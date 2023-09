VW Atlas et Atlas Cross Sport de nouvelle génération à venir en 2026 : rapport

L’attention dans le monde de Volkswagen se concentre actuellement sur les modèles électriques, mais l’Atlas et son petit frère Atlas Cross Sport sont toujours à combustion. De plus, ils pourraient rester alimentés par combustion pour la prochaine génération, et si un rapport de Informations automobiles est exact, cela pourrait être dans quelques années seulement.

Le point de vente affirme que Volkswagen aurait pu repenser les modèles Atlas et Atlas Cross Sport pour 2026. On ne sait pas si ce délai concerne un début ou une date de mise en vente, et le rapport ne mentionne pas non plus de source pour ces informations. Motor1.com J’ai contacté VW pour obtenir plus de contexte, et nous vous proposerons certainement une mise à jour si des informations supplémentaires sont obtenues.

Si nous parlons d’un Atlas de l’année modèle 2026, cela suggérerait des débuts à un moment donné, en 2025. Il s’agit d’un redressement très rapide étant donné que le modèle actuel vient d’être actualisé, et nous voulons dire simplement. VW a dévoilé l’Atlas 2024 en février 2023 et n’est arrivé que récemment chez les concessionnaires. En tant que tel, nous pensons que 2026 pourrait marquer les débuts de la prochaine génération, ce qui en ferait un modèle 2027. Cela donnerait au modèle actuel une période de production de neuf ans, prolongée dans le monde en évolution rapide des SUV.

Cela donne également à VW un peu plus de temps pour voir comment les clients d’Atlas réagissent au changement de moteur sous le capot. Fini le V6 de 3,6 litres, remplacé par un 2,0 litres turbocompressé qui développe 269 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Il fait tourner les deux roues avant ou les quatre avec une transmission automatique à huit rapports, et il n’y a aucune électrification en vue. Au milieu d’un portefeuille croissant d’automobiles ID, l’Atlas à trois rangées et l’Atlas Cross Sport à deux rangées sont à la limite de l’analogie.

Il n’y a cependant rien d’analogue en ce qui concerne l’intérieur. Alors que les mises à jour extérieures pour 2024 sont modestes, VW est passé au numérique à l’intérieur avec un nouvel écran conducteur de 10,3 pouces et un écran tactile central de 12,0 pouces. Le chargement Wi-Fi des téléphones portables, le Wi-Fi Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que la suite de technologies d’aide à la conduite IQ.Drive du constructeur automobile sont tous normaux.

Actuellement, le seul véhicule électrique acheté par VW en Amérique du Nord est l’ID.4. Cela changera l’année prochaine avec l’ID. Buzz, sans parler de la grande berline ID.7. Et comme nous l’avons vu lors du récent salon IAA Mobility en Allemagne, des projets sont en cours pour une GTI 100 % électrique.

Reste à savoir si l’Atlas restera uniquement alimenté par combustion pour sa prochaine génération. Avec des statistiques de ventes pour les deux modèles combinés, Atlas était le deuxième meilleur vendeur de la gamme VW pour 2022, il y a donc encore beaucoup d’intérêt pour le SUV. Mais s’il ignore l’électrification cette fois-ci, ce sera presque le dernier du genre avant que l’industrie ne devienne complètement électrique.