massif du Buzz à trois rangées est maintenant illuminé, un nouveau flash pour les débuts américains.

Le microbus électrique VW ID Buzz à 3 rangées se rendra aux États-Unis en 2024

Près de 10 pouces de plus

Cependant, le Buzz qui arrivera aux États-Unis sera plus long de 9,9 pouces que le modèle à deux rangées, avec toute cette longueur supplémentaire dans l’empattement désormais de 127,5 pouces. Cela signifie que bien que l’empreinte du Buzz ait considérablement augmenté, il conserve toujours ses courts porte-à-faux, ce qui lui permet de paraître plus petit qu’il ne l’est.

Pour vous donner une idée de l’échelle, l’ID Buzz à trois rangées a à peu près la même largeur (77,9 pouces) que l’Atlas à trois rangées de Volkswagen mais, à 192,4 pouces d’un pare-chocs à l’autre, il est environ 8,3 pouces plus court que le SUV. Le bus Buzz mesure également 74,6 pouces de haut, soit environ 5 pouces de plus que l’Atlas. (Et, pour les fans de l’ancien Microbus, le gros Buzz mesure près de 2 pieds de plus que le Type 2.)

Tous les près de 10 pouces de longueur supplémentaire sont allés dans l’empattement. Volkswagen

La taille accrue laisse de la place pour plus de volume intérieur, en particulier dans la deuxième rangée, avec un espace pour les jambes carrément luxueux. Le nouveau Buzz peut accueillir sept personnes avec sa banquette coulissante standard, mais une option pour six passagers avec sièges capitaine sera disponible. Pousser le banc vers l’avant permet même aux adultes de taille normale de s’installer avec un confort raisonnable sur la nouvelle troisième rangée. Et, bien sûr, les deux rangées se replient à plat pour créer un long plancher de chargement pour les objets volumineux.

Technologie mise à jour

Les portes latérales coulissantes électriques plus longues comportent désormais de petites fenêtres carrées à ouverture électrique qui affleurent lorsqu’elles sont fermées. Au-dessus de la zone passagers se trouve le plus grand toit en verre jamais installé sur un véhicule VW de série (64,7 pouces de long sur 40,8 pouces de large), avec une couche électrochromique qui passe du transparent à l’opaque sur simple pression d’un bouton.

À l’avant, une version 12,9 pouces du nouveau système d’infodivertissement de VW vit au centre du tableau de bord flottant. Semblable à l’unité de 15 pouces qui a fait ses débuts sur le ID 7 berline électrique, cette configuration comprend désormais des curseurs de volume et de température éclairés et une barre de contrôle de la température dédiée le long du bord inférieur de l’écran. Le grand écran est complété par un combiné d’instruments numériques ID Cockpit compact de 5,3 pouces juste devant le volant.

Volkswagen n’a pas publié de nouveaux chiffres de volume ou de capacité pour le Buzz à trois rangées – et je n’ai pas été autorisé à sortir mon ruban à mesurer – mais la société m’a assuré que nous aurions plus de mises à jour plus près du lancement.

Le Buzz proposera une version 12,9 pouces de la toute nouvelle suite d’infodivertissement de VW. Antuan Goodwin/CNET

Batterie plus grosse, plus de puissance

Deux des changements les plus importants apportés à l’ID Buzz à trois rangées ne sont pas visuellement apparents. L’empattement plus long fait également de la place pour une batterie plus grosse. Le fourgon électrique arrivera aux États-Unis alimenté par une batterie de 91 kilowattheures (plutôt que l’unité européenne de 82 kWh).

Nous aurons également un moteur électrique standard plus puissant. Montée à l’arrière du véhicule – tout comme dans le OG Microbus – la nouvelle unité d’entraînement de performance produit maintenant 282 chevaux, 81 ch de plus que son petit frère et 406 lb-pi de couple. Le nouveau moteur est doté d’aimants permanents plus puissants, de plus d’enroulements de bobine et d’un refroidissement amélioré. Il est également alimenté via un onduleur plus puissant. Le jus supplémentaire a permis à VW d’augmenter le limiteur de vitesse à 99 miles par heure, neuf de plus que la vitesse maximale de 90 mph des deux rangées. Le Buzz à trois rangées sera également disponible avec une transmission intégrale à deux moteurs, que VW estime actuellement à environ 330 ch.

L’ID Buzz, plus long et plus puissant, arrivera aux États-Unis en 2024. Volkswagen

Malheureusement, VW était discret en ce qui concerne les estimations de gamme, donc quelques conjectures sont nécessaires. La batterie à deux rangées avec la plus petite batterie est actuellement estimée à 258 miles par charge, mais c’est sur le cycle WLTP plus généreux. La batterie à trois rangées dispose d’une batterie plus grande, mais sera également un peu plus lourde et soumise à notre cycle de test EPA plus strict. Je m’attends à ce que l’estimation officielle reste dans le même stade de 260 à 270 milles.

Nous n’obtenons toujours pas l’ID Buzz à deux rangées ici aux États-Unis, donc la trois rangées sera la seule option pour les fans nostalgiques de fourgonnettes électriques lorsqu’elle arrivera sur les routes nord-américaines en 2024. Plus de détails — autonomie, capacité , prix, etc. – et des annonces sont attendues au cours des prochains mois.