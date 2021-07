VW et Porsche concluent une joint-venture Bugatti avec la société de véhicules électriques Rimac

Porsche et le constructeur croate de voitures électriques de performance Rimac ont convenu de créer une coentreprise qui incorpore la marque Bugatti hautes performances de Volkswagen, ont annoncé lundi des responsables.

La nouvelle coentreprise – appelée Bugatti-Rimac – devrait être établie en tant que constructeur d’hypercars (pensez à une voiture de sport haut de gamme ou à une supercar mais de meilleures performances et plus exclusives) au quatrième trimestre de cette année.

Rimac détiendra une participation de 55 % dans la coentreprise, tandis que Porsche détiendra une participation de 45 % dans la société. Les actions de Bugatti seront transférées de Volkswagen, qui détient Porsche et Bugatti, à Porsche puis à Rimac, ont indiqué les sociétés. Porsche détient également actuellement une participation de 24 % dans Rimac, contre une participation initiale de 10 % en 2018.

Les premiers véhicules prévus à partir du rapprochement sont une Bugatti à huit cylindres et 1 500 chevaux appelée Chiron et une hypercar tout électrique de 2,4 millions de dollars appelée Rimac Nevera, qui, selon la société, a environ 1 900 chevaux et peut dépasser 250 mph. Les véhicules avaient déjà été annoncés séparément par les sociétés.